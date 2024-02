Bắt giam vợ chồng chủ hụi lừa đảo 50 tỷ đồng của hơn 300 người ở Đồng Nai

Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Đến sáng 26/5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi. Thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 người dân khoảng gần 50 tỷ đồng.

Ngày 25/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra vụ án.