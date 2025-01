Bắt nghi phạm cướp xe máy của nam thanh niên ở TPHCM

Công an xác định, Hiệp là nghi phạm cướp xe máy của nam thanh niên ở huyện Bình Chánh (TPHCM) vào tối 11/1. Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Hoàng Minh Hiệp (SN 1988, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Trước đó, khoảng 23h40 ngày 11/1, L.T.U. (SN 2008, ngụ quận Phú Nhuận) bị một nam thanh niên tấn công, cướp xe máy ở huyện Bình Chánh. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến trụ sở công an trình báo. Cảnh sát bắt giữ Hiệp, người cướp xe máy của nam thanh niên ở huyện Bình Chánh (Ảnh: Công an cung cấp). Nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, và Thượng tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã tập trung thu thập bằng chứng, truy bắt tên cướp. Qua điều tra, cảnh sát xác định Hiệp là người cướp xe máy của nam thanh niên. Đến 12h ngày 12/1, cảnh sát đã thành công bắt giữ Hiệp. Tại trụ sở công an, Hiệp thừa nhận đã thực hiện vụ cướp nói trên. Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.