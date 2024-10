Bản tin Xe cộ 6/10: Toyota lùi kế hoạch ra mắt xe điện do nhu cầu giảm

Ford Super Duty 2025 - xe bán tải hạng nặng từ 1,133 tỷ đồng; Doanh số xe hybrid của Toyota tháng 9 tăng 60% - Ford Super Duty 2025 - xe bán tải hạng nặng từ 1,133 tỷ đồng Ở lần nâng cấp 2025 này, phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe bán tải Ford Super Duty là Limited đã bị khai tử, thay thế bằng phiên bản Platinum Plus mới. Ford F-Series Super Duty 2025 mới đã chính thức ra mắt. Hiện mức giá xe Ford Super Duty 2025 khởi điểm cho bản F-250 là 45.300 USD (khoảng 1,133 tỷ đồng), trong khi F-350 sẽ có giá là 46.595 USD (tương đương 1,153 tỷ đồng), tăng lần lượt 330 USD (khoảng 8,16 triệu đồng) và 580 USD (14,35 triệu đồng) so với phiên bản hiện hành. Mặc dù Ford không đề cập đến điều này, nhưng bán tải Ford Super Duty Limited 2025 mới có vẻ như đã bị loại bỏ vì nó không được liệt kê trên F-250, F-350 và F-450. Phiên bản cao cấp nhất sẽ có giá khởi điểm là 97.095 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho biến thể F-250 và lên tới 104.030 USD (khoảng 2,57 tỷ đồng) cho F-450. Trên Ford Super Duty 2025, khách hàng sẽ bị chinh phục bởi khối động cơ V8 mạnh mẽ, sự thoải mái, tiện ích đến từ gói trang bị Platinum Plus mới và phiên bản Platinum cải tiến. - Toyota lùi kế hoạch ra mắt xe điện do nhu cầu giảm Toyota xác nhận sẽ hoãn thời gian ra mắt một chiếc SUV thuần điện mang nhãn Lexus và SUV cỡ lớn bZ5x vì thay đổi kế hoạch. Theo Carscoops, kế hoạch điện hóa của Toyota tại Bắc Mỹ đã bị trì hoãn, kéo dài đến giữa năm 2026 thay vì 2025. Đây được dự đoán là kết quả cuộc sự suy giảm doanh số của các hãng xe điện tại thị trường này. Ban đầu, Toyota dự định ra mắt một chiếc SUV điện cỡ lớn được sản xuất từ nhà máy Kentucky (Mỹ), nhưng nhanh chóng thay đổi. Nhà máy tại Kentucky đã tiêu tốn của thương hiệu ôtô Nhật Bản hơn 1,3 tỷ USD cho việc sản xuất xe điện. Tuy nhiên theo các báo cáo, Toyota có thể sẽ hủy bỏ các kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ mà tiếp tục kinh doanh theo dạng nhập khẩu từ Nhật Bản. Trong đó, chiếc Lexus thuần điện được dự kiến ra mắt vào năm 2030 tại Bắc Mỹ đã được xác nhận tạm ngưng từ trước. Theo Nikkei Asia, Toyota thông báo phải điều chỉnh lại thiết kế của mẫu xe mới vì vậy cần hoãn ngày ra mắt. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy thiết kế không hẳn là vấn đề, mà là doanh số. Thương hiệu ôtô Nhật Bản từng đặt mục tiêu sản xuất 1,5 triệu xe điện vào năm 2026, nay đã giảm về một triệu chiếc. Nhu cầu mua xe năng lượng mới đi xuống khiến các "ông lớn" phải rà soát lại các khoản đầu tư của mình, hoãn thời gian phát triển xe điện mà tập trung vào hybrid để làm bước đệm. - Mercedes-Benz mất dần thị phần xe taxi tại Đức Doanh số bán xe taxi của Mercedes-Benz tại Đức trong 8 tháng đầu năm 2024 đã giảm 71% so với cùng kỳ 2023. Ở nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, "hình mẫu" về xe taxi từ lâu đã là sedan Mercedes-Benz. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, điều này đã thay đổi khi sự thống trị của hãng xe sang trên thị trường taxi đang suy yếu nhanh chóng. Duy nhất dòng xe Vito của Mercedes-Benz vẫn đang giữ được vị thế với nhóm khách kinh doanh taxi. Nhìn vào các con số, doanh số xe taxi của Mercedes-Benz đang sụt giảm nghiêm trọng. Tại Đức, doanh số bán xe taxi của thương hiệu giảm 71% trong 8 tháng đầu năm 2024, chỉ bán ra 497 chiếc. Cùng kỳ 2023, con số này là 1.730 xe. Dữ liệu phân tích nghiên cứu thị trường cung cấp cho báo Handelsblatt của Đức cho thấy, trong số 497 xe taxi bán được kể trên, có 127 xe thuộc dòng E-Class (giảm 90%), 1 xe B-Class (giảm 95%). Còn lại là minivan Vito vẫn duy trì được mức độ phổ biến. Nhìn chung, thị phần của MercedeBenz trên thị trường taxi Đức đã giảm từ mức chiếm ưu thế là 52% vào năm 2019 xuống còn 38% vào năm 2023. Sang năm 2024, dữ liệu phân tích nhận định thị phần của hãng này có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 13% khi ngày càng nhiều hãng taxi chuyển sang thương hiệu khác. Sụt giảm mạnh, Mercedes-Benz đã để mất vị trí dẫn đầu doanh số xe taxi vào tay Volkswagen, chủ yếu nhờ sự thành công của Touran và Caddy. - Honda CD70 2025 "đầu vuông, đít vuông" siêu rẻ hơn 12 triệu đồng Honda CD70 2025 đang được mở bán tại Pakistan hiện có mức giá niêm yết chỉ 157.900 PKR (khoảng 12,9 triệu đồng), rẻ gấp 3 lần iPhone 16 đang bán ở Việt Nam. Honda CD70 2025 mới vừa được "hồi sinh" tại Pakistan. Xe sở hữu thiết kế rất ấn tượng khi kết hợp phong cách cổ điển cùng với những gam màu hiện đại, đặc biệt là CD70 2025 có mức giá siêu rẻ nên dự đoán nó sẽ dễ dàng thu hút được nhiều người dùng tại quốc gia Nam Á này. Về ngoại hình, mẫu xe máy côn tay Honda CD70 2025 mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1897 x 751 x 1014 mm, khoảng sáng gầm xe 136 mm, trọng lượng khô chỉ 82 kg và dung tích bình xăng là 8,5 lít. Xe vẫn tiếp tục sử dụng đèn chiếu sang halogen vuông và đồng hồ analog, mang lại cảm giác hoài cổ trên các mẫu của thập niên 90. Tất cả tổng thể mẫu xe này vẫn mang đến cảm giác của những mẫu xe huyền thoại đã làm nên tên tuổi của hãng như Honda Win, CD hay 67... - Doanh số xe hybrid của Toyota tháng 9 tăng 60% Được xem là cái tên tiên phong trong các dòng xe hybrid tại Việt Nam, doanh số xe hybrid của Toyota tháng 9 vừa qua tiếp tục đạt được những con số ấn tượng. Doanh số xe hybrid theo công bố mới đây của Toyota đạt kết quả 563 xe, tăng hơn 60% so với tháng trước, đóng góp vào tổng doanh số trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 2.998 xe. Kết quả này cho thấy xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường này đang có những chuyển biến rất tích cực. Tại thị trường Việt Nam, Toyota hiện đang là hãng xe tiên phong sở hữu nhiều mẫu xe hybrid nhất, trải dài các phân khúc sedan, SUV, MPV, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Theo báo cáo doanh số bán hàng, trong tháng 9, Toyota đã bán ra thị trường tổng cộng 7.143 xe. Đạt được kết khả quan như vậy một phần nguyên nhân đến từ chính sách hỗ trợ thuế của Chính phủ đối với xe lắp ráp trong nước. Điều này đã giúp Toyota có mức doanh số xe lắp ráp trong nước cao hơn so với các tháng vừa qua.