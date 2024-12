Bản tin Xe cộ 31/12: Ô tô điện toàn cầu dự kiến tăng 30% vào năm 2025

Hơn 73 nghìn ô tô bị triệu hồi tại Việt Nam năm 2024; Siêu môtô Aston Martin AMB 001 giá gần 150.000 USD - Ô tô điện toàn cầu dự kiến tăng 30% vào năm 2025 Lượng ô tô điện bán ra được dự báo đạt hơn 15 triệu chiếc vào năm 2025, chiếm 16,7% tổng doanh số xe hạng nhẹ trên toàn cầu. Theo phân tích mới đây của S&P Global Mobility, công ty dữ liệu ngành công nghiệp ô tô có trụ sở tại Mỹ, doanh số xe điện (EV) toàn cầu được dự báo tăng 30% so với năm 2024 và đạt 15,1 triệu chiếc vào năm 2025. Con số này chiếm 16,7% trong tổng doanh số ước tính 89,6 triệu chiếc của các loại ô tô hạng nhẹ trên toàn cầu năm 2025. Theo S&P Global Mobility, lượng xe điện bán ra trên toàn thế giới năm 2024 ước đạt 11,6 triệu chiếc, chiếm 13,2% thị phần xe hạng nhẹ. Như vậy, ô tô điện dự kiến tăng mạnh về cả doanh số và thị phần vào năm sau. Trong đó, Ấn Độ sẽ có mức tăng trưởng xe điện 117% và chiếm 7,5% thị phần xe hạng nhẹ. Khu vực Trung Âu và Tây Âu tăng 43,4% và chiếm 20,4% thị phần, còn Mỹ tăng 36%, lên mức thị phần 11,2%. Tại Trung Quốc, thị phần xe điện được dự báo tăng từ 19,7% lên 29,7%. Tuy nhiên, Financial Times trích dẫn các nhà phân tích khác dự đoán rằng, xe điện có thể vượt qua xe động cơ đốt trong (ICE) tại thị trường này, với thị phần trên 50% vào năm 2025. Sự khác biệt có thể do S&P tính gộp xe hạng nhẹ, bao gồm cả xe bán tải. S&P cũng dự đoán tỷ lệ thâm nhập xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc (bao gồm xe điện, xe hybrid và xe chạy pin nhiên liệu) sẽ tăng từ 49% năm nay lên 58% vào năm tới. Lượng xe bán ra năm 2024 tại thị trường này dự kiến đạt 25,8 triệu chiếc và tăng thêm 3% lên 26,6 triệu xe vào năm 2025, dù nền kinh tế tăng trưởng chậm. - Hơn 73 nghìn ô tô bị triệu hồi tại Việt Nam năm 2024 Năm 2024 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triệu hồi hơn 73.000 xe dính lỗi, giảm về số đợt so với năm 2023 nhưng tăng số lượng xe phải về xưởng. Cụ thể, năm 2024 các hãng xe thực hiện 33 đợt triệu hồi, số lượng xe bị gọi về hãng là 73.082 chiếc. So với năm trước (39 đợt triệu hồi, 53.324 chiếc), số cuộc triệu hồi năm nay ít hơn nhưng số lượng xe nhiều hơn (+37%). Về chủng loại lỗi, số liệu cho thấy phần lớn là lỗi siết đai ốc lỏng dẫn đến rủi ro, buộc hãng phải thực hiện triệu hồi. Ví dụ, Toyota triệu hồi 25.971 xe Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross dính lỗi liên quan đến đai ốc giảm chấn trước. Hãng xe VinFast hồi tháng 5 cũng thông báo triệu hồi khoảng 2.097 xe điện VF e34, VF 5 Plus, VF 6 Plus, VF 8 và VF 9 để khắc phục tình trạng bu lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp có thể bị lỏng, dẫn đến nguy cơ giảm tiêu chuẩn thiết kế chống chịu nước Lỗi bơm nhiên liệu (14.230 xe Jazz, Civic, CR-V, Accord, City) và thước lái (11.005 xe CR-V, Civic) cũng là nguyên nhân dẫn đến các lệnh triệu hồi của Honda. Các hãng đều ghi nhận chưa có sự cố an toàn nào xảy ra cho đến khi công bố triệu hồi, đồng thời thực hiện khắc phục lỗi dưới sự giám sát của cơ quan đăng kiểm. Xét theo tỷ lệ bán ra trên thị trường (khoảng 470 nghìn xe năm 2024), số lượng xe bị triệu hồi chiếm khoảng 15,5% tổng cung hàng năm. So với năm ngoái (tỷ lệ 13,2%) năm nay số lượng xe bị triệu hồi tăng nhẹ (+2,2%). - Hyundai Palisade 2026 chính thức lộ diện tại Hàn Quốc Hyundai Palisade 2026 đã chính thức lộ diện tại Hàn Quốc, mang đến một diện mạo vuông vức, sang trọng hơn cùng với những cải tiến vượt bậc trong hệ thống động cơ. