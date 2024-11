Bản tin Xe cộ 6/11: Lợi nhuận của Toyota có thể giảm lần đầu tiên trong hai năm

SUV điện 30.000 USD của Kia chạy thử trên đường; Lộ diện xe ga Honda NX125RX hoàn toàn mới sắp bán tại Việt Nam? - SUV điện 30.000 USD của Kia chạy thử trên đường Kia EV2 dành riêng cho thị trường châu Âu, dự kiến có mặt tại showroom từ năm 2026. Mẫu SUV điện giá rẻ tiếp theo của Kia được bắt gặp đang chạy thử trên đường. Kia EV2 dự kiến ra mắt vào năm 2026, được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu. Hình ảnh do Carscoops ghi lại cho thấy ngoại trang Kia EV2 khá tương đồng Kia EV3. Sự khác nhau chỉ nằm ở kích thước tổng thể và hình dạng kính chắn gió. Kia EV2 dự kiến có kích thước khoảng 4.000 mm, tức dài hơn mẫu xe điện cỡ nhỏ Hyundai Inster. Kích thước này sẽ đưa Kia EV2 vào nhóm SUV cỡ A. Kia EV2 sở hữu mặt ca-lăng dựng đứng, cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED xếp chồng, các trụ sơn đen khá tương đồng những mẫu xe lớn hơn như Kia EV3, Kia EV5 hay Kia EV9. Xe trang bị sẵn thanh ray lắp giá nóc. Quan sát từ bên ngoài, Kia EV2 sở hữu cụm màn hình riêng biệt thay vì màn hình đôi như xu hướng thiết kế hiện nay của hãng xe Hàn Quốc. Đèn hậu đặt ở vị trí tương đối thấp. Kia EV2 nhiều khả năng chỉ trang bị một motor điện cùng bộ pin có dung lượng nhỏ. Chuyên trang Carscoops cho rằng Kia EV2 sẽ nhắm đến nhóm khách hàng tìm mua xe điện với ngân sách không quá dồi dào. - Kia Sportage 2025 ra mắt với diện mạo mới Phiên bản nâng cấp của Kia Sportage nhận được nhiều cải tiến đáng kể cả về ngoại thất, nội thất lẫn hiệu suất vận hành. Sau 3 năm có mặt trên thị trường, thế hệ mới nhất của Kia Sportage vừa nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Phiên bản này sẽ ra mắt trước tiên ở Hàn Quốc trong tháng 11, sau đó cập bến các thị trường quốc tế từ giữa năm 2025. Ở phiên bản facelift 2025, Kia Sportage sở hữu một diện mạo mới với cụm đèn pha LED được thiết kế lại, lấy cảm hứng từ mẫu SUV điện chủ lực EV9. Lưới tản nhiệt của xe cũng được làm mới trong khi cản trước được tinh chỉnh, loại bỏ các ốp cỡ lớn giúp tổng thể đầu xe tinh tế và hiện đại hơn. Đuôi xe không thay đổi nhiều, chỉ có đồ họa cụm đèn hậu LED và cản sau được tinh chỉnh nhẹ. Bộ mâm của Sportage 2025 có các tùy chọn kích thước từ 17 đến 19 inch, đi kèm ốp mâm khác nhau tùy phiên bản. Kia Sportage 2025 tại Hàn Quốc được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là phiên bản động cơ xăng trang bị máy Smartstream 1.6L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Bản cao hơn sử dụng hệ thống hybrid kết hợp động cơ 1.6 tăng áp và mô-tơ điện. Theo Kia, mô-tơ điện trên Sportage 2025 được cải tiến hiệu suất, cho khả năng tăng tốc mượt mà hơn. Tổng công suất hệ thống chưa được công bố nhưng con số dự kiến rơi vào khoảng 226-231 mã lực. Bản hybrid sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Ngoài ra, xe còn bổ sung hệ thống phanh tái sinh tự động thích ứng theo điều kiện đường sá. - Lợi nhuận của Toyota có thể giảm lần đầu tiên trong hai năm Nhà sản xuất ô tô Toyota Motor (Nhật Bản) sẽ công bố mức giảm lợi nhuận lần đầu tiên trong hai năm khi thông báo kết quả kinh doanh quý III/2024 vào ngày 6/11 do nhu cầu thị trường đang hạ nhiệt. Theo ước tính trung bình của 9 nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của LSEG, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này