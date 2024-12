Bản tin Xe cộ 9/12: Siêu phẩm Bugatti Tourbillon ra mắt thị trường châu Á

Porsche Macan EV sẽ ra mắt khách hàng Việt vào ngày 13/12; Lộ thông số xe điện Volvo EX90 sản xuất tại Trung Quốc - Porsche Macan EV sẽ ra mắt khách hàng Việt vào ngày 13/12 Hãng xe Đức sẽ chính thức trình làng mẫu xe SUV điện hoàn toàn mới Porsche Macan EV tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM diễn ra vào ngày 13/12 tới đây. Mẫu xe SUV điện Porsche Macan EV sẽ xuất hiện tại không gian trưng bày mở, dành cho tất cả các công chúng đến Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM diễn ra từ ngày 13 đến 15/12. Thiết kế của Macan EV có nhiều cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm nhưng vẫn giữ được những đường nét đặc trưng của dòng xe này. Cụm đèn trước có thiết kế mới với 4 dải LED định vị ban ngày giống với thiết kế của Taycan. Tại thị trường Việt Nam, Porsche Macan EV được phân phối với bốn phiên bản, bao gồm: Macan thuần điện, Macan 4 thuần điện, Macan 4S thuần điện cùng Macan Turbo thuần điện. Xe được trang bị hai mô-tơ điện mạnh mẽ, có công xuất từ 355 đến 630 mã lực. Với phiên bản Macan Turbo EV, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây và đạt tốc độ tối đa lên đến 260 km/h. Macan EV được Porsche trang bị bộ pin 800V dung lượng 100 kWh, xe có thể di chuyển được quãng đường 483 km với mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc nhanh DC với công suất tối đa đạt 270 kW cho phép sạc pin từ 10-80% chỉ trong vòng 21 phút, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng. - Khởi động dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã chính thức được khởi động, với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm, có thể nâng lên 600.000 xe/năm và tạo ra tới 15.000 việc làm trong các giai đoạn tiếp theo, nhà máy dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 7/2025. Dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (VHIZ Hà Tĩnh - công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư và cho VinFast thuê dài hạn. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng 3 phân xưởng sản xuất chính, gồm xưởng sơn, xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp xe. Các xưởng khác sẽ dùng chung với nhà máy VinFast Hải Phòng và sẽ được bổ sung dần trong các năm tới tùy theo nhu cầu thực tế. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm, dự kiến có thể nâng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2025, chỉ sau 8 tháng khởi động dự án, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm cho lao động địa phương, có thể tăng lên 15.000 việc làm sau một thời gian, qua đó góp phần giải quyết bài toán kinh tế, an sinh xã hội cho địa phương. Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất hai dòng xe VF 3 và VF 5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử… được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong Khu Kinh tế Vũng Áng. Sản phẩm từ nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế. Nhà máy VinFast Hà Tĩnh là nhà máy thứ 5 phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện của VinFast được xây dựng trên toàn cầu. - Siêu phẩm Bugatti Tourbillon ra mắt thị trường châu Á Nhật Bản và Singapore là những quốc gia đầu tiên tại châu Á được diện kiến siêu phẩm Bugatti Tourbillon giá hơn 4 triệu USD. Trong hành trình vòng quanh thế giới, Bugatti Tourbillon đã bắt đầu được giới thiệu đến các đại gia châu Á. Đây là mẫu hypercar thay thế cho đàn anh Chiron. Khác với lần ra mắt vào năm 2016, Bugatti đã lựa chọn Nhật Bản là nơi được chiêm ngưỡng siêu phẩm triệu USD này tại châu Á, tiếp theo đó là đảo quốc Singapore. Bugatti Tourbillon xuất hiện tại những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ sở Phù Tang như Abuden Miso, một kiến trúc cổ biểu tượng có từ năm 1868 thuộc tỉnh Tochigi. Thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển như Type 57 Atlantic, Type 41 Royale và Type 35 giúp Tourbillon hòa mình vào không gian tĩnh lặng tại khu vườn tre và hạt dẻ Wakatake no Mori. Tại trung tâm thủ đô Tokyo, khu phố điện tử sầm uất Akihabara là nơi chiếc hypercar mạnh 1.800 mã lực ghé thăm. Tại Singapore, Bugatti Tourbillon nổi bật hơn với đường chân trời khu phức hợp Marina Bay và khu vườn Gardens by the Bay nổi tiếng thế giới. Thiết kế chính thức của Bugatti Tourbillon được thông qua vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, mẫu hypercar này phải đợi đến tháng 6/2024 mới được ra mắt toàn cầu. - Lộ thông số xe điện Volvo EX90 sản xuất tại Trung Quốc Mẫu xe điện kế nhiệm Volvo XC90 dành cho khách hàng Trung Quốc có thiết lập motor kép, phạm vi hoạt động cao nhất 730 km theo chu trình CLTC. Theo Car News China, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa tiết lộ thông tin về phạm vi hoạt động cũng như dung lượng pin của mẫu SUV thuần điện Volvo EX90 sản xuất ở quốc gia tỷ dân. Volvo EX90 là phiên bản thuần điện của Volvo XC90, gồm 5 phiên bản và dự kiến ra mắt khách hàng Trung Quốc vào năm 2025. Cả 5 phiên bản Volvo EX90 sản xuất ở Trung Quốc đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với cấu hình 2 motor điện. Các phiên bản hiệu suất cao trang bị motor điện mạnh 241 mã lực trên trục trước, 268 mã lực ở trục sau, cho tốc độ tối đa 180 km/h. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion 3 thành phần dung lượng 111 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 710 km hoặc 730 km, công bố theo chu trình CLTC. Quy đổi sang chu trình WLTP, phạm vi hoạt động tối đa của EX90 sẽ tương ứng lần lượt 582 km và 599 km. Các phiên bản hiệu suất cao có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Khi kết nối với trụ sạc nhanh, xe nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 30 phút. - Audi Việt Nam tiến hành chương trình triệu hồi thay thế ống dầu phanh trên Audi e-tron GT và RS e-tron GT Trong quá trình nghiên cứu, AUDI AG đã phát hiện ra trên xe Audi e-tron GT & Audi RS e-tron GT được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể, các ống dẫn dầu phanh ở trục trước có thể bị nứt theo thời gian dẫn đến rò rỉ dầu phanh. Vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Audi e-tron GT và RS e-tron GT được sản xuất từ ngày 9/1/2020 đến ngày 12/6/2024, được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế cho các xe bị ảnh hưởng. Audi Việt Nam xác nhận số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 8 chiếc. Tất cả các xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục theo nội dung trong chương trình triệu hồi công bố. Các mẫu xe Audi trên vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra.