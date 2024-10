Bản tin Xe cộ 8/10: Chi tiết McLaren W1 - siêu xe thay thế McLaren P1

Siêu xe Ferrari 812 GTS đầu tiên có mặt tại Việt Nam; Sản lượng ôtô nội địa lập đỉnh mới - Siêu xe Ferrari 812 GTS đầu tiên có mặt tại Việt Nam Mẫu siêu xe mui trần Ferrari 812 GTS đầu tiên ở Việt Nam còn sở hữu màu sơn đỏ Rosso 70th Anniversary trị giá gần 12.500 USD. Mới đây, một đại lý siêu xe tại TP.HCM vừa hé lộ hình ảnh của chiếc Ferrari 812 GTS, vốn có thể xem là chiếc 812 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cơ cấu mui trần. Ảnh: Đặc biệt hơn, chiếc xe mang màu sơn ngoại thất đỏ Rosso 70th Anniversary. Màu sơn này lấy cảm hứng từ sắc đỏ dành cho dải sản phẩm đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu vào năm 2017. Thuộc tùy chọn màu sơn đặc biệt, đỏ Rosso 70th Anniversary có mức giá gần 12.500 USD tại Mỹ. Tuy có sắc thái khá tương đồng với màu đỏ truyền thống Rosso Corsa, Rosso 70 Anniversary có phần đậm hơn. Tương đồng với bản coupe 812 Superfast, Ferrari 812 GTS sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.3L có công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 718 Nm. - Trình làng 2025 Kawasaki Versys 1100, giá hơn 482 triệu đồng 2025 Kawasaki Versys 1100 mới được cập nhật trên thị trường, phục vụ các tín đồ yêu thích dòng xe du lịch và chạy phượt đa năng. Kawasaki vừa chính thức cập nhật ấn phẩm mới 2025 Versys 1100, một ấn phẩm được thiết kế dành cho các tín đồ yêu thích du lịch và khám phá. Mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, nổi bật với hệ thống treo bán điện tử Showa Skyhook. Versys 1100 có ba phiên bản để người tiêu dùng lựa chọn: Versys 1100 SE, Versys 1100 S và Versys 1100. Tất cả các phiên bản đều được trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.099cc, DOHC và 16 valve. - Crosstrek “át chủ bài” của Subaru tại Vietnam Motor Show 2024 Đến với Vietnam Motor Show 2024, Subaru sẽ chính thức ra mắt mẫu xe SUV Crosstrek hoàn toàn mới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với 2 phiên bản. Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 ( Vietnam Motor Show 2024) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23 đến 27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP HCM, với 11 thương hiệu ô tô, gồm Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, Subaru, Skoda, GAC, GAZ, MG và BYD, cùng 8 thương hiệu xe máy góp mặt. Tại sự kiện VMS 2024 năm nay, Subaru sẽ mang đến đội xe rất ấn tượng, và họ cũng đã bật mí "át chủ bài" của mình là chiếc xe Subaru Crosstrek hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Theo tiết lộ, Subaru Crosstrek 2025 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với hai phiên bản 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Đặc biệt, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer sẽ là bản xe hybrid đầu tiên của Subaru được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. - Chi tiết McLaren W1 - siêu xe thay thế McLaren P1 Sở hữu thiết kế đậm chất tương lai, McLaren W1 còn mang trong mình nhiều công nghệ kế thừa từ giải đua F1 với công suất lên đến 1.275 mã lực. Sau thời gian dài chờ đợi, giới đam mê tốc độ đã chính thức diện kiến 1 trong 3 mẫu xe “Holy Trinity” (Bộ 3 Thần Thánh) thế hệ mới - chiếc McLaren W1. Đây cũng là mẫu xe thương mại mạnh nhất từ trước tới nay của thương hiệu. Đây là mẫu hypercar có nhiệm vụ thay thế cho siêu xe McLaren P1, vốn ra mắt từ năm 2013 và đã dừng sản xuất vào cuối năm 2015. Cùng với McLaren F1, McLaren W1 đã tạo nên "1 Bloodline" (Huyết thống 1). Mặc dù kín tiếng hơn nhiều so với các đối thủ đến từ Ferrari hay Porsche, McLaren W1 lại được công bố đầu tiên trong 3 mẫu xe này. Thư mời ra mắt gửi đến các khách hàng VIP đã được hãng chuyển đi từ khoảng tháng 7/2024. So với những hình ảnh bị rò rỉ từ trước, McLaren W1 mang đến sự bất ngờ cho những tín đồ tốc độ khi sở hữu ngoại hình hầm hố đậm chất khí động học với nhiều đường nét cắt xẻ so với đàn anh McLaren F1 hay P1. Lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, McLaren W1 được trang bị cửa cánh chim, đóng góp vào khả năng khí động học của xe. Hãng gọi thiết kế này là "Anhedral", vốn là một thuật ngữ chỉ góc cánh nghiêng xuống của các mẫu máy bay. Là mẫu xe thứ 7 thuộc dải sản phẩm Ultimate Series, McLaren W1 được phát triển trên nền tảng khung gầm bằng sợi carbon McLaren Race Active Chassis Control III giúp khối lượng của hypercar này chỉ ở mức 1.399 kg, chỉ nặng hơn 4 kg so với P1. - Sản lượng ôtô nội địa lập đỉnh mới Lượng xe lắp ráp trong nước tiếp tục tăng trưởng, xác lập mức cao mới trong năm 2024. Báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy lượng ôtô sản xuất nội địa trong tháng 9 ước đạt 34.300 xe, tăng 5,3% so với kỳ báo cáo tháng 8. Như vậy, sản lượng ôtô nội địa tại Việt Nam tiếp tục xác lập đỉnh mới trong tháng 9 và đã tăng trưởng liên tục kể từ tháng 5 đến nay. Trước đó vào tháng 2, hoạt động sản xuất ôtô trong nước từng chững lại khi sản lượng chạm đáy với chỉ 16.100 xe xuất xưởng. Giai đoạn này trùng với Tết Nguyên đán, được xem là một trong những thấp điểm của thị trường ôtô Việt Nam. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết lũy kế từ đầu năm, sản lượng ôtô trong nước ước đạt xấp xỉ 241.400 xe các loại, tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.