sẽ báo cáo lợi nhuận hoạt động từ tháng 7-9/2024 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước xuống 1.200 tỷ yen (7,9 tỷ USD). Công ty cũng thông báo doanh số bán hàng toàn cầu trong quý này giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng xe giảm 7%. Theo dữ liệu của công ty, xe hybrid (xe xăng và điện) chiếm 41% doanh số bán xe toàn cầu của Toyota (1,1 triệu xe) từ tháng 7-9/2024, bao gồm cả thương hiệu xe hạng sang Lexus, cao hơn so với mức 33% trong cùng kỳ năm ngoái. Trong số các nhà sản xuất ô tô truyền thống, Toyota được coi là một trong những công ty chậm nhất trong việc chuyển đổi sang xe điện. Xe điện chỉ chiếm 1,5% doanh số bán xe toàn cầu của công ty trong chín tháng đầu năm. Cổ phiếu của Toyota đã tăng 3% từ đầu năm đến nay. Tính theo USD, cổ phiếu này đã tăng 2% so với mức giảm 2% của đối thủ xe điện Tesla. - Hyundai Accent 2025 có gì hấp dẫn người hâm mộ? Hyundai Accent 2025 có giá niêm yết thấp nhất từ 439 triệu đồng và có nhiều điểm cuốn hút tới mê hoặc người hâm mộ. Phân khúc sedan cỡ nhỏ luôn thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam, và trong số các mẫu xe mới, Hyundai Accent 2025 đang nổi bật với nhiều ưu điểm ấn tượng. Một trong những điểm cộng lớn nhất của Accent mới chính là mức giá niêm yết rất hấp dẫn, khiến nó trở thành lựa chọn sáng giá trong phân khúc. Hiện tại, Accent 2025 có 4 phiên bản với mức giá niêm yết như sau: Accent 1.5 MT (439 triệu đồng), Accent 1.5 AT (489 triệu đồng), Accent 1.5 AT Đặc biệt (529 triệu đồng), và Accent 1.5 AT Cao cấp (569 triệu đồng). Với mức giá này, Accent hoàn toàn cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios và có giá thấp hơn đáng kể so với Honda City, tạo ra một lợi thế rõ rệt trong cuộc đua cạnh tranh. Dù có giá bán hợp lý, Hyundai Accent 2025 không hề giảm bớt sức hút ở các yếu tố khác. Ngoại hình của mẫu xe này mang đậm thiết kế thể thao đầy lôi cuốn, kết hợp giữa sự mạnh mẽ, táo bạo và sự tinh tế mê hoặc. Accent có nhiều lựa chọn màu sắc bắt mắt, từ bạc, đỏ, đen, ghi vàng, đến xanh dương, vàng cát và trắng, mỗi màu sắc đều toát lên một vẻ đẹp riêng biệt, gây ấn tượng mạnh với người nhìn. - Lộ diện xe ga Honda NX125RX hoàn toàn mới sắp bán tại Việt Nam? Việc Honda Việt Nam đăng ký bản quyền kiểu dáng cho NX125RX là một tín hiệu cho thấy khả năng cao mẫu xe này sẽ sớm có mặt tại Việt Nam trong tương lai gần. Mới đây, một mẫu xe mới của Honda đã được đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Theo đó mẫu xe được đăng ký có ngoại hình hoàn toàn trùng khớp với mẫu xe tay ga Honda NS125RX 2024 mới (NX125RX) được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc cách đây không lâu. Cụ thể, Công báo sở hữu công nghiệp số 439, tập A được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 10/2024 đã xuất hiện hình ảnh về mẫu xe tay ga Honda NX125RX thế hệ mới nhất. Điều này đã thu hút sự chú ý của người dùng xe máy Việt về mẫu xe này. Honda NX125RX là dòng xe tay ga tầm trung được phát triển dựa trên nền tảng của NX125 từng bán ra thị trường Trung Quốc từ năm 2020, đồng thời NX125RX mới cũng thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ đàn anh Vario đang sản xuất tại Indonesia, Thái Lan... Chính vì vậy, mẫu xe ga Honda NX125RX được giới truyền thông ví von như là phiên bản "Vario dành cho thị trường Trung Quốc". Mẫu xe tay ga tầm trung này sở hữu phong cách thiết kế thể thao, góc cạnh hướng đến nhóm khách hàng nam giới.