Bắt 2 chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM nhận hối lộ

Hai chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM bị khởi tố, bắt giam về hành vi nhận tiền liên quan hồ sơ xin cấp phép PCCC của công trình xây dựng trên địa bàn. Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Trần Quốc Thắng (SN 1975, ngụ quận Tân Bình) và Đinh Hoàng Thiệp (SN 1984, ngụ Quận 3) - cùng là chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM để điều tra về tội Nhận hối lộ. Riêng ông Thắng bị khởi tố thêm tội Sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trụ sở Sở Xây dựng TP.HCM. Hai người này bị điều tra vì hành vi nhận tiền liên quan hồ sơ xin cấp phép PCCC của một công trình xây dựng trên địa bàn. Sau khi khởi tố và bắt giam 2 bị can, Công an TP.HCM đã có văn bản thông báo gửi đến Sở Xây dựng TP.HCM để xử lý công tác cán bộ theo quy định. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ án hình sự với các hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP.HCM. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Hoàng Thọ