Bản tin Xe cộ 8/11: Hyundai trở thành hãng ô tô lớn thứ hai thế giới về lợi nhuận

Volkswagen báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 4.300 tỷ won trong quý III/2024 và 19.360 tỷ won trong giai đoạn từ tháng 1-9/2024. Khi Volkswagen đang phải đối mặt với những thách thức tại thị trường Trung Quốc, nhiều nhà quan sát trong ngành nhận thấy Hyundai có thể sẽ đứng ở vị trí số hai về lợi nhuận hoạt động sau Toyota trong cả năm 2024. Tuy nhiên, Hyundai có thể sẽ mất một thời gian trước khi vượt qua Volkswagen về doanh số bán trên toàn cầu. Từ tháng 1-9/2024, Hyundai đã bán được 5,4 triệu chiếc trên toàn thế giới, duy trì vị trí là nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba, sau Toyota với 7,18 triệu chiếc và Volkswagen với 6,5 triệu chiếc. - Mẫu xe chung đầu tiên của Audi và SAIC không sử dụng logo bốn vòng tròn Thay vào đó, mẫu xe điện ra mắt hôm nay (7/11) sẽ mang tên tiếng Anh là AUDI và dùng chính dòng chữ này làm logo sản phẩm, thay cho logo bốn vòng tròn. Audi đã có vài mẫu xe lắp ráp ở Trung Quốc, bán ra thị trường với danh nghĩa xe Audi của Đức, nhưng đây là sản phẩm đầu tiên ra mắt với danh nghĩa chung AUDI-SAIC. Mẫu xe mới có giá khởi điểm 300.000 nhân dân tệ (41.900 USD) và cạnh tranh trực diện với mẫu xe điện Nio ET5 Touring. Trung Quốc là thị trường đơn lẻ lớn nhất của Audi, đồng thời quốc gia tỷ dân này là thị trường lớn nhất của các hãng xe Đức nói chung. Dự án chung AUDI-SAIC có một nhóm ở Trung Quốc và một nhóm khác ở Đức. Ví dụ, nhóm Đức sẽ thu thập các yêu cầu từ nhóm Trung Quốc và thực hiện quy trình thiết kế, trong khi nhóm Trung Quốc sẽ tập trung vào các tính năng thông minh dành riêng cho người bản địa, dựa trên các thỏa thuận chung. Phong cách làm việc theo kiểu tiếp sức của nhóm Đức và Trung Quốc nhằm mục tiêu thúc đẩy dự án xe điện chung tiến triển nhanh chóng. Kết quả, dự án mới ký kết hôm 20/5 nhưng chỉ sau 6 tháng mẫu xe chung đã có thể trình làng, sớm hơn dự kiến 3 tháng. Theo thông tin rò rỉ, mẫu xe này sẽ được trang bị sạc nhanh 800V và có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng chưa đầy 4 giây. Xe cũng được trang bị hệ thống trợ lái ADAS do một công ty Trung Quốc tự phát triển, có khả năng tự dẫn đường trong thành phố. - Thế chân Wave Alpha, ‘vua xe số’ 110cc mới của Honda sắp về Việt Nam, có ABS xịn hơn Future, giá mềm Mẫu xe số 110cc nhập Nhật hoàn toàn mới của Honda đang rục rịch được bán tại Việt Nam, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc với mức giá hấp dẫn. Hello Kitty, một nhân vật nổi tiếng của Sanrio Co., Ltd., đang trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở các quốc gia khác. Để kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của Hello Kitty, Honda đã phát triển một phiên bản hoàn toàn mới mang tên Honda Super Cub 110 - Hello Kitty. Mẫu xe này sẽ chính thức được mở bán vào ngày 12/12 tới đây với mức mức giá đề xuất bán lẻ là 350.000 Yên, chưa bao gồm thuế tiêu dùng (tương đương 54 triệu đồng). Đáng chú ý, nhận thấy khách hàng Việt Nam có sự quan tâm lớn đến dòng xe Honda Super Cub 110 - Hello Kitty, các đại lý tư nhân đã có kết hoạch đưa mẫu xe này về phân phối. - Honda Việt Nam triệu hồi 11.005 xe CR-V, Civic, Civic Type-R Ngày 6/11 vừa qua, Công ty Honda Việt Nam thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi đối với 11.005 xe CR-V, Civic và Civic Type-R ể khắc phục lỗi hệ thống lái. Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo về triển khai chiến dịch triệu hồi ôtô Honda liên quan đến việc sửa chữa phụ tùng thước lái của các kiểu loại xe: Honda CR-V năm sản xuất 2023-2024, Honda CIVIC năm sản xuất 2021 – 2023, Honda CIVIC Type-R năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và lắp ráp, nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho Sản phẩm. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục hiện tượng: tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái. Tất cả chủ sở hữu của các mẫu ôtô Honda dính lỗi bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp ôtô Honda mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng HVN cũng khuyến cáo Khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra, thay thế phụ tùng. Chi phí cho việc kiểm tra, thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng đều miễn phí. - Mercedes-Benz CLA sẽ dùng động cơ liên doanh Trung Quốc Động cơ đốt trong do Geely phát triển cùng Renault có thể cung cấp công suất tối đa 250 mã lực, mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Theo Carscoops, Mercedes-Benz CLA thế hệ thứ ba sắp ra mắt sẽ sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.0L được phát triển bởi Horse Powertrain Limited, liên doanh động cơ đốt trong giữa Renault và Geely. Mercedes đã cho mượn chuyên môn kỹ thuật để phát triển động cơ đốt trong này, dự kiến cung cấp công suất đầu ra tối đa 250 mã lực, mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Quá trình sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc, nhưng bộ chuyển đổi xúc tác sẽ chỉ được lắp đặt sau khi động cơ được vận chuyển đến Đức nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải của châu Âu. Theo Carscoops, quy trình có vẻ phức tạp, nhưng phản ánh bản chất toàn cầu hóa trong ngành công nghiệp ôtô hiện nay. Việc Mercedes-Benz CLA sử dụng động cơ liên doanh Geely-Renault có vẻ hơi lạ với nhiều người, nhưng ông Li Shufu - CEO của Geely - trên thực tế là người đang nắm 10% cổ phần của Mercedes-Benz.