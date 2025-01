Băng giá xuất hiện ở xã biên giới Nghệ An

Những ngày qua nhiệt độ xuống thấp, tại địa bàn xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, băng giá đã bao phủ gần như toàn xã này. Sáng 13/1, ông Xồng Bá Cồ, cán bộ tư pháp xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết băng giá đã xuất hiện khắp bản làng, gây ra nhiều bất lợi cho người dân. Nhiệt độ lạnh sâu khiến việc ra đường và làm nương rẫy trở nên khó khăn. "Nhiệt độ vào sáng sớm đo được gần 3 độ C; băng giá xuất hiện khắp bản làng ở xã chúng tôi", ông Cồ chia sẻ. Băng giá xuất hiện ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn vào sáng 13/1 (Ảnh: Khánh Khang). Ông Cồ cho biết thêm, trong những ngày qua, nhiệt độ tại xã Mường Lống ở mức 5-8 độ C. Sáng 13/1, dù không có mưa, nhiệt độ vẫn rất thấp và lạnh giá. Thông thường, băng giá xuất hiện vào nửa đêm và rạng sáng, nhưng lần này băng giá kéo dài đến cả buổi sáng. Tại các bản như Mường Lống 1 và Mường Lống 2, băng bám dày trên cây cối, nóc nhà, sườn núi và thung lũng. Băng giá xuất hiện trên cây cối, nhà cửa... (Ảnh: Khánh Khang). Xã Mường Lống nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, được ví như Đà Lạt thu nhỏ của Nghệ An với khí hậu mát mẻ quanh năm. Trong những ngày tới, nhiệt độ tại Nghệ An dự kiến vẫn còn giảm sâu. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân chuẩn bị các phương án chống rét, bảo đảm cuộc sống và hoạt động chăn nuôi, sản xuất.