Bản tin Xe cộ 30/11: Jaguar mua lại 2.760 chiếc ô tô điện I-Pace có nguy cơ cháy nổ

Audi e-tron GT 2025 tăng gần 500 triệu đồng, nhưng mạnh hơn; Mazda CX-5 2025 chào sân Đông Nam Á, giá khởi điểm từ 890 triệu đồng - Jaguar mua lại 2.760 chiếc ô tô điện I-Pace có nguy cơ cháy nổ Việc Jaguar mua lại ô tô điện I-Pace cho thấy nỗ lực của hãng xe Anh trong việc đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, dù phải chịu tổn thất khá lớn. Jaguar đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguy cơ cháy nổ trên mẫu xe điện này, khiến hãng phải mua lại tới 2.760 chiếc I-Pace đời 2019 đã bán ra tại thị trường Mỹ. Động thái này nhằm giải quyết triệt để sự cố cũng như lấy lại niềm tin từ khách hàng. Vấn đề được cho là bắt nguồn từ nguy cơ quá nhiệt của pin, có thể dẫn đến cháy nổ. Đây không phải là vấn đề mới, khi mẫu I-Pace đã gặp sự cố này trong nhiều năm qua. Trước đó, Jaguar cũng đã tiến hành những đợt triệu hồi xe và áp dụng giải pháp cập nhật phần mềm, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Thực tế, dữ liệu cho thấy một số chiếc I-Pace 2019 vẫn đang gặp tình trạng quá nhiệt ngay cả sau khi được cập nhật phần mềm. Đáng chú ý, đã có 3 trường hợp xe bị cháy sau khi được sửa chữa. Vào tháng 8/2024, Jaguar đã đưa ra khuyến cáo cho chủ xe về việc nên đỗ xe ngoài trời và cách xa các công trình xây dựng. Đồng thời, hãng cũng tung ra một bản cập nhật phần mềm giới hạn dung lượng sạc pin ở mức 80% như một biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, hãng xe Anh xác nhận rằng giải pháp này không phải là lâu dài. Đến nay, Jaguar quyết định mua lại gần 3.000 chiếc xe điện bị ảnh hưởng. - 2025 có thể là năm của xe điện, theo các chuyên gia ô tô Các chuyên gia trong ngành ô tô nhận định rằng năm 2025 có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường xe điện (EV). Ông MP Shyam, Giám đốc Điều hành của đại lý xe Akshaya Motors, dự đoán sẽ có tới 19 mẫu xe điện mới được ra mắt trong năm 2025. Trong phân khúc xe chở khách, các thương hiệu lớn như Mahindra & Mahindra, Tata Motors, Maruti Suzuki, Hyundai, Mercedes và BMW dự kiến sẽ có những đợt ra mắt quan trọng. Ở phân khúc xe hai bánh, các hãng như Honda, Ather và Bajaj được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể. Ông Hormazd Sorabjee, Tổng biên tập Auto Car India, đánh giá rằng những đợt ra mắt sắp tới không chỉ mở rộng thị trường xe điện mà còn giải quyết phần nào những thách thức, đặc biệt là vấn đề hạ tầng trạm sạc đang là trở ngại lớn nhất hiện nay. “Người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hấp dẫn, điều này có thể làm lu mờ những lo ngại liên quan đến hạ tầng sạc”, ông Sorabjee chia sẻ. Ông dự đoán doanh số xe điện trong năm 2025 có thể tăng gấp 2,5-3 lần so với hiện tại. - Audi e-tron GT 2025 tăng gần 500 triệu đồng, nhưng mạnh hơn Bước sang phiên bản đời mới 2025, mẫu xe thể thao thuần điện Audi e-tron GT được cải tiến về năng lực vận hành khi ngay cả cấu hình thấp nhất giờ đây cũng mạnh mẽ hơn khi so với cấu hình RS đời cũ. Khoảng 5 tháng sau khi được Audi giới thiệu trong một sự kiện ra mắt xe trực tuyến, dòng Audi e-tron GT 2025 mới đã chính thức ra mắt và chuẩn