Bắt kẻ cho vay với lãi suất lên tới 2.190%/năm

Trước đó, hôm 16/1, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho vay nóng với lãi suất 360%/năm.

Theo đó, từ các nguồn tin thu thập được, ngày 16/1, lực lượng Công an thị xã An Khê tiến hành khám xét nơi ở của Trương Thị Hòa.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023, đối tượng Hòa đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã An Khê vay tiền với lãi suất 360%/năm, tiền vay hàng ngày với lãi suất 240%/năm, thu lợi bất chính số tiền 185 triệu đồng.