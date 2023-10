Bão số 5 suy yếu

Tối và đêm nay (ngày 20/10), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Một số nơi ở ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có thể ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm nay (20/10), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh kèm mưa dông với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi chuyển rét với mức nhiệt 18-21 độ C.

Những ngày tiếp theo, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, nền nhiệt tiếp tục giảm xuống mức thấp 19-22 độ C ở đồng bằng. Khu vực chuyển rét về đêm và sáng sớm. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi rét sâu dưới 14 độ C.