Bắt băng nhóm người Việt tại nước ngoài lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ 4h30 đến 8h ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các các tỉnh, thành phố đã đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây.

Ngoài Tăng Quảng Vinh (đối tượng cầm đầu đường dây), 31 đối tượng còn lại bị Cơ quan Công an bắt giữ có 3 đối tượng trú tại TP.HCM gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992); Lê Tuấn (SN 1996) và Phạm Thanh Hậu (SN 1996) cùng 2 đối tượng trú tại các tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa gồm: Lê Văn Tâm (SN 1998), trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận và Lê Tiến Tùng (SN 1991), trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.