Bắt kẻ giả danh công an nhận hàng trăm triệu đồng ‘chạy án’

Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng bắt giữ khẩn Phạm Văn Chánh (28 tuổi, tạm trú 18 đường Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người, nhiều công ty trên địa bàn Đà Nẵng.

Cùng ngày, khám xét nơi ở của Chánh tại phường Hòa Thọ Đông, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan, trong đó có con dấu giả của UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng và nhiều bộ quân phục công an nhân dân in tên Phạm Văn Chánh.

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận thông tin tố giác của người dân và giám đốc một số công ty tài chính, văn phòng luật trên địa bàn với nội dung bị đối tượng tự xưng cán bộ điều tra của Công an Đà Nẵng, đưa thông tin có thể “chạy án”, tư vấn luật để nhận hàng trăm triệu đồng “chạy án” cho mỗi vụ việc.