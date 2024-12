Bản tin Xe cộ 4/12: Genesis trình làng SUV điện hạng sang GV70

Xe ga Yamaha Grand Filano Hybrid SP trình làng, nâng cấp trang bị cạnh tranh Honda SH Mode; Chi tiết Jaguar Type 00 Concept - mẫu xe điện đầy tranh cãi - Xe ga Yamaha Grand Filano Hybrid SP trình làng, nâng cấp trang bị cạnh tranh Honda SH Mode Tại triển lãm Motor EXPO 2024 diễn ra gần đây, Yamaha Thái Lan đã trình làng thế hệ tay ga Grand Filano Hybrid SP. Yamaha Grand Filano được biết tới chính là Grande tại thị trường Việt Nam, mẫu xe ga phổ thông thế hệ mới được Yamaha Thái Lan đưa tới hàng loạt nâng cấp. Trước tiên là một ngoại hình cực bắt mắt với phối màu đặc biệt. Xe sử dụng tông màu chính là đen nhám huyền bí, kết hợp với các họa tiết, tem xe và vành xe sử dụng màu vàng gold tạo điểm nhấn sang trọng, mang phong cách ấn tượng. Xe cũng vẫn được trang bị hệ thống chiếu sáng công nghệ LED và cụm đồng hồ TFT toàn phần có tính năng kết nối với smartphone qua bluetooth. Grand Filano Hybrid SP sử dụng hệ thống treo cao cấp nhà Ohlin đảm bảo khả năng vận hành ổn định trên các điều kiện. Xe cũng được tích hợp phanh đĩa và hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho sự an toàn toàn diện của người sử dụng. Mẫu xe tay ga Yamaha vẫn được trang bị khối động cơ xăng BlueCore dung tích 125cc cho công suất tối đa là 6,1 kW / 6.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,4 Nm / 5.000 vòng/phút. Mô tơ điện chỉ hỗ trợ việc khởi động và bứt tốc mượt mà hơn. Xe cũng được trang bị phun xăng điện tử, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start & Stop System, mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 62,5 km/1 lít xăng. - Chi tiết Jaguar Type 00 Concept - mẫu xe điện đầy tranh cãi Jaguar Type 00 Concept được cho là sẽ mở ra chương mới cho thương hiệu, tuy nhiên chiếc xe lại gây tranh cãi về thiết kế cũng như cách tiếp cận khách hàng. Sau màn teaser đầy tranh cãi, hình ảnh mẫu xe điện hoàn toàn mới của Jaguar đã chính thức được hé lộ. Chiếc Jaguar Type 00 Concept là một sự "reset" lại toàn bộ di sản của thương hiệu, vốn đã từng nổi tiếng với các biểu tượng như D-Type, E-Type hay F-Type. Ấn tượng đầu tiên của mẫu concept này là phong cách tương lai, đúng với các câu tagline trong đoạn clip quảng cáo ngắn như "Delete Odinary" (xóa bỏ sự tầm thường) hay "Break Moulds" (phá vỡ khuôn mẫu). Những đường nét mềm mại, vốn làm nên tên tuổi thương hiệu, được thay bằng những đường dập nổi cứng cáp. Cụm đèn trước được thu nhỏ với phần đầu xe dựng đứng. Đi kèm với lưới tản nhiệt giả lập là logo Jaguar với phông chữ hoàn toàn mới. Đây cũng tạo nên một sự tranh cãi lớn khi logo con báo biểu tượng của thương hiệu đã bị loại bỏ. Jaguar Type 00 Concept được giới thiệu với 2 sắc thái màu sơn pastel là hồng Miami Pink và xanh London Blue. Thân xe được thiết kế với dạng fastback, kết hợp cùng bộ mâm có kích thước lên đến 23 inch. Là một bản concept, các nhà thiết kế có thể bổ sung những tùy chọn cao cấp nhất. Chiếc xe không có kính chiếu hậu truyền thống, mà thay vào đó là kính chiếu hậu kỹ thuật số, có thể được ẩn vào 2 bên thân. - Kia Syros chốt lịch ra mắt thị trường Ấn Độ vào ngày 19/12 Hãng xe Hàn Quốc sẽ ra mắt mẫu SUV hoàn toàn mới Kia Syros tại thị trường Ấn Độ, nơi xe sẽ được sản xuất và xuất khẩu ra