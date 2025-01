Bản tin Xe cộ 7/1: Hyundai Motor và Kia đạt kỷ lục doanh số tại Mỹ năm 2024

Điểm mặt 4 mẫu ô tô hạng sang dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025; Loạt ôtô nhập khẩu từ Thái Lan đáng chú ý tại Việt Nam - BYD lập kỷ lục doanh số trên toàn cầu Hơn 4,2 triệu xe bán ra trên toàn cầu năm 2024 giúp hãng ô tô Trung Quốc BYD xác lập kỷ lục doanh số mới. Với 514.809 xe bán ra trong tháng 12, BYD khép lại năm 2024 với tổng doanh số toàn cầu đạt 4.272.145 chiếc, tăng 41,3% so với 3.024.417 xe của năm 2023. Đây là kỷ lục doanh số mới của hãng xe Trung Quốc và cũng là lần đầu tiên BYD vượt mốc 4 triệu xe bán ra/năm, theo Car News China. Trong đó, BYD đã giao 1.764.992 ô tô thuần điện (EV), 2.485.378 xe hybrid cắm sạc (PHEV) và 21.775 xe thương mại. So với năm 2023, doanh số xe EV của BYD tăng 12% còn xe PHEV đạt mức tăng ấn tượng, lên tới 72,8%. Đáng chú ý, lượng xe PHEV mà BYD bán ra năm vừa qua chiếm 58,5% tổng doanh số, trong khi xe thuần điện chỉ chiếm 41,5%. Kết quả này trái ngược năm 2023, khi xe thuần điện chiếm tới 52,1% tổng lượng bán của hãng và nhiều hơn 125.000 chiếc so với các dòng PHEV. Giới phân tích nhận định, kết quả này phần nào cho thấy sự thay đổi về thị hiếu người tiêu dùng khi lựa chọn xe xanh, cũng như phản ánh tác động của các chính sách thuế quan từ phương Tây đối với ô tô điện Trung Quốc. Tháng 12 cũng ghi nhận 57.154 ô tô BYD xuất khẩu ra ngoài Trung Quốc, nâng tổng lượng xuất khẩu năm 2024 lên 417.204 xe – tăng gần 72% so với 242.766 xe của năm 2023. Ngoài lĩnh vực ô tô, BYD hiện là nhà cung cấp pin lớn thứ hai của Trung Quốc với các đối tác lớn như Tesla, Nio và Toyota. Hãng sở hữu đội ngũ R&D lớn nhất thế giới, đã lắp đặt 23,5GWh pin trong tháng 12, tăng 32% so với cùng kỳ 2023. Tính cả năm 2024, tổng dung lượng pin lắp đặt của BYD, bao gồm trong xe điện và lưu trữ năng lượng tĩnh, đạt 194,7GWh, tăng 29% so với cùng kỳ. - Điểm mặt 4 mẫu ô tô hạng sang dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025 Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam có thể sẽ chào đón một số mẫu xe hạng sang mới đến từ các thương hiệu đình đám như Mercedes-Benz, BMW hay Audi,... Dưới đây là một số mẫu ô tô hạng sang dự kiến ra mắt khách hàng Việt trong năm nay. Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới Hồi tháng 4/2024, một chiếc Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới đã được bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải. Mặc dù chưa rõ liệu đây có phải là bản nhập chính hãng hay không, nhưng nhiều người dùng tin rằng sự xuất hiện của mẫu ô tô hạng sang này tại Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Điều này càng được củng cố khi mẫu E-Class hiện đang bán đã gần 4 năm tuổi và đang được ưu đãi mạnh với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng cho những xe sản xuất năm 2023. Ngoại hình của Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới được lột xác hoàn toàn. Cụm đèn chiếu sáng LED mới cùng đèn hậu LED 3D tạo hình logo hãng là những điểm nhấn ngoại thất đáng chú ý. Trong khi đó, nội thất của xe có thiết kế hiện đại được lấy cảm hứng từ những dòng xe điện, nổi bật nhất là cụm ba màn hình lớn trải dài trên bảng điều khiển và phần lớn nút bấm vật lý đã được lược bỏ. BMW 5-Series thế hệ mới Không nằm