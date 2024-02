Bất ngờ hiệu ứng thực tế ảo cùng rồng bay lượn ở đường hoa, hàng triệu người yêu thích

Hiệu ứng thực tế ảo sinh động đã tạo sự bất ngờ, thu hút sự quan tâm và thích thú mạnh mẽ đối với người dân và du khách của Thành phố. Đến sáng Mùng 2 Tết, ứng dụng công nghệ AR, Metaverse "Tết Thăng hoa - Ngắm rồng AR" phục vụ du khách trải nghiệm check in cùng linh vật rồng bay lượn trên khi tham quan check in tại ba địa điểm nói trên thông qua app (ứng dụng) Seensio Go đã thu hút được hàng triệu người dân và du khách thích thú quan tâm.

Nhiều clip tiktok, telegram đăng tải về trải nghiệm của các bloger nổi tiếng đã nhận được gần 3 triệu lượt tương tác, chưa kể sự lan tỏa thông tin qua facebook và các kênh mạng xã hội khác, số lượng người tải app để trải nghiệm trực tiếp cũng đã đạt hàng chục nghìn lượt, qua đó, góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, đón mừng Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc.