Bản tin Xe cộ 5/11: Hyundai ra mắt xe chạy bằng hydro mới

Lexus ES 2025 lộ diện trước thềm ra mắt; Yaris Cross và Corolla Cross bán chạy nhất của Toyota Việt Nam - Hyundai ra mắt xe chạy bằng hydro mới Hyundai Motor Company đã tiết lộ một loại xe chạy bằng hydro có tên Initium, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau và đây là nỗ lực mở rộng sang loại khí đốt sạch này. Chiếc xe ý tưởng, được Hyundai vừa được công bố. Xe chạy bằng hydro có phạm vi lái mục tiêu là hơn 650 km (404 dặm) chỉ với một lần tiếp nhiên liệu, so với 609 km của Nexo, chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) chạy bằng hydro đầu tiên của hãng xe Hàn Quốc, theo một tuyên bố của thương hiệu. Công ty cho biết chiếc xe chạy bằng hydro cũng có thể được kết nối với nguồn điện của hộ gia đình để hoạt động như một nguồn điện dự phòng. Tổng giám đốc điều hành (CEO) Jaehoon Chang nói với các phóng viên rằng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ngành công nghiệp ô tô áp dụng rộng rãi hơn hệ thống truyền động điện. Xe chạy bằng hydro "không phải là loại xe có lợi nhuận nhưng bất kể thế nào, chúng tôi vẫn đang thúc đẩy nó, giải quyết nó như thể đó là sứ mệnh của chúng tôi", ông phát biểu tại sự kiện tại xưởng sản xuất ô tô của Hyundai ở Goyang, phía bắc Seoul. Trong khi xe chạy bằng hydro chưa được ưa chuộng - việc sản xuất khí đốt bằng các nguồn năng lượng tái tạo vẫn chưa khả thi về mặt thương mại trên quy mô lớn và khó vận chuyển, lưu trữ và phân phối - Hyundai đang đẩy mạnh vào nhiên liệu thay thế không phát thải carbon. Trong ngày dành cho nhà đầu tư vào tháng 8, Hyundai đã cam kết đầu tư khoảng 4 tỷ USD Mỹ trong thập kỷ tới để xây dựng tương lai xoay quanh hydro nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 và đạt mức trung hòa carbon trong mọi giai đoạn sản xuất và vận hành. Kể từ khi ra mắt xe Nexo vào năm 2018, Hyundai vẫn là đơn vị ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng hydro trong khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu nói chung tập trung vào xe điện chạy bằng pin. - Vasia hợp tác đầu tư trạm sạc nhượng quyền V-GREEN tại Bắc Ninh Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Vasia về việc triển khai trạm sạc nhượng quyền V-GREEN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo thỏa thuận, Vasia sẽ đầu tư và đưa vào vận hành 10 điểm sạc tập trung theo hình thức nhượng quyền thương hiệu V-GREEN tại Thành phố Bắc Ninh và Thành phố Từ Sơn ngay trong năm 2024 để phục vụ các chủ sở hữu ô tô điện VinFast. Dự kiến đến 30/6/2025, sẽ có tối thiểu 30 điểm sạc nhượng quyền được Vasia đầu tư và đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các trạm sạc do Vasia quản lý sẽ có chung nhận diện với hệ thống trạm sạc V-GREEN. Vasia sẽ đầu tư mới trụ sạc, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và nhận mức chia sẻ doanh thu dựa trên số kWh điện mà khách hàng sử dụng. Mô hình trạm sạc nhượng quyền đang được V-GREEN đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các đối tác và thúc đẩy mạnh mẽ việc phủ xanh trạm sạc tại Việt Nam. Không chỉ cung cấp thiết bị và giải pháp, V-GREEN còn hỗ trợ đối tác trong suốt quá trình triển khai và vận hành kinh doanh để tối đa hóa lợi ích, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các khách hàng sử dụng ô tô điện VinFast. Chỉ sau hơn một tháng công bố triển khai, V-GREEN đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký mở trạm sạc nhượng quyền từ các đối tác trên toàn quốc. Trong số đó, có cả những doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc độc lập cũng đã ký hợp đồng chuyển đổi sang mô hình trạm sạc nhượng quyền V-GREEN để tối ưu hiệu quả kinh doanh, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. - Lexus ES 2025 lộ diện trước thềm ra mắt Mới đây, hình ảnh được cho là của mẫu xe hạng sang cỡ trung Lexus ES 2025 đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Cụ thể, bức ảnh ghi