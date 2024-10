Bản tin Xe cộ 29/10: Audi A6 2025 từ 2,299 tỷ, sắp ra mắt Việt Nam

Mazda BT-50 facelift 2025 ra mắt với nhiều nâng cấp mới hấp dẫn; Aston Martin Valour có sơn đổi màu trị giá 3,6 tỷ đồng - ‘Kẻ hủy diệt’ Honda Air Blade chính thức ra mắt tại Việt Nam, đẹp át vía SH, giá từ 34,9 triệu đồng ‘Kỳ phùng địch thủ’ của Honda Air Blade vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại cùng mức giá chỉ từ 34,9 triệu đồng. Vào ngày 26/10 vừa qua, thương hiệu xe Việt Nam Dat bike vừa trình làng dòng xe máy điện Quantum S-series với 3 phiên bản gồm Quantum S1, Quantum S2 và Quantum S3. Xe có giá niêm yết dao động từ 34,9 – 50,9 triệu đồng. Mức giá của Dat bike Quantum S ngang ngửa các mẫu xe tay ga phổ thông của Honda như Vision, Air Blade và Vario. Về thiết kế, Quantum S series gần như không đổi so với phiên bản trước, hãng nâng cấp một số tính năng, kèm đa dạng phiên bản hơn. Xe có đèn chiếu sáng dạng LED thấu kính tròn. Xi-nhan đặt ở yên xe. Đèn hậu kiểu ba sọc điệu đà. Phiên bản S1 cao cấp nhất có dải đèn định vị ban ngày, cổng sạc USB-A và USB-C cùng phanh CBS. Dat bike Quantum S sử dụng thẻ từ hoặc qua ứng dụng cài đặt trên smartphone để khởi động xe thay vì chìa khóa thường. Xe còn chế độ R hỗ trợ người lái di chuyển dễ dàng hơn khi lùi xe. Màn hình tốc độ dạng LCD đa sắc, hiển thị trực quan nhiều thông số khi vận hành. Về vận hành, Quantum S1 sở hữu bộ thông số ấn tượng nhất trong tất cả các dòng xe của Dat Bike. Cụ thể, xe có quãng đường di chuyển 285 km/h trong 1 lần sạc đầy. Quantum S1 có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong chưa đầy 3 giây. - UM Motorcycles, hãng mô tô danh tiếng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam UM Motorcycles – thương hiệu mô tô đến từ nước Mỹ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tuần lễ Vietnam Motor Show 2024 vừa diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. UM Motorcycles – thương hiệu mô tô có trụ sở tại Miami, Florida, đã hiện diện tại hơn 40 quốc gia và xây dựng một mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 2.000 đại lý trên toàn cầu. Là một thương hiệu mang đậm giá trị cốt lõi của Mỹ – tự do, đột phá và hướng đến sự hoàn hảo, UM Motorcycles khơi dậy niềm đam mê của những người yêu thích mô tô trên toàn thế giới qua những chiếc xe khẳng định phong cách cá nhân, kết hợp với công nghệ tiên tiến hàng đầu. Sau khi chinh phục châu Âu, nơi yêu cầu tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, UM Motorcycles kỳ vọng tiếp tục chinh phục giới yêu xe mô tô tại châu Á, trong đó Việt Nam. Tại Vietnam Motor Show, UM Motorcycles “trình làng” những mẫu xe mang tính biểu tượng của dòng Cruiser và Scrambler như Renegade Freedom 300cc, Renegade ST 300cc, Renegade Sport 125cc, Scrambler X Café 125cc… Điểm nổi bật của những mẫu mô tô của UM Motorcycles là thiết kế phóng khoáng. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp với tính năng và công nghệ. Các sản phẩm của UM Motorcycles được thiết kế và chế tạo tại Mỹ và tại trung tâm thiết kế tại Turin, Ý. Bên cạnh đó, mỗi mẫu xe đều được trang bị công nghệ hiện đại và động cơ hiệu suất cao, được bảo đảm bởi bảo hành chính hãng 10 năm/100.000 km, mang lại sự an tâm cho khách hàng. - Mazda BT-50 facelift 2025 ra mắt với nhiều nâng cấp mới hấp dẫn Mazda BT-50 thế hệ thứ ba nâng cấp vừa chính thức ra mắt với nhiều đổi mới trong thiết kế và bổ sung thêm các tính năng an toàn. Mazda BT-50 facelift 2025 không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn được trang bị thêm nhiều công nghệ tiên tiến, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế Kodo "Soul of Motion" đặc trưng của Mazda, đồng thời tạo sự đồng điệu với các mẫu xe SUV và sedan của hãng. Sự thay đổi rõ rệt nhất ở mẫu xe mới nằm ở phần đầu xe, nơi đèn pha LED được tinh chỉnh, kết hợp cùng lưới tản nhiệt và cản xe mới, giúp tối ưu hóa khí động học. Phía sau, cửa cốp được thiết kế lại với các đường nét nổi bật, cùng với đèn hậu LED mới. Đặc biệt, logo Mazda trên đầu