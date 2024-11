Bản tin Xe cộ 7/11: Mẫu SUV điện 3 hàng ghế Hyundai Ioniq 9 sẽ ra mắt vào tháng này

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 có giá từ 2,2 tỷ đồng; Suzuki ra mắt mẫu SUV xịn và đẹp hơn Toyota Veloz Cross, dễ soán ngôi Mitsubishi Xforce, giá mềm - Mẫu SUV điện 3 hàng ghế Hyundai Ioniq 9 sẽ ra mắt vào tháng này Hãng xe Hàn vừa tiết lộ hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV điện cỡ lớn Hyundai Ioniq 9, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2024 này. Đây là mẫu xe 3 hàng ghế chạy hoàn toàn bằng điện, được phát triển từ mẫu concept Seven từng được Hyundai giới thiệu tại Triển lãm ô tô Los Angeles năm 2021. Trước đó, mẫu xe này từng được gọi là Ioniq 7, nhưng Hyundai đã chọn tên gọi Hyundai Ioniq 9, để lại khoảng trống cho các dòng xe điện khác trong gia đình Ioniq nằm giữa Ioniq 6 và 9. Hình ảnh teaser đầu tiên cho thấy Hyundai Ioniq 9 sẽ giữ nguyên thiết kế hình hộp của mẫu concept, với một vài thay đổi phù hợp để đưa vào sản xuất. Cửa xe kiểu “suicide door” đã được thay thế bằng cửa truyền thống cùng trụ B chắc chắn. Thiết kế “pixel” đặc trưng từ Ioniq 5 và Ioniq 6 cũng được hãng xe Hàn duy trì trên mẫu Hyundai Ioniq 9 này, mang lại dấu ấn nhận diện quen thuộc cho dòng xe điện của hãng. Một số chi tiết thiết kế ở phần đuôi mẫu concept Seven cũng đã được điều chỉnh. Dải đèn hậu bao quanh và dải LED kéo dài ở đầu mẫu concept vẫn được giữ lại, tạo nên một diện mạo hiện đại và nhất quán. Tay nắm cửa bật ra cũng là một điểm nhấn mới so với mẫu concept của 3 năm trước. Hyundai Ioniq 9 sẽ sử dụng cùng nền tảng E-GMP với người anh em Kia EV9, nhưng nhiều khả năng có kích thước lớn hơn một chút. Kia EV9 hiện đang có hai tùy chọn pin: phiên bản pin tiêu chuẩn 76,1 kWh cho phạm vi di chuyển 370 km và phiên bản 99,8 kWh có thể đạt 490 km theo chuẩn EPA. Công suất của Kia EV9 tùy thuộc vào cấu hình, dao động từ 215 đến 379 mã lực. Kia cũng dự kiến ra mắt EV9 GT hiệu suất cao với công suất lớn, sau thành công của EV6 GT 576 mã lực. Và, nhiều khả năng Hyundai cũng sẽ tung ra phiên bản Ioniq 9 mạnh mẽ hơn cho những khách hàng yêu cầu khả năng vận hành cao. Thông tin chi tiết về Hyundai Ioniq 9 sẽ được công bố trong những tuần tới. - Dân tình ùn ùn tậu ‘vua xe số’ 110cc rẻ nhất của Honda, thiết kế độc đáo ăn đứt Wave Alpha và RSX Với thiết kế cá tính hơn so với những ‘người anh em’ có cùng dung tích động cơ là Honda Wave Alpha và RSX, mẫu xe này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khách hàng. Honda Pop 110i ES 2025 là mẫu xe số được hãng xe Nhật Bản giới thiệu tại thị trường Brazil vào cuối tháng 4 năm nay. Dù cùng sử dụng động cơ có dung tích 110cc giống như Honda Wave Alpha và RSX, nhưng ngoại hình của Pop 110i ES lại có sự khác biệt lớn so với những “người anh em” của mình. Chính sự khác biệt này là yếu tố quan trọng, góp phần không nhỏ làm nên sức hấp dẫn của Honda Pop 110i ES. Sức hút của mẫu xe số này được thể hiện khá rõ qua mức doanh số ấn tượng đã đạt được trong thời gian qua. Chỉ tính riêng tháng 10 vừa qua, Honda Pop 110i ES 2025 đã đạt doanh số 16.201 chiếc được bán ra. Đây là doanh số cao nhất mà mẫu xe này từng đạt được từ lúc được ra mắt lần đầu vào năm 2007, khi còn là Pop 100. Trong khi đó, tính tổng 10 tháng đã qua của năm 2024, Honda Pop 110i ES đã cán mốc doanh số hơn 138.900 chiếc, bán chạy thứ 3 ở Brazil, chỉ sau CG 160 và Biz. - Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 có giá từ 2,2 tỷ đồng Mercedes-Benz vừa công bố mức giá cho dòng xe Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 tại thị trường Mỹ. Theo đó, Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 sẽ sớm có mặt tại các đại lý ở Mỹ với giá khởi điểm ở mức 88.000 USD (2,23 tỷ đồng). Mẫu sedan Hybrid hiệu năng cao có động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp, một động cơ điện và bộ pin 21,2 kWh. Với trang bị này, chiếc xe có tổng công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 749 Nm. Mẫu sedan thể thao hiệu năng cao có khả năng tăng tốc 0-96km/h chỉ trong vòng 3,7 giây. Mặc dù có hiệu suất ấn tượng, E 53 Hybrid còn có khả năng chạy thuần điện quãng đường khoảng 68km theo thử nghiệm chuẩn EPA. Mercedes-AMG E 53 Hybrid có lưới tản nhiệt phát sáng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống thông tin giải trí 14,4 inch, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và camera quan sát xung quanh. - Suzuki ra mắt mẫu SUV xịn và đẹp hơn Toyota Veloz Cross, dễ soán ngôi Mitsubishi Xforce, giá mềm Tân binh' SUV hạng B nhà Suzuki sẽ là làn sóng mới dễ đánh bay 2 cái tên Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xforce. Ngày 4/11/2024, Suzuki e Vitara 2025 đã chính thức được ra mắt tại một sự kiện được tổ chức ở thành phố Milan, Ý. Đây là phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Suzuki eVX từng ra mắt ở Ấn Độ vào hồi đầu năm 2023. Mẫu xe này cũng sẽ được sản xuất tại Suzuki Motor Gujarat ở Ấn Độ. Về ngoại hình, e Vitara 2025 mang phong cách thiết kế khá giống với mẫu SUV cỡ nhỏ Vitara hiện đang bán ở thị trường châu Âu. Phần đầu xe không có lưới tản nhiệt phía trên mà chỉ đi kèm hốc gió trung tâm rộng trên cản trước. Bên cạnh đó là cụm đèn pha cỡ lớn, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có đèn sương mù tích hợp vào cản trước, hốc bánh khỏe khoắn, tay nắm cửa sau nằm trên cột C. Sức mạnh của đối thủ Mitsubishi Xforce đến từ hai tùy chọn gói pin gồm 49 kWh với bản dẫn động FWD và 61 kWh với FWD hoặc AWD. Bản FWD với pin 49 kWh trang bị một môtơ điện công suất 142 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm. Trong khi Bản FWD pin 61 kWh công suất mạnh hơn với 172 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm. Bản AWD pin 61 kWh lắp hai môtơ điện với tổng công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Suzuki chưa công bố phạm vi hoạt động nhưng hãng đạt mục tiêu trên 400 km và pin hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW. Honda mở bán ‘bá chủ xe ga’ 160cc mới tại đại lý: Át vía cả Air Blade và SH vì tuyệt đẹp, giá dễ mua - ‘Tân binh’ xe tay ga 160cc hoàn toàn mới của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá dễ tiếp cận, dễ lấn át cả Air Blade và SH. Cách đây ít ngày, Honda đã chính thức ra mắt mẫu xe tay ga ADV 160 2025 tại thị trường Lào. Đến nay, Honda ADV 160 thế hệ mới đã có mặt tại đại lý để phục vụ khách hàng, xe được mở bán với mức giá 109.990.000 Kip (tương đương 143 triệu đồng). Hệ thống treo trên ADV 160 mới bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau. Xe lăn bánh trên bộ vành đúc cùng lốp không săm với kích cỡ 110/80-14M/C 53P ở bánh trước và 130/70-13M/C 57P ở bánh sau. Hệ thống phanh trên Honda ADV 160 2025 được đảm bảo bằng phanh đĩa thủy lực trước/sau, kết hợp cùng công nghệ chống bó cứng phanh ABS kênh đơn. Về vận hành, Honda ADV 160 2025 vẫn sử dụng động cơ eSP+ 4 van để dung tích 156,9 cc, sản sinh công suất 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe cũng được trang bị tính năng dừng khởi động động cơ.