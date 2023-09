Bắt bố vợ Tàng "Keangnam"

Theo cảnh sát, đối tượng Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; đều về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Giàng A Đua có 2 con đẻ đều là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình cảnh sát bắt giữ Giàng A Đua, hai đối tượng Giàng A Chứ và Giàng A Vấu (con đẻ Đua) từ trên rừng nổ súng, đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho Đua.