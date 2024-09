Bản tin Xe cộ 29/9: Hypercar Mercedes-AMG One được bàn giao tại Singapore

BMW thay thế toàn bộ đội ngũ thiết kế vì lưới tản nhiệt quá to; Suzuki Swift Sport 2025 dự kiến ra mắt cuối năm 2024, giá khoảng 387 triệu đồng - Hypercar Mercedes-AMG One được bàn giao tại Singapore Siêu xe Mercedes-AMG One đã được bàn giao cho một khách hàng VIP của đảo quốc này nhân dịp chặng đua Singapore GP. Tại khu vườn Silver Leaf thuộc tổ hợp công viên Gardens by the Bay, siêu phẩm Mercedes-AMG One đầu tiên của Singapore đã được bàn giao cho một khách hàng VIP. Đây là một trong những sự kiện diễn ra trong tuần lễ đua xe F1 được tổ chức ở Singapore. Buổi bàn giao còn có sự hiện diện của 2 tay đua Lewis Hamilton và George Russell của đội Mercedes-AMG PETRONAS F1. Mercedes-AMG One là dự án dài hơi, mất hơn 5 năm kể từ thời điểm công bố bản concept Project One cho đến khi phiên bản thương mại ra mắt chính thức vào tháng 6/2022. Chiếc xe mang tùy chọn ngoại thất màu bạc Hightech Silver Metallic - Motorsport Styling Package STAR, mô phỏng chiếc Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. Siêu xe Mercedes-AMG One chỉ được sản xuất giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu cùng mức giá khởi điểm 2,72 triệu USD. Hiện tại, đây cũng là mẫu xe thương mại nhanh nhất tại trường đua Nurburgring. - BMW thay thế toàn bộ đội ngũ thiết kế vì lưới tản nhiệt quá to Sau nhiều phản ánh từ khách hàng, hãng xe Đức BMW đã có những động thái thuyên chuyển đội ngũ thiết kế. Nhằm mang đến luồng gió mới trong thiết kế của BMW, hãng đã bổ sung những nhân sự mới nhằm định hướng lại phong cách của hãng. Theo truyền thông, BMW chuẩn bị có một cuộc cải tổ đội ngũ thiết kế, một số thành viên chủ chốt sẽ được thay thế. Tuy nhiên, vị trí giám đốc thiết kế của BMW Group vẫn do Adrian van Hooydonk tiếp tục phụ trách, các vị trí dưới quyền của ông sẽ có sự thay đổi. Trong đó, Maximilian Missoni - cựu giám đốc thiết kế của Polestar từ năm 2018 sẽ bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế cho phân khúc xe trung lưu cao cấp từ BMW 3-series trở lên, hạng sang và các mẫu xe Alpina. Domagoj Dukec, người hiện đang đứng đầu BMW Design studio được chuyển sang hãng Rolls Royce thuộc sở hữu của BMW, bao gồm Bespoke và Coachbuild. Đây cũng là người thiết kế lưới tản nhiệt khổng lồ cho mẫu xe BMW và ông cũng không hối hận về điều đó. Giám đốc thiết kế tại Mini - Oliver Heilmer, sẽ giám sát việc phác thảo các mẫu xe BMW cỡ nhỏ và cỡ trung trong tương lai, cũng như BMW M. Heilmer đã đứng đầu studio thiết kế của Mini kể từ năm 2017 và đã gắn bó với BMW Group trong hơn hai thập kỷ. Thay thế ông sẽ là Holger Hampf, hiện đang làm việc tại BMW Group Designworks, đảm nhiệm vai trò mới tại Mini. Trưởng phòng Thiết kế tại Rolls-Royce - Anders Warming, hiện sẽ giám sát tất cả các chủ đề Advanced Design và công ty con BMW Group Designworks. Claudia Braun sẽ lãnh đạo bộ phận đa thương hiệu mới được thành lập về Thiết kế màu sắc và vật liệu trên các mẫu xe ô tô BMW, MINI và Rolls-Royce. BMW cho biết, việc cải tổ sẽ tập trung vào việc chuyển đổi thiết kế, sẽ vẫn là chuẩn mực của ngành. Thiết kế màu sắc và vật liệu sẽ được hợp nhất trên tất cả các thương hiệu, trong khi nhóm thương hiệu BMW sẽ được chia thành hai studio