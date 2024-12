Bản tin Xe cộ 8/12: Hyundai Palisade mới lộ diện - ngoại thất hình hộp, chưa rõ động cơ

Những thay đổi đáng chú ý trên New Mazda CX-8; SUV điện BMW iX 2026 lộ diện với diện mạo mới - Những thay đổi đáng chú ý trên New Mazda CX-8 Mazda CX-8 vừa nhận được bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam với nhiều sự thay đổi không chỉ về thiết kế mà cả những chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành. New Mazda CX-8 có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam, bao gồm Mazda CX-8 2.5 Luxury, Mazda CX-8 2.5 Premium và Mazda CX-8 2.5 AWD Signature. Thế hệ mới New Mazda CX-8 tại Việt Nam được nâng cấp thiết kế ngoại thất, tương tự với mẫu xe thường xuyên lọt top bán chạy hàng tháng - Mazda CX-5. Phần đầu xe, New Mazda CX-8 được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính thiết kế mới, với 2 phiên bản Premium và AWD Signature, cụm đèn chiếu sáng chính thích ứng thông minh được nâng cấp từ 12 phân vùng sáng lên đến 20 phân vùng sáng (mỗi bên). Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt và cản trước trên New Mazda CX-8 cũng có diện mạo mới, hiện đại và sang trọng hơn. Ngoài ra, ngoại thất Mazda CX-8 còn có sự thay đổi về phần đuôi xe. Cụ thể là cụm đèn hậu có thiết kế tương tự Mazda CX-5 hiện tại và thay đổi nhẹ ở viền trang trí. New Mazda CX-8 được bán chính thức tại Việt Nam với mức giá lần lượt cho 3 phiên bản Luxury: 969 triệu đồng, Premium: 1,049 tỷ đồng, AWD Signature: 1,149 tỷ đồng. - SUV điện BMW iX 2026 lộ diện với diện mạo mới BMW iX 2026 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên không được lột xác toàn diện, nhưng vẫn có những nâng cấp đáng chú ý ở mặt thiết kế và khả năng vận hành.Theo dõi Baoquocte.vn trên Sau nhiều lần bị bắt gặp chạy thử trên đường với lớp ngụy trang kín đáo, hãng xe Đức đã chính thức công bố loạt hình ảnh đầu tiên của BMW iX 2026. Dù không được "lột xác" toàn diện, mẫu SUV điện này vẫn có những thay đổi đáng chú ý ở thiết kế. Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt được thiết kế lại với những đường nét góc cạnh, gợi nhớ đến phong cách của BMW X3 thế hệ mới. Cản trước của BMW iX 2026 cũng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, với khe hút gió lớn kết hợp cùng những hốc gió dọc hai bên. Cụm đèn pha được nâng cấp nhẹ, trong khi nắp ca-pô vẫn giữ nguyên thiết kế cũ quen thuộc, tạo sự cân đối với tổng thể. Phần thân và đuôi xe dường như không thay đổi nhiều, nhưng không loại trừ khả năng vẫn có một số điều chỉnh nhỏ được giấu dưới lớp ngụy trang. Dự kiến, nội thất của BMW iX 2026 cũng sẽ được nâng cấp, bởi những hình ảnh chụp lén trước đó đã hé lộ một cabin được che chắn cẩn thận. - Taxi Mai Linh mua và thuê 3.999 ô tô điện VinFast từ GSM để chuyển đổi xanh Tập đoàn Mai Linh chính thức ký kết hợp tác với Xanh SM, đầu tư 3.999 xe điện VinFast từ nay đến cuối năm 2025. Đội xe điện Mai Linh sẽ bao gồm các dòng xe VinFast VF e34 và VF 5, giữ nguyên màu xanh lá đặc trưng, đồng thời gắn thêm logo “Đối tác của Xanh SM”. Theo kế hoạch, các xe sẽ vận hành tại các thành phố lớn trên toàn quốc, góp phần gia tăng tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về di chuyển thân thiện với môi trường. Với sự hỗ trợ từ Xanh SM, Mai Linh sẽ nhận được các ưu đãi tài chính trong quá trình đầu tư xe điện và được hỗ trợ lắp đặt