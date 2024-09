Bản tin Xe cộ 27/9: Gần 20 hãng xe tham dự Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024

‘Honda SH phiên bản đi phượt’ ra mắt với giá 70 triệu đồng, đẹp át vía cả Air Blade và Vario, có ABS; Hơn 130 xe Mercedes G-Class có thể bị bung cửa hậu - Gần 20 hãng xe tham dự Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) diễn ra từ ngày 23/10/2024 đến hết ngày 27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM với sự tham gia của 19 thương hiệu ô tô và xe máy... Tại buổi Họp báo ngày 26/9/2024, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Nhóm các Nhà nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) và Hiệp hội các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) chính thức công bố việc tổ chức Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) với sự tham gia của 19 thương hiệu ô tô và xe máy cùng hơn 50 thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ. Theo đó, Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) diễn ra từ ngày 23/10/2024 đến hết ngày 27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Với chủ đề “Công nghệ mở tương lai xanh”, triển lãm sẽ mang đến hội thảo “Giảm phát thải từ phương tiện giao thông và chuyển đổi năng lượng xanh hướng tới bảo vệ môi trường" với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành. Hội thảo sẽ bàn luận về 2 chủ đề: “Xe điện hóa và công nghệ” và “Sử dụng đúng nhiên liệu Euro 5” với những góc nhìn đa chiều về xu hướng, tiềm năng phát triển các dòng xe điện hóa, nhấn mạnh vào các giải pháp năng lượng xanh, sạch và giảm phát thải, nhằm đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng của Vietnam Motor Show 2024 nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành ô tô theo hướng bền vững. Ngoài ra, Ban tổ chức đã xác nhận sự tham dự của các thương hiệu ô tô và xe máy danh tiếng: GAC, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, MG, BYD, GAZ, Honda, SYM, Yamaha Motor, UM Motorcycles, Harley-Davidson, Triumph Motorcycles, KTM và Husqvarna Motorcycles. - ‘Honda SH phiên bản đi phượt’ ra mắt với giá 70 triệu đồng, đẹp át vía cả Air Blade và Vario, có ABS ‘Honda SH phiên bản đi phượt’ mới được nhà sản xuất trang bị động cơ 160cc mạnh mẽ không kém cạnh Air Blade và Vario, kèm theo những trang bị cực kỳ hiện đại sẽ đủ sức hấp dẫn cả những khách hàng khó tính nhất. Honda Thái Lan vừa chính thức cho ra mắt phiên bản 2024 mới của Honda ADV160 – mẫu xe vẫn mệnh danh là ‘Honda SH phiên bản đi phượt’ với 4 tùy chọn màu sắc mới để nâng cao sự khác biệt, thể hiện phong cách của một chiếc xe tay ga địa hình. Các tùy chọn màu mới này bao gồm Xnah Phenomenon Green, Đỏ Millennium Red, Xám Pearl Smoky Gray và Đen Horizon Black. Honda ADV160 mới sẵn sàng chinh phục mọi cung đường với sức mạnh được cung cấp từ khối động cơ 4 van eSP+ dung tích 157cc, làm mát bằng nước. Động cơ này cho công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Tại thị trường Thái Lan, Honda ADV160 được phân phối với mức giá đề xuất 99.900 baht, tương đương khoảng 70 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá này nhỉnh hơn đôi chút so với Honda Air Blade và Vario. - Phản công Yamaha Exciter, Suzuki ra mắt ‘vua côn tay' mới mạnh hơn Honda Winner X, giá 45 triệu đồng Vị thế của Yamaha Exciter và Honda Winner X đang bị đe dọa bởi sự xuất hiện của ‘tân binh’ xe côn tay tới từ thương hiệu Suzuki, có động cơ cực kỳ mạnh mẽ. Suzuki mới đây đã trình làng mẫu xe côn tay Satria F150 phiên bản 2025 mới tại thị trường Indonesia với mức giá 28.910.000 IDR, tương đương khoảng 45 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Suzuki Satria F150 2025 được phát triển dựa trên phiên bản cập nhật đã trình làng từ năm 2019, nhưng có màu thân xe mới mẻ hơn. Các tùy chọn màu sắc của Satria F150 mới gồm có Xám – Xanh (Metallic Mat Fibroin Grey), Đen – Đỏ (Titan Black) và Trắng – Cam (Pearl Bright Ivory). Tất cả các tùy chọn này đều mang tới cho mẫu xe côn tay kiểu dáng underbone của Suzuki vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại và thể thao. Sức mạnh của Suzuki Satria F150 2025 tới từ khối động cơ DOHC, dung tích 147,3cc, 4 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà và tăng tốc nhanh chóng. Sức mạnh có thể coi là niềm tự hào của Satria F150 khi dòng xe này có công suất động cơ thậm chí nhỉnh hơn cả Yamaha Exciter và Honda Winner X. - Hơn 130 xe Mercedes G-Class có thể bị bung cửa hậu Cửa hậu của hơn 130 xe G-Class tại Mỹ không thể đóng/mở hoặc khóa đúng cách, tiềm ẩn khả năng tự mở ra khi xe đang di chuyển. Theo Carscoops, hơn 130 xe Mercedes-Benz G-Class tại Mỹ cần phải được triệu hồi do lỗi xuất hiện ở chốt cửa hậu. Cụ thể, hãng xe Đức cho biết cửa hậu của mẫu SUV này có thể không được đóng hoàn toàn, và có khả năng tự mở ra khi xe đang di chuyển. Thông báo triệu hồi giải thích có sự sai lệch về vị trí giữa chốt cửa hậu và khóa chốt, khiến cho cửa hậu của các xe G-Class bị ảnh hưởng không thể đóng/mở hoặc khóa đúng cách. Một thông báo bổ sung rằng trong trường hợp chốt an toàn trẻ em đã được kích hoạt cho cửa hậu, nếu sử dụng lực quá mạnh để cố gắng mở ra từ bên trong, các thành phần chốt cửa có thể bị biến dạng, từ đó khiến cửa hậu của những chiếc G-Class này không thể được mở từ bên ngoài. Sự cố tiềm ẩn này được đánh giá sẽ là vấn đề lớn trong trường hợp xảy ra va chạm, tăng nguy cơ thương tích cho hành khách bên trong xe. - Thêm hãng taxi Việt Nam mua xe hybrid để kinh doanh Một lô xe Haval H6 hybrid đã được bàn giao cho doanh nghiệp taxi Việt Nam để sử dụng kinh doanh dịch vụ vận tải. Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một lô xe Haval H6 hybrid xếp hàng dài trước cửa đại lý, được cho chuẩn bị bàn giao cho một doanh nghiệp vận tải. Theo hình ảnh, lô xe này được bàn giao cho Công ty CP dịch vụ vận tải G9. Như vậy sau xe hybrid của Toyota được Mai Linh và Vinasun lựa chọn để kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, Haval là thương hiệu ô tô tiếp theo.