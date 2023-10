Bảo hiểm ô tô bị hết hạn bị phạt thế nào?

Như vậy, mức phạt tiền khi ô tô hết hạn bảo hiểm năm 2022 là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng; không tăng so với quy định trước đó.

“10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 5; điểm b, điểm d khoản 7; điểm c khoản 8; điểm b khoản 9 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, Giấy phép lái xe không hợp lệ;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 5, điểm d khoản 7, điểm c khoản 8 bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.”

Đối chiếu quy định nêu trên có thể thấy; trường hợp ô tô bị hết hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì chỉ bị phạt tiền chứ không bị tước bằng lái.

BẢO HƯNG