lại một chiếc xe màu bạc được cho là Lexus ES 2025 bản nâng cấp giữa vòng đời đang nằm trên phương tiện vận chuyển chuyên dụng đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Đáng chú ý, hệ thống đèn chiếu sáng ngoại thất và hốc hút gió phía trước rất tương đồng so với hình ảnh được trích từ tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD) bị rò rỉ cách đó chưa lâu, phần nào củng cố nhận định rằng thương hiệu Nhật Bản sẽ trình làng mẫu xe này ngay trong tháng này. Ngoại hình của Lexus ES 2025 tinh chỉnh dựa trên kiểu dáng tổng thể của nguyên bản thế hệ thứ 7 được ra mắt vào năm 2018. Sự thay đổi nhằm mang lại sự mới mẻ, trẻ trung và năng động hơn. Khu vực đầu xe vẫn được cấu thành từ 3 chi tiết chính là lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng thương hiệu Lexus, đèn pha full-LED sắc cạnh chứa 3 bóng chiếu vuông vức cùng khe hút gió ở góc cản trước, song tất cả những bộ phận kể trên đều có sự thay đổi. - Yaris Cross và Corolla Cross bán chạy nhất của Toyota Việt Nam Trái ngược với bộ đôi lắp ráp trong nước là Vios và Toyota Veloz Cross, hai mẫu SUV cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc Toyota Yaris Cross cũng như Corolla Cross đều tăng trưởng doanh số trong tháng 10/2024. Công ty ôtô Toyota Việt Nam công bố doanh số bán hàng trong tháng 10. Theo đó, trong tháng 10/2024, người tiêu dùng Việt Nam đã mua tổng cộng 8.736 chiếc ôtô Toyota, tăng 25%. Trong số này, có 3.469 xe lắp ráp trong nước và 5.267 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong khi đó, doanh số của thương hiệu xe sang Lexus đạt 162 xe, tăng nhẹ 3,1%. Tổng doanh số tích lũy kể từ khi thương hiệu này được giới thiệu tại Việt Nam đạt 13.409 xe. Nếu cộng với cả doanh số của Lexus, Toyota Việt Nam đã đạt kết quả bán hàng 8.898 xe, cũng tăng 25% so với tháng liền trước. Đây là doanh số cao nhất từ đầu năm tới nay của Toyota Việt Nam. Ngoài ra, Toyota Việt Nam còn bán 883 chiếc xe hybrid cho người tiêu dùng trong nước, tăng 57% so với tháng trước. Con số này góp phần nâng tổng doanh số xe hybrid của Toyota Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2024 lên 3.881 xe. Trong tháng 10/2024, phần lớn các dòng xe Toyota đều có sự tăng trưởng về mặt doanh số, một phần nhờ vào chính sách hỗ trợ phí trước bạ từ Chính phủ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong danh sách top 4 xe bán chạy nhất của Toyota, Vios tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 1.757 xe bán ra, giảm 4,6%. Tương tự Vios, Toyota Veloz Cross cũng giảm doanh số với tỷ lệ 7,4% xuống còn 1.061 xe. Trái ngược với bộ đôi lắp ráp trong nước kể trên, hai mẫu SUV cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc là Toyota Yaris Cross và Corolla Cross đều tăng trưởng dương. Trong đó, Toyota Yaris Cross đạt 1.510 xe, tăng 54,2%. Con số tương ứng của Toyota Corolla Cross là 1.402 xe, tăng 75%. - Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng thấy chỉ ngang xe số Future Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn. So với tháng 10, giá xe Vision niêm yết trong tháng 11 không có sự đổi mới nào. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn được duy trì mức giá 31.113.818 đồng, phiên bản cao cấp giá 32.782.909 đồng, phiên bản đặc biệt duy trì ở mức giá 34.157.455 đồng, phiên bản thể thao giá 36.415.637 đồng và phiên bản cổ điển vẫn được duy trì mức giá 36.612.000 đồng. Theo ghi nhận, xe Vision của Honda trong tháng 11 vẫn tiếp tục đưa ra thị trường với 5 phiên bản là: Tiêu chuẩn, cổ điển, đặc biệt, cao cấp và thể thao, đi kèm với mỗi phiên bản sẽ có các tùy chọn màu sắc khác nhau. Giá xe Vision đang khá dễ chịu khi hàng loạt các đại lý đồng loạt giảm giá để thu hút khách hàng. So với mức giá niêm yết của hãng, giá thực tế hiện cao hơn khoảng chỉ khoảng 1 triệu đồng, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Vision phiên bản cổ điển. Đây được coi là giá xe Vision thấp nhất từ trước tới nay.