ngoài cuộc chơi, BMW cũng đã chuẩn bị ra mắt mẫu 5-Series thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Theo tiết lộ từ các đại lý, mẫu ô tô hạng sang này dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Xe không chỉ được thay đổi toàn diện về thiết kế mà còn gây tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng những người yêu xe toàn cầu bởi phong cách ngoại thất phá cách. Nội thất của BMW 5-Series thế hệ mới cũng mang nhiều điểm tương đồng với "đàn anh" 7-Series, chẳng hạn như màn hình cong siêu lớn, vô-lăng vát đáy kiểu mới cùng những chi tiết điều khiển cảm ứng xung quanh nội thất. Audi A6 bản nâng cấp Trong khi hai đối thủ trên đều là những mẫu ô tô thế hệ mới, Audi A6 2025 chỉ là một phiên bản nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên, những thay đổi vẫn rất đáng chú ý. Theo kế hoạch, mẫu ô tô hạng sang này sẽ ra mắt trong tháng 1/2025 với giá khởi điểm từ 2,299 tỷ đồng. Phiên bản mới được trang bị gói ngoại thất thể thao S line, đèn LED ma trận tiêu chuẩn và mâm xe đường kính 19 inch lớn hơn trước. Nội thất của Audi A6 2025 được cải tiến lại với màn hình Virtual Cockpit Plus lớn sau vô-lăng, cùng hai màn hình trung tâm có kích thước 10,1 inch và 8,6 inch. Hệ thống điều hòa tự động 4 vùng sẽ là trang bị tiêu chuẩn. Mercedes-Benz G-Class điện Ngoài E-Class, một mẫu ô tô hạng sang khác đến từ nhà Mercedes-Benz cũng đang rất được mong đợi là G-Class phiên bản thuần điện.Theo thông tin từ các đại lý, G-Class G 580 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào quý đầu năm nay với giá tạm tính 8,8 tỷ đồng. G-Class phiên bản mới vẫn giữ thiết kế đặc trưng, nhưng được nâng cấp nhẹ ở lưới tản nhiệt cùng những công nghệ hiện đại bên trong. Xe được trang bị động cơ điện có công suất 579 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.165 Nm, vượt trội hơn cả G 63 hiện tại. Ngoài ra, Mercedes-Benz G-Class điện còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như hỗ trợ off-road tự động, quay đầu 360 độ tại chỗ cũng như hỗ trợ đánh lái giảm bán kính quay đầu. - Hyundai Motor và Kia đạt kỷ lục doanh số tại Mỹ năm 2024 Hyundai Motor và Kia, hai thương hiệu ôtô lớn thuộc Tập đoàn Hyundai Motor (Hàn Quốc), vừa thiết lập kỷ lục doanh số tại thị trường Mỹ trong năm 2024, nhờ sự ưa chuộng với các mẫu xe SUV, xe điện và xe thân thiện với môi trường. Tính tổng, Hyundai và Kia đã bán được 1,7 triệu xe tại Mỹ trong năm qua, tăng 3,4% so với năm 2023, vượt qua mốc kỷ lục 1,65 triệu xe thiết lập trước đó. Trong đó, Hyundai ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 4,8%, đạt 911.805 xe, còn Kia tăng 1,8% với 796.488 xe. Riêng thương hiệu cao cấp Genesis thuộc Hyundai tăng 8,4%, đạt doanh số 75.003 xe. Sự tăng trưởng về doanh số được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ với các mẫu xe điện và SUV. Các sản phẩm nổi bật của Hyundai bao gồm mẫu SUV cỡ lớn Palisade, tăng doanh số 23% đạt 110.055 xe, và xe điện Ioniq 5, tăng vọt 31% đạt 44.400 xe. Về phía Kia, mẫu xe điện EV9 bán được 22.017 xe, trong khi mẫu EV6 ghi nhận doanh số 21.715 xe. Tuy nhiên, dải sản phẩm chủ lực của Kia tại Mỹ vẫn là các mẫu xe đốt trong truyền thống như SUV Sportage (161.917 xe) và sedan K4 (139.778 xe). - Loạt ôtô nhập khẩu từ Thái Lan đáng chú ý tại Việt Nam Khách Việt đang có khá nhiều lựa chọn ôtô nhập Thái Lan trên thị trường. Một số dòng xe từng nhập Thái đã