bị mở bán chính thức tại thị trường Mỹ Mặc dù về mặt kỹ thuật Audi e-tron GT 2025 chạy điện chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời, với những thay đổi không đến nỗi quá triệt để nhưng giá khởi điểm của mẫu xe thể thao thuần điện này đã tăng thêm khá nhiều so với trước. Tuy nhiên tại Mỹ, hãng chỉ cho bán 2 cấu hình là S e-tron GT và RS e-tron GT Performance, mức giá xe Audi e-tron GT 2025 khởi điểm cho bản tiêu chuẩn bắt đầu ở mức 125.500 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng), một mức cao hơn rất nhiều so với giá 106.500 USD (2,7 tỷ đồng) của chính cấu hình này ở đời cũ, trước khi được nâng cấp lên đời. - Mazda CX-5 2025 chào sân Đông Nam Á, giá khởi điểm từ 890 triệu đồng Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp 2025 vừa được giới thiệu tại thị trường Thái Lan với mức giá dao động từ 1.219.000 đến 1.669.000 baht (tương đương khoảng 890 triệu đồng đến 1,22 tỷ đồng). Đây là phiên bản cải tiến của mẫu xe SUV nổi bật của Mazda, được trang bị các tính năng mới và thiết kế tinh chỉnh để thu hút sự chú ý của khách hàng. Tại Thái Lan, Mazda CX-5 2025 được phân phối với hai loại động cơ cơ khí gồm động cơ xăng 2.0L và động cơ diesel 2.2L. Vì vậy, so với các phiên bản trước, Mazda đã thực hiện một số thay đổi đáng chú ý, trong đó có việc loại bỏ động cơ xăng 2.5 Turbo 4WD, giảm giá bán cho phiên bản cơ sở và bổ sung thời gian bảo hành dài hơn. Ngoài ra, phiên bản mới còn có thêm các màu sơn ngoại thất mới như xám và be tạo ra nhiều dạng đa dạng cho người tiêu dùng. - Hyundai Experience Day 2024 sắp diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh Trong 2 ngày 7-8/12/2024, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm thương hiệu đặc biệt mang tên Hyundai Experience Day 2024 tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Vượt lên mọi giới hạn”. Sự trở lại lần thứ 2 này, Hyundai Experience Day 2024 mong muốn tiếp tục khẳng định “tuyên ngôn” của Hyundai Thành Công Việt Nam cũng như thương hiệu Hyundai về tinh thần hiện đại, đổi mới, không ngừng nỗ lực đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm cũng như sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, cùng khách hàng hòa nhịp cuộc sống, bắt kịp và dẫn đầu xu hướng sống trong thời đại mới. Chương trình Hyundai Experience Day 2024 sẽ diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 7-8/12. Điểm nhấn trong sự kiện không chỉ có giải đấu Elantra Gymkhana Championship với cơ hội trải nghiệm mẫu Elantra N, chiếc sedan hiệu năng cao được chia sẻ nền tảng cùng mẫu xe đua Elantra N WTCR giành chiến thắng 4 lần liên tiếp giải đua World Touring Car và đang dẫn đầu bảng xếp hạng mùa giải 2024; mà còn là trải nghiệm độc đáo với IONIQ 5N Driftshow. Đây là phiên bản drift chuyên biệt được xây dựng từ chiếc IONIQ 5N, mẫu xe điện hiệu năng cao mạnh mẽ nhất của Hyundai, cùng tay đua chuyên nghiệp của Hyundai Motor. Bên cạnh tâm điểm Driftshow & Gymkhana, sự kiện còn có sự góp mặt của toàn bộ các mẫu xe mà Hyundai Thành Công Việt Nam đang phân phối bao gồm các mẫu xe du lịch, xe thương mại cùng thương hiệu hạng sang Genesis và thương hiệu thể thao Hyundai N Motorsport.