các thị trường khác. Thông qua những hình ảnh và video đầu tiên, Kia Syros gây ấn tượng với thiết kế vuông vắn và mạnh mẽ, lai giữa dòng MPV và SUV. Đèn pha được tiết lộ có kiểu dáng dọc, tương tự như mẫu Stargazer. Ngoài ra, chiếc xe còn có những điểm nhấn nổi bật như cản trước vững chắc cùng đèn hậu hình chữ L độc đáo. Mặc dù hãng xe Hàn Quốc chưa công bố chi tiết về nội thất của Kia Syros, nhưng theo thông tin hé lộ từ Kia Ấn Độ, dòng xe SUV này sẽ kết hợp giữa tính kinh tế và các trang bị cao cấp. Những phiên bản cao của Kia Syros hứa hẹn sẽ sở hữu ghế ngồi bọc da có khả năng chỉnh điện và thông gió, hệ thống loa Bose chất lượng cao, màn hình kép kích thước 10,25 inch tại táp lô, sạc không dây, điều hòa tự động, Cruise Control cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài ra, xe cũng được trang bị những tính năng an toàn hiện đại như 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo và khởi hành ngang dốc. Mảng truyền động trên Kia Syros cũng rất đáng chú ý. Ban đầu, dòng xe SUV này sẽ chỉ được cung cấp với phiên bản động cơ xăng. Tuy nhiên, theo những tin đồn và dữ liệu đăng ký bản quyền rò rỉ, Kia Syros sẽ có thêm bản thuần điện trong tương lai. - Gần 230.000 xe Hyundai tại Mỹ bị lỗi camera lùi Hyundai Santa Fe và một số xe Hyundai Elantra N nằm trong diện cần được triệu hồi để thay camera lùi. Theo Motor1, Hyundai đang phải triệu hồi 226.118 xe tại Mỹ do camera lùi có thể bị hỏng. Dù không nghiêm trọng như vấn đề với động cơ, việc camera lùi gặp vấn đề cũng đã vi phạm tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới tại Mỹ, trong đó đề cập tầm nhìn phía sau xe. Số xe Hyundai bị triệu hồi bao gồm Santa Fe bản tiêu chuẩn và hybrid đời 2021-2022, Santa Fe phiên bản hybrid cắm sạc đời 2022 và Hyundai Elantra đời 2021-2022. Các xe Hyundai Elantra N đời 2022 cũng có mặt, nhưng số lượng ảnh hưởng chỉ là 1.186 xe tại Mỹ. Bảng mạch bị lỗi là nguồn cơn của vấn đề. Các tài liệu nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đề cập đến bảng mạch in có thể không có đủ mối hàn. Do vậy, chi tiết này có thể bị nứt theo thời gian và khiến camera lùi bị hỏng. - Genesis trình làng SUV điện hạng sang GV70 Hãng xe hạng sang Genesis, một thành viên của tập đoàn Hyundai Motor, vừa chính thức trình làng diện mạo mới cho mẫu SUV điện GV70. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Genesis trong việc khẳng định vị thế của mình trên thị trường xe điện toàn cầu của thương hiệu Genesis nói riêng và Hyundai nói chung. Theo hãng tin Yonhap, điểm nhấn lớn nhất ở phiên bản mới là lưới tản nhiệt với thiết kế gradient (chuyển sắc) độc đáo, tạo hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng. Chi tiết này không chỉ mang đến vẻ ngoài hiện đại, sang trọng mà còn thể hiện rõ nét ngôn ngữ thiết kế G-Matrix đặc trưng của Genesis. Hệ thống đèn pha được nâng cấp với công nghệ mảng thấu kính vi mô, tạo ra ánh sáng mạnh và sắc nét hơn. Thiết kế vành xe (lazang - mâm xe) cũng là một điểm đáng chú ý. Phiên bản mới trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu, sơn màu xám mờ, tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao. Genesis dự kiến sẽ chính thức ra mắt mẫu GV70 chạy điện tại thị trường Hàn Quốc vào quý đầu tiên năm 2025. Với những cải tiến đáng kể về thiết kế và công nghệ, GV70 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV điện hạng sang.