Bắt giữ 3 kẻ cho vay tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ' ở Thanh Hóa

Ngày 16/7, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Đình Phong (SN 1982), Trịnh Đình Tiến (SN 1995, cùng trú ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1980, trú ở xã Định Liên, huyện Yên Định) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tiến, Phong và Tuân (trái qua phải) cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).