bị dừng bán, số khác chuẩn bị thay đổi nguồn gốc nhập khẩu. Ford Ranger có 2 phiên bản nhập Thái đang bán tại Việt Nam, gồm phiên bản Stormtrak và biến thể Raptor, giá bán lần lượt 1,039 tỷ và 1,299 tỷ đồng. Hai phiên bản này ghi nhận lượng tiêu thụ 2.826 xe trong 11 tháng đầu năm 2024, đóng góp 16,5% tổng doanh số 15.904 xe của "vua bán tải" tại Việt Nam. Toàn bộ 5 phiên bản Ford Everest tại Việt Nam là sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, hiện có giá từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng. Sau 11 tháng đầu năm 2024, Ford Everest ghi nhận doanh số 9.892 xe, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D và bỏ xa các đối thủ như Hyundai Santa Fe (6.112 xe), Toyota Fortuner (3.216 xe), Mazda CX-8 (2.487 xe). Toyota Corolla Cross được hãng xe Nhật Bản cho nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá bán lần lượt 820 triệu và 905 triệu đồng. Từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B nhưng với doanh số 6.629 xe sau 11 tháng của năm 2024, Toyota Corolla Cross không thể cạnh tranh được với 2 mẫu xe đồng hương cho vị trí dẫn đầu. Honda CR-V e:HEV RS là phiên bản duy nhất của mẫu SUV cỡ C được nhập khẩu Thái Lan, trong khi các phiên bản còn lại lắp ráp trong nước. Đây cũng đồng thời là một trong những lựa chọn ôtô trang bị động cơ lai xăng-điện tại Việt Nam. Honda CR-V e:HEV RS có giá 1,259 tỷ đồng, bán được 1.555 xe cho khách Việt sau 11 tháng đầu năm 2024. Honda HR-V cũng được hãng xe Nhật Bản chọn nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, phân phối ở Việt Nam với 3 phiên bản kèm giá bán lần lượt 699 triệu, 826 triệu và 871 triệu đồng. Tích lũy được doanh số 5.266 xe sau 11 tháng đầu năm 2024, Honda HR-V không thể cạnh tranh cùng các đối thủ đồng hương như Mitsubishi Xforce (13.267 xe) hay Toyota Yaris Cross (9.596 xe) trong phân khúc SUV cỡ B. Mazda2 cùng với Mitsubishi Attrage là 2 mẫu xe nhập khẩu Thái Lan còn đang bán trong phân khúc sedan cỡ B. Mazda2 có 2 biến thể với tổng cộng 5 phiên bản ở Việt Nam, giá bán từ 418 triệu đến 544 triệu đồng. Mitsubishi Attrage có 3 phiên bản, giá bán từ 380 triệu đến 490 triệu đồng. Hai mẫu xe này có doanh số không ấn tượng, Mazda2 bán được 4.550 xe sau 11 tháng đầu năm 2024, còn thành tích trong cùng kỳ của Mitsubishi Attrage là 2.327 xe. Mitsubishi Triton cũng là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu bán tải cỡ trung được giới thiệu thế hệ mới từ đầu tháng 9/2024, gồm 3 phiên bản với giá bán lần lượt 655 triệu, 782 triệu và 924 triệu đồng. Tính đến hết tháng 11 năm ngoái, doanh số của Mitsubishi Triton là 2.347 xe. Bộ đôi Mazda CX-3 và Mazda CX-30 cũng là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mazda CX-3 gồm 4 phiên bản với giá bán 522-641 triệu đồng, còn "đàn anh" Mazda CX-30 chỉ có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 689 triệu và 739 triệu đồng. Tính đến hết tháng 11/2024, đây là 2 mẫu xe bán chậm nhất phân khúc SUV cỡ B/B+ khi doanh số CX-3 là 2.275 xe còn thành tích của CX-30 là 1.483 xe. "Vua sedan cỡ D" Toyota Camry vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam, vẫn nhập khẩu Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán khởi điểm 1,22 tỷ đồng và cao nhất 1,53 tỷ đồng. Sở hữu doanh số tích lũy 1.061 xe sau 11 tháng đầu năm 2024, Toyota Camry chắc chắn giữ vững danh hiệu sedan cỡ D bán chạy nhất Việt Nam. Honda