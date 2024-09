Bão Yagi: Sự tàn phá khủng khiếp nhất 30 năm ở phía Bắc

Tối 7/9, tâm bão Yagi quét qua Thủ đô gây mưa to và giông lốc suốt 7 tiếng. Gió bão giật cấp 10, mạnh chưa từng có 30 năm qua khiến cây đổ la liệt khắp TP Hà Nội.

Sau một đêm bão Yagi quần thảo, đường phố Hà Nội tan hoang với hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái tôn. Bão lớn, cây đổ gây mất điện hàng loạt các khu dân cư cả trong nội thành lẫn ngoại thành Hà Nội.

“Sống ở Hà Nội gần 30 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trận bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy”, anh Hoàng Anh Minh, nhà ở Tây Hồ chia sẻ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên đường phố Hà Nội sau bão. Ảnh: Đình Hiếu

Tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng sáng 8/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, có khoảng 17.000 cây gãy đổ trên địa bàn. Trong đó, hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ ngổn ngang gây chia cắt các tuyến đường trong nội thành.

Bão Yagi quét qua Thủ đô làm 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. TP Hà Nội ghi nhận 274 nhà dân và công trình khác bị tốc mái nhà lợp tôn, 4 nhà mái tôn bị sập, nhiều cột điện bị đổ. Ngoài ra còn có gần 100 ô tô, xe máy bị hư hỏng.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Yagi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải tuyệt đối giữ an toàn trong quá trình khắc phục hậu quả do bão gây ra. Duy trì lực lượng và phương tiện xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, sở ngành không được chủ quan ngay cả khi bão đã đi qua. Tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ những địa bàn, hộ dân bị thiệt hại nặng, nhất là các gia đình, cơ sở bị đổ sập nhà ở, công trình xây dựng.