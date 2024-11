Bản tin Xe cộ 28/11: Toyota ra mắt 'tân binh' cạnh tranh với Mazda CX-5

Honda bị kiện vì sơn xe nhanh xuống cấp; Kia sắp ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới - Toyota ra mắt 'tân binh' cạnh tranh với Mazda CX-5 Những trang bị xịn xò cùng với ngoại hình ăn điểm lại thêm giá thành rẻ, mẫu SUV này dự kiến sẽ nhanh chóng làm vị trí dẫn đầu phân khúc của Mazda CX-5 và Honda CR-V phải 'lung lay. Toyota RAV4 2025 đã chính thức được ra mắt tại quê nhà Nhật Bản với các phiên bản chạy xăng, hybrid và plug-in hybrid. Theo trang Creative Trend, RAV4 2025 không có thay đổi lớn ngoại thất. Điểm đáng chú ý duy nhất là phiên bản hybrid sẽ chuyển từ huy hiệu Toyota màu xanh lam sang huy hiệu tiêu chuẩn, kết hợp với huy hiệu HEV mới. Chiếc SUV được định vị nằm trong phân khúc C khi sở hữu tổng kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4610 x 1864 x 1742 mm, chiều dài cơ sở đạt 2690 mm. Mẫu xe trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ ‘sừng sỏ’ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Về vận hành, điểm thay đổi quan trọng nhất của Toyota RAV4 2025 là đã loại bỏ hệ dẫn động cầu trước, tức RAV4 chỉ có phiên bản AWD. Trong khi phiên bản hybrid tự sạc sẽ được trang bị độc quyền hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian E-Four của Toyota. Cụ thể, phiên bản xe xăng của RAV4 2025 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, 2.5L và sản sinh công suất 203 mã lực. Phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng có công suất mạnh hơn với 219 mã lực. Còn lại, ở bản plug-in hybrid sẽ cung cấp tổng công suất 302 mã lực và tổng phạm vi hoạt động là 979 km, bao gồm 68 km ở chế độ chạy hoàn toàn bằng điện. - Kia sắp ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới Mẫu SUV cỡ nhỏ Kia Syros có kích cỡ nằm giữa Kia Sonet và Kia Seltos, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Những hình ảnh đầu tiên của Kia Syros, mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới, vừa được Kia giới thiệu thông qua đoạn video hé lộ chính thức. Xe dự kiến ra mắt đầu tiên tại thị trường Ấn Độ vào cuối năm 2024. Về thiết kế, Kia Syros có kiểu dáng hình hộp vuông vức - xu hướng được nhiều mẫu SUV hiện nay áp dụng. Điểm nhấn ở phần đầu là lưới tản nhiệt “mũi hổ” đặc trưng, kết hợp cụm đèn pha LED xếp dọc và đèn định vị LED. Mẫu SUV cỡ nhỏ của Kia sẽ có cả lựa chọn động cơ đốt trong và thuần điện (EV). Bản máy xăng nhiều khả năng dùng động cơ tăng áp 1.0L, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Thông số cụ thể của bản EV chưa công bố, nhưng được dự đoán sẽ cho phạm vi vận hành từ 350 - 400km/lần sạc. - Honda bị kiện vì sơn xe nhanh xuống cấp Hàng loạt người tiêu dùng Mỹ kiện Honda với lý do màu sơn trắng trên nhiều dòng xe của hãng có chất lượng thấp. Honda đang đối mặt với vụ kiện tập thể tại Mỹ, liên quan đến việc lớp sơn ngoại thất màu trắng trên một số mẫu xe của hãng bị bong tróc, phồng rộp và hư hại nghiêm trọng, trang Carscoops đưa tin. Cụ thể, loại sơn trắng gặp vấn đề về chất lượng gồm các màu White Diamond Pearl, Taffeta White, White Orchid Pearl và Bellanova White, được sử dụng cho các mẫu xe Honda Odyssey, Pilot, Fit, HR-V (từ đời 2013) và Acura MDX. Theo đơn kiện, các màu sơn kể trên nhanh xuống cấp do các vấn đề sản xuất và sự phức tạp trong quy trình sơn 3 giai đoạn của Honda. Đây là lỗi đã xuất hiện dưới dạng tiềm ẩn ngay tại thời điểm xe được sản xuất và sẽ kéo dài suốt quá trình sử dụng. Phía nguyên đơn cho rằng, Honda đã không thông báo cho khách hàng vấn đề này khi họ mua xe. - Yamaha R125 2025 được trang bị nhiều tính năng hiện đại Mẫu sportbike phân khối nhỏ R125 của Yamaha 2025 sở hữu nhiều tinh năng công nghệ mới đáng chú ý. Yamaha R125 đã có mặt từ năm 2008, hiện đã trải qua 4 thế hệ và có bản cập nhật lớn vào năm 2023. Mẫu sportbike phân khối nhỏ R125 của Yamaha sẽ tiếp tục được nâng cấp vào năm 2025 với các màu sắc mới và cập nhật công nghệ mở khóa, có khả năng kết nối di động tốt hơn từ bảng điều khiển TFT. Đang có hai màu xanh hoặc đen, R125 2025 nay đã có bảng điều khiển TFT màu 5 inch được cải tiến hơn nữa để bao gồm chức năng dẫn đường từng chặng thông qua ứng dụng Yamaha MyRide, cùng với thông tin về điều kiện thời tiết. Dù chỉ có dung tích 125 phân khối nhưng chiếc xe vẫn đạt công suất 15PS và mô-men xoắn cực đại 11,5Nm. Hiện Yamaha chưa công bố giá và ngày bán của R125. - Mazda BT-50 2024 chốt lịch ra mắt thị trường Đông Nam Á Sau khi ra mắt tại Australia vào tháng 10, mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2024 đã chính thức chốt lịch ra mắt tại thị trường Đông Nam Á vào ngày 28/11 tới đây. Xe bán tải Mazda BT-50 2024 tại thị trường Đông Nam Á sở hữu ngoại hình tương tự như bản bán tại Úc. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm cùng động cơ của chiếc Isuzu D-Max mới. Phần đầu của BT-50 2024 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mới sơn đen thể thao. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền đen dày dặn mạnh mẽ, cụm đèn pha mới tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày dạng chữ "L" khá tương đồng với mẫu Mazda CX-5. Bên cạnh đó, Mazda BT-50 2024 còn được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen khỏe khoắn. Nổi bật phía sau xe sẽ là cụm đèn hậu và cửa cốp được thiết kế lại. Bước vào, bên trong, khoang cabin của BT-50 2024 được Mazda nâng cấp nhẹ với các tiện ích như: Vô-lăng 3 chấu tích hợp những phím bấm chức năng, cụm 2 đồng hồ analog truyền thống và một màn hình kích thước 7 inch hiển thị ở sau vô-lăng, màn hình thông tin giải trí kích thước 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.