và chủ đề tương lai về “Advanced Design” sẽ được tăng cường”. - Subaru Crosstrek sẽ xuất hiện tại VMS 2024, nhập khẩu từ Nhật Bản Hãng xe Nhật Bản giới thiệu Subaru Crosstrek tại triển lãm ôtô xe máy Việt Nam 2024 với phiên bản trang bị động cơ hybrid. Hồi tuần trước, Subaru xác nhận sẽ sớm đưa Crosstrek về Việt Nam. Trước đó, nhiều đại lý Subaru tại TP.HCM đã thông báo nhận cọc dành cho mẫu SUV cỡ B+ này. Tại triển lãm ôtô xe máy Việt Nam - VMS 2024, Subaru cho biết sẽ đưa Subaru Crosstrek xuất hiện ở gian trưng bày. Xe có 2 phiên bản 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do là sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, giá bán Subaru Crosstrek được dự báo sẽ không thể thấp hơn 900 triệu đồng. Trước đây, Subaru Crosstrek từng xuất hiện tại Việt Nam dưới tên gọi Subaru XV, cũng nhập Nhật với giá xấp xỉ 1,5 tỷ đồng. - Suzuki Swift Sport 2025 dự kiến ra mắt cuối năm 2024, giá khoảng 387 triệu đồng Theo thông tin mới nhất, Suzuki Swift Sport 2025 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 với nhiều nâng cấp cả về thiết kế lẫn trang bị, đi kèm mức giá khoảng 387 triệu đồng. Thiết kế của Suzuki Swift Sport 2025 sẽ dựa trên bản concept Swift Cool Yellow Rev được giới thiệu vào đầu năm nay. Xe sẽ có màu sơn độc quyền, đi kèm với một số sửa đổi ở mặt ca lăng, la-zăng, cản trước/sau, đèn pha và đèn hậu. Hiện chưa có thông tin về cấu hình nội thất của Swift Sport 2025, nhưng nhiều khả năng xe sẽ chia sẻ nhiều trang bị với bản thường. Những trang bị đáng chú ý của Swift thế hệ mới bao gồm đồng hồ analog với màn hình đa thông tin kích thước 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 1 vùng, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời cùng cổng USB. Hệ thống truyền động trên Suzuki Swift Sport 2025 nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi so với thế hệ trước. Theo một số đầu báo uy tín tại Nhật, mẫu hatchback này vẫn được trang bị động cơ mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, có dung tích 1.4L sản sinh ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Mô-tơ điện nhỏ của xe sẽ bổ sung sức mạnh 15 mã lực và 59 Nm. Đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động cùng hệ dẫn động cầu trước. - 2025 SYM Husky ADV 300 rục rịch về Đông Nam Á, đối đầu Honda ADV Xe tay ga 2025 SYM Husky ADV dự kiến sẽ sớm được tung ra thị trường Đông Nam Á, là đối thủ mạnh của dòng xe ga phượt Honda ADV, và có giá có thể rẻ hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. 2025 SYM Husky ADV 300, một dòng xe ga thiết kế như mô tô phượt, vừa được giới thiệu tại Triển lãm xe CIMA 2024 ở Trung Quốc. Mẫu xe này đã được lên lịch trình đổ bộ vào thị trường Malaysia. Một khi tới Đông Nam Á, Husky ADV 300 có khả năng đối đầu với đối thủ Honda ADV 350. Giống với một số mẫu xe ga độc đáo khác, Hysky ADV 300 được thiết kế kiểu xe ga phượt. Thân xe và thiết kế có những nét giống với đàn em SYM Husky 150. Nhưng động cơ xe lớn hơn, trang bị đơn xi lanh, loại SOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 278cc và đi kèm với phun xăng điện tử EFI, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Với công nghệ động cơ như trên, Husky ADV 300 có khả năng đạt công suất tối đa 25,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh này của xe được truyền tới bánh sau xe qua bộ hộp số tự động vô cấp CVT.