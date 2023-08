Bảo Thy chọn trường học phí 200 triệu/năm cho quý tử 19 tháng, tan học nghe cô giáo nhận xét con "nhất lớp"

Trường mầm non thường có những hoạt động mang tính thủ công và nghệ thuật đòi hỏi sự tập trung và khả năng tập trung vào một nhiệm vụ cá nhân. Nếu con bạn thích vẽ ở nhà hoặc mải mê với các câu đố và các hoạt động khác, thì con bạn đã sẵn sàng học tại trường mầm non.

Nếu con bạn đã được người giữ trẻ hoặc người thân chăm sóc, trẻ sẽ được chuẩn bị tốt hơn để tách ra khỏi bạn khi ở trường mầm non. Nếu con bạn không có nhiều cơ hội để xa bạn, bạn có thể lên lịch cho trẻ xa bố mẹ một thời gian ngắn, chẳng hạn như một ngày cuối tuần với ông bà hoặc một ngày với người thân quen khác.

Để học tại trường mầm non, đòi hỏi trẻ phải có những kỹ năng cơ bản nhất định. Con bạn cũng có thể tự lo cho bản thân ở một số nhu cầu cơ bản khác, chẳng hạn như rửa tay sau khi vẽ tranh, ăn trưa ít sự trợ giúp, và ngủ một mình. Nếu trẻ chưa có kĩ năng này, bạn có thể bắt đầu tập luyện ở nhà trước khi đi học.

- Trẻ đã sẵn sàng tham gia các hoạt động nhóm chưa?

Nhiều hoạt động ở trường mầm non yêu cầu tất cả trẻ em trong lớp tham gia cùng một lúc. Nếu con bạn chưa quen với các hoạt động nhóm, bạn có thể tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động đông người.

- Trẻ có làm quen với việc giữ lịch trình đều đặn không?

Các trường mầm non thường tuân theo một lịch trình đã được lên kế hoạch: Thời gian tập hợp, giờ chơi, bữa ăn nhẹ, chơi ở sân, sau đó ăn trưa. Vì vậy, nếu con bạn không tuân theo lịch trình và mỗi ngày đều khác nhau, bạn nên thực hiện việc chuẩn hóa các ngày của trẻ trước khi bắt đầu cho trẻ đi học mẫu giáo.

- Tại sao bạn muốn gửi trẻ đến trường mầm non?

Hãy cân nhắc kỹ về mục tiêu của bạn khi gửi con đến trường mầm non. Nếu bạn thấy rằng lý do chính mà bạn muốn gửi con mình đến trường mầm non là trẻ có vẻ háo hức muốn tìm hiểu những điều mới và khám phá, trẻ không nhận được đủ sự thích thú ở nhà hoặc trẻ đã sẵn sàng để mở rộng tầm nhìn xã hội và tương tác với những đứa trẻ khác, thì rất có thể đây là thời điểm lý tưởng để trẻ bắt đầu đi học.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), trẻ đi đến nhà trẻ trước 18 tháng thì dễ bệnh vặt, còn đi trễ sau 2, 3 tuổi thì khó hòa nhập và có thể chậm nói. Quan trọng nhất, phụ huynh cần phải chuẩn bị trước khi đưa trẻ tới lớp và quan sát tâm lý sau khi trẻ tới lớp.

Vì thế, việc cho con đi học khi nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không nhất thiết phải áp dụng theo 1 mốc thời gian cụ thể nào. Mẹ cần cân nhắc kĩ lưỡng, lắng nghe con để cảm nhận đâu là thời điểm lý tưởng để con bắt đầu đi học. Dĩ nhiên, đi học quá sớm hoặc quá muộn đều ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ.

Theo Người đưa tin