Bảo chồng chăm bố vợ bệnh, anh mở đoạn ghi âm khiến tôi bật khóc

Sau đám cưới, tôi đến ở nhà chồng, bắt đầu cuộc đời làm vợ, làm dâu của mình. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, mọi việc trong nhà đều do chồng tôi quyết định. Có những chuyện không đúng nhưng khi mọi người khuyên can, chồng tôi cũng không chịu tiếp thu. Kể cả chuyện về nhà ngoại, chồng tôi cũng không nghe ai khuyên can. Anh luôn nói do bố mẹ tôi không chấp nhận anh là con rể thì chẳng có lý do gì để anh phải nhận bố mẹ tôi là bố mẹ vợ. Sống với chồng 6 năm nay, tôi không còn muốn tranh cãi hay tâm sự với anh nữa vì anh chưa bao giờ chịu thấu hiểu, chia sẻ với vợ.