xe đã được mở rộng, tạo nên dấu ấn riêng cho BT-50. Hãng xe Nhật cũng giới thiệu ba màu sơn ngoại thất mới cho Mazda BT-50 2025, gồm Red Earth Metallic, Geode White Pearl và Sailing Blue Metallic, nâng tổng số màu tùy chọn lên 7. Màu Red Earth Metallic là màu độc quyền dành riêng cho dòng BT-50. Nội thất của Mazda BT-50 cũng được làm mới với màn hình hệ thống thông tin giải trí 9 inch, mang lại không gian hiện đại hơn cho cabin. Các nút điều chỉnh điều chỉnh vật lý vẫn được giữ lại. Màn hình hiển thị đa thông tin (MID) được nâng cấp từ 4,2 inch lên 7,0 inch, cung cấp nhiều dữ liệu thời gian thực như áp suất lốp, góc lái và trạng thái khóa vi sai. - VinFast chính thức ra mắt thương hiệu tại Trung Đông Tại đảo Bluewaters (Dubai), VinFast Auto đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu chính thức tại thị trường Trung Đông với các giải pháp di chuyển xanh, đa dạng, và thông minh. Cùng ngày ra mắt thương hiệu, VinFast cùng đối tác Al Tayer Motors đã chính thức khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đặt tại khu vực trung tâm thành phố Dubai. Với tổng diện tích trên 1.000 m2, cửa hàng được thiết kế hiện đại, sang trọng, tích hợp xưởng dịch vụ sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe điện thông minh của VinFast, bao gồm VF 6, VF 7, VF 8, và VF 9. Trước đó, vào ngày 17/10/2024, VinFast đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Charge&Go nhằm thúc đẩy lắp đặt và vận hành mạng lưới trạm sạc công cộng và các dịch vụ liên quan tại UAE. Theo kế hoạch, các cửa hàng đại lý VinFast tiếp theo tại khu vực Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait, và Bahrain sẽ được khai trương ngay trong năm nay. Dự kiến, mẫu xe VinFast VF 8 khi được mở bán tại Trung Đông sẽ có mức giá từ 47.500 USD (phiên bản Eco) và từ 51.500 USD (phiên bản Plus). Tại Trung Đông, VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với ba đại lý uy tín hàng đầu khu vực gồm Al Tayer Motor (UAE), Al Mana Holdings (Qatar), và Bahwan Automobiles & Trading (Oman). - Cận cảnh Audi A6 2025 từ 2,299 tỷ, sắp ra mắt Việt Nam Theo thông tin từ tư vấn bán hàng tại khu vực phía Nam, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Audi A6 mới dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam vào quý I/2025. Phiên bản được phân phối có tên cụ thể là Audi A6 sedan S line 40 TFSI 2025 mới. Mức giá xe Audi A6 2025 dự kiến từ 2,299 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía Audi Việt Nam xác nhận. Về thiết kế mẫu xe sedan Audi A6 2025 không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm ngoài phần lưới tản nhiệt của xe được thay bằng loại khung đơn với cấu trúc tổ ong mới, đi cùng cụm đèn trước là LED Matrix chiếu sáng thông minh. Xe được trang bị gói tùy chọn ngoại thất S line thể thao. Về nội thất, Audi A6 2025 được trang bị: Vô lăng 3 chấu thể thao, màn hình kỹ thuật số sau vô lăng kích thước 12,3 inch, đi cùng với màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch; hệ thống điều hòa tự động 4 vùng. Cung cấp sức mạnh cho Audi A6 2025 là hệ truyền động mild hybrid với sự kết hợp của máy 2.0L tăng áp với mô tơ điện cho tổng công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp và dẫn động cầu trước. - Aston Martin Valour có sơn đổi màu trị giá 3,6 tỷ đồng Chiếc xe Aston Martin Valour được hoàn thiện bằng lớp sơn chuyển màu có giá lên tới 144.000 USD (3,6 tỷ đồng). Aston Martin chỉ sản xuất 110 chiếc Valour. Và chiếc xe đang ở Anh quốc có thể là siêu phẩm ấn tượng nhất trong số đó. Chủ nhân của chiếc xe này đã bỏ ra số tiền lên tới 144.000 USD (3,6 tỷ đồng) để sơn ngoại thất cho xe theo hiệu ứng đổi màu, được gọi vui là "tắc kè". Lớp sơn trên chiếc xe này có những sắc thái chuyển màu thú vị. Xe có lớp sơn hoàn thiện màu ngọc trai tuyệt đẹp, kết hợp màu đỏ, cam, tím, hồng, xanh lá cây và xanh lam. Các sắc thái của màu cam và tím là chủ đạo nhất, làm nổi bật một số đường cong và nếp gấp gợi cảm của Valour. Tương phản với lớp sơn tuyệt đẹp là các điểm nhấn được sơn vàng. Bao gồm lưới tản nhiệt phía trước, bộ chia, váy bên và bộ khuếch tán phía sau.