trạm sạc thông qua Công ty V-Green. Ngoài ra, các chi nhánh của Mai Linh sử dụng xe điện sẽ được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM, giúp gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Trước đó, Xanh SM và Mai Linh từng hợp tác thành lập liên doanh Mekong Xanh SM, vận hành chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe trên toàn quốc. Đây là bước đệm quan trọng giúp cả hai mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh, phục vụ cả xe xăng, xe điện và các đối tác trong ngành vận tải. Hợp tác giữa Mai Linh và Xanh SM là minh chứng rõ nét cho xu thế tất yếu của giao thông xanh tại Việt Nam. Với việc đầu tư 3.999 xe điện, hai thương hiệu không chỉ khẳng định vị thế tiên phong mà còn đặt nền móng cho sự chuyển mình bền vững của ngành vận tải hành khách, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường. - Cận cảnh Honda Amaze 2025 ra mắt tại Ấn Độ, giá từ 240 triệu đồng Hãng xe Nhật Bản vừa trình làng mẫu sedan cỡ nhỏ Honda Amaze 2025 tại thị trường Ấn Độ với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi cùng mức giá cạnh tranh. Honda Amaze 2025 sở hữu bộ khung hoàn toàn mới, cho diện mạo sang trọng và hiện đại hơn so với phiên bản trước. Ngoại hình của mẫu sedan cỡ nhỏ này gợi nhớ đến thiết kế của người “đàn anh” Honda Accord với điểm nhấn chính nằm ở phần đầu xe. Mặt ca-lăng cỡ lớn được hãng Honda tô điểm bởi dải chrome sáng bóng, đi kèm với đèn pha LED projector cùng đèn sương mù LED đặt trong hốc đèn thể thao. Phần thân của Amaze 2025 trang bị bộ mâm hợp kim 15 inch mới. Khoảng sáng gầm xe được tăng nhẹ lên mức 172 mm. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ mẫu Honda City, kết hợp với cản sau được tinh chỉnh. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ nhỏ này còn được hãng xe Nhật Bản trang bị hàng loạt tiện ích như lẫy chuyển số, chìa khóa thông minh, sạc không dây, khởi động từ xa, màn hình TFT kích thước 7 inch tại cụm đồng hồ và hốc gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Khoang hành lý có thể tích đạt 416 lít. - Hyundai Palisade mới lộ diện - ngoại thất hình hộp, chưa rõ động cơ Hãng xe Hàn Quốc để ngỏ khả năng bổ sung tùy chọn động cơ hybrid cho Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Hyundai Palisade 2026 vừa chính thức lộ diện. Ở thế hệ thứ hai, mẫu SUV cỡ lớn của Hyundai sở hữu ngoại thất hình hộp, phần đầu xe cũng có sự thay đổi đáng kể. Đầu xe Hyundai Palisade 2026 vuông vắn hơn thế hệ tiền nhiệm. Đèn xe có thiết kế tương đồng dạng pixel thường bắt gặp trên các mẫu xe điện Hyundai như Hyundai Ioniq 9. "Dàn chân" là bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch. Dải đèn LED hình chữ nhật nằm xếp chồng 2 bên đầu xe nhiều khả năng là đèn định vị ban ngày. Giữa dải đèn định vị ban ngày với lưới tản nhiệt có thể là cụm đèn chiếu sáng chính, bao gồm đèn chiếu xa và đèn chiếu gần. Một dải đèn mỏng cũng nằm vắt ngang lưới tản nhiệt thiết kế vuông vắn. Ở thế hệ thứ hai, Hyundai Palisade sẽ có chiều dài cơ sở trội hơn nhưng hãng xe Hàn Quốc chưa cung cấp số liệu cụ thể. Khoang cabin sở hữu độ rộng rãi tương tự, vẫn có cửa sổ trời kép nhưng nhiều khả năng chỉ xuất hiện ở phiên bản cao cấp. Hyundai chưa công bố chi tiết thông số động cơ. Các báo cáo cho biết nhiều khả năng, hãng xe Hàn Quốc sẽ trang bị cho mẫu SUV cỡ lớn một tùy chọn động cơ hybrid. Thông tin chi tiết về Hyundai Palisade 2026 sẽ có trong vài tuần tới.