Civic là sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, hiện có 3 phiên bản trong đó có một phiên bản dùng động cơ hybrid tương tự Honda CR-V. Sau 11 tháng đầu năm 2024, Honda Civic ghi nhận doanh số 1.049 xe, tương đương hơn 95 xe/tháng. Ba phiên bản Honda Civic hiện có giá bán lần lượt 789 triệu, 889 triệu và 999 triệu đồng. Honda Accord được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, chỉ có một phiên bản kèm giá bán 1,319 tỷ đồng. Mẫu sedan cỡ D thường xuyên được nhận ưu đãi tiền mặt và trong tháng 1, giá trị ưu đãi ở mức 250 triệu đồng giúp giá bán Honda Accord giảm còn 1,069 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2024, Honda Accord bán được 79 xe cho khách Việt. Toàn bộ dải sản phẩm Nissan tại Việt Nam gồm Nissan Almera, Nissan Kicks và Nissan Navara đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nissan Almera ở lần facelift mới nhất có 3 phiên bản, giá bán dao động 489-569 triệu đồng. Nissan Kicks chỉ còn bản V với giá 858 triệu đồng còn bán tải Navara có 3 phiên bản, giá bán từ 685 triệu đến 960 triệu đồng. Subaru Forester đang trong những ngày tháng cuối còn được nhập khẩu từ Thái Lan. Nhà máy Subaru ở xứ chùa vàng sắp dừng hoạt động, là lý do khiến mẫu SUV cỡ C sẽ sớm chuyển sang nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Subaru Forester có giá bán từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng cho 3 phiên bản. Bên cạnh nhập khẩu Trung Quốc, MG cũng chọn nhập khẩu Thái Lan với một số dòng xe có mặt tại Việt Nam như MG5 (488-528 triệu đồng), MG ZS (518-588 triệu đồng) hay MG HS (699-749 triệu đồng). Tương tự Nissan hay Subaru, MG cũng không chia sẻ doanh số chi tiết của các mẫu xe tại từng kỳ báo cáo. Haval H6 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Haval thuộc tập đoàn Great Wall Motors tại Việt Nam, định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, hiện có giá 986 triệu đồng. Suzuki Ciaz và Suzuki Swift từng là những lựa chọn ôtô nhập khẩu Thái Lan nhưng hiện đều đã bị dừng bán, chủ yếu do doanh số không như kỳ vọng. Suzuki Ciaz bán được 8 xe cho khách Việt trong năm 2024, còn doanh số của Swift là 225 xe. - Mitsubishi DST thương mại bản 7 chỗ lộ diện, chờ về Việt Nam? So với Mitsubishi DST Concept, phiên bản thương mại đã được tinh chỉnh lại một số chi tiết và dự kiến sẽ sớm ra mắt thị trường Đông Nam Á. Tại triển lãm ô tô quốc tế Philippines (PIMS) 2024 diễn ra vào hồi tháng 10/2024, hãng ôtô Nhật Bản đã công bố mẫu xe chủ lực của hãng trong khu vực ASEAN, có tên gọi Mitsubishi DST hoàn toàn mới. Đến nay, phiên bản thương mại của Mitsubishi DST 7 chỗ ngồi đã bất ngờ bị bắt gặp chạy thử trên đường phố, điều này cho thấy thương hiệu Nhật đang gấp rút hoàn thành các quy trình để có thể cho ra mắt chính thức mẫu xe “đàn anh” của Xforce "trong năm tài khóa 2025". Hình ảnh do kênh truyền thông LugNutz Auto Junkie công bố cho thấy, phiên bản thương mại của Mitsubishi DST Concept có vô lăng đặt bên phải. Tiếp đến là thiết kế lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu và tay nắm cửa cũng đã được tinh chỉnh lại để phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. Ngoài ra, Mitsubishi cũng xác nhận, DST Concept là xe dẫn động cầu trước nhưng vẫn có khả năng vận hành tốt trong mọi điều kiện thời tiết hoặc đường xá. Tạm thời chưa có thông tin gì về hệ truyền động và khung gầm Mitsubishi DST sử dụng.