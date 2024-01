Bắt 3 thanh niên ở Quảng Bình tàng trữ hơn 10kg ma túy

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 23/12/2023, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới, Phòng Kỹ thuật Hình sự và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ 3 thanh niên có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ trái sang phải Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình, Đinh Trần Ngọc Phi thời điểm bị bắt.