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV hàng đầu của Hyundai từ bỏ động cơ V6 để chuyển sang động cơ bốn xi-lanh và hiệu suất hybrid, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển xe hơi của hãng. Hàng ghế thứ hai của mẫu xe 7 chỗ có khả năng gập, trượt, ngả điện, thậm chí tùy chọn mát-xa, giúp tăng cường trải nghiệm thoải mái. Hàng ghế thứ ba có thể điều chỉnh để tăng không gian chứa đồ lên đến 615 lít. Phiên bản 9 chỗ dành riêng cho thị trường Hàn Quốc có thêm một ghế phụ ở phía trước giữa tài xế và hành khách, mang lại sự linh hoạt trong việc sắp xếp chỗ ngồi và tận dụng tối đa không gian nội thất. Về mặt vận hành, Hyundai Palisade 2026 sử dụng hệ thống treo điều khiển điện tử (ECS), giúp giảm thiểu dao động ngang và dọc khi xe di chuyển, mang lại sự êm ái vượt trội. Ngoài ra, xe được trang bị kính cách âm cải tiến, tăng cường khả năng giảm tiếng ồn và rung động (NVH). Những nâng cấp này không chỉ hướng đến sự thoải mái mà còn mang lại cảm giác lái đẳng cấp. Hệ thống động cơ của Hyundai Palisade 2026 là điểm nhấn lớn nhất khi mẫu xe này từ bỏ động cơ V6 3,8 lít. Thay vào đó, Hyundai trang bị động cơ bốn xi-lanh 2,5 lít tăng áp, sản sinh công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Đối với phiên bản hybrid, sự kết hợp giữa động cơ tăng áp, một mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,65 kWh tạo ra công suất lên đến 330 mã lực, với phạm vi di chuyển ấn tượng trên 1.000 km. Điều này mang lại sự lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn mạnh mẽ, lý tưởng cho những hành trình dài. - Honda chính thức ra mắt ‘xe số quốc dân’ 110cc mới đẹp lấn át Wave Alpha và Future, giá cực hấp dẫn Honda vừa ra mắt ‘tân binh’ xe số 110cc có thiết kế và trang bị xịn như Future, dễ thế chân Wave Alpha trở thành xe số quốc dân mới với giá cực dễ tiếp cận. Mới đây, NCX Honda đã chính thức ra mắt New Honda Wave 110i tại thị trường Lào. Xe được phân phối với 2 phiên bản vành nan và vành đúc cùng mức giá đề xuất bán lẻ lần lượt là 42.120.000 Baht (~ 55 triệu đồng) và 43.810.000 Baht (~ 57 triệu đồng). Ở thế hệ mới, Honda Wave 110i 2025 bản vành đúc có 5 màu sắc với đồ họa mới gồm: Xám, Đỏ, Đen, Trắng và Xanh lam. Wave 110i mới bản vành nan cũng có 3 màu gồm Đỏ, Đen và Xanh lam. Về vận hành, New Honda Wave 110i được trang bị động cơ xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, SOHC, phun nhiên liệu PGM-FI, dung tích 109,5cc. Sức mạnh và sự bền bỉ đến từ công nghệ Honda Smart Engine mới nhất của hãng xe Nhật Bản.Hệ thống phun xăng PGM - FI mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu lên tới 76,9 km/lít. - Siêu môtô Aston Martin AMB 001 giá gần 150.000 USD Aston Martin AMB 001 chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc với sức mạnh tối đa lên đến 182 mã lực nhờ vào cơ cấu tăng áp. Xuất hiện lần đầu tại triển lãm EICMA 2019, Aston Martin AMB 001 là mẫu siêu môtô đầu tiên của thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Anh Quốc. Đây là tác phẩm của sự hợp tác giữa Aston Martin và Brough Superior tại nhà máy ở Toulouse, Pháp. Đây là phiên bản superbike dành riêng cho trường đua và không được phép sử dụng trên đường phố. Điều này được thể hiện tại phần đầu xe khi cụm đèn trước đã được lược bỏ. Thay vì màu sơn nguyên bản xanh Stirling Green, chiếc xe đã được cá nhân hóa sang màu sơn xanh Verde Ermes, vốn chỉ có mặt trên các siêu xe Lamborghini. Trái tim của Aston Martin AMB 001 là khối động cơ V-Twin tăng áp 997 cc có thông số 94 mm x 71,8 mm, sản sinh công suất tối đa hơn 182 mã lực.