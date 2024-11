Bản tin Xe cộ 25/11: Hyundai Creta EV chốt lịch ra mắt, chạy 450 km/lần sạc?

BMW R 18: Cổ điển nhưng đầy uy lực trên từng chặng đường, giá từ 959 triệu đồng; Volvo phát triển xe hybrid dành riêng cho thị trường Trung Quốc - Hyundai Creta EV chốt lịch ra mắt, chạy 450 km/lần sạc? Mới đây, hãng xe Hyundai đã chính thức chốt lịch ra mắt mẫu SUV Creta EV chạy điện mới của mình vào tháng 1/2025. Theo đó, Hyundai Creta EV 2025 mới có thể sẽ được giới thiệu tại triển lãm Auto Expo 2025 ở New Delhi (Ấn Độ). Dựa trên hình ảnh chạy thử bị rò rỉ có thể thấy thiết kế của Hyundai Creta EV không khác nhiều so với bản xăng. Hyundai Creta EV chạy điện có cản trước và sau được tinh chỉnh, đi cùng bộ mâm khí động học 18 inch mới. Khu vực lưới tản nhiệt dù được ngụy trang nhưng khả năng sẽ được thiết kế đóng kín giống như trên các mẫu xe điện khác. Phía đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu LED đặc trưng giống với Creta bản xăng. Nhiều đồn đoán cho rằng, Creta EV sẽ có hai tùy chọn động cơ là: động cơ điện đơn và động cơ điện kép. Xe sẽ có phạm vi hoạt động khoảng 450 km. Với hệ thống phanh tái tạo tiên tiến, người dùng có thể mong đợi phạm vi hoạt động thực tế khoảng 350 km. Hyundai sẽ đảm bảo rằng Creta EV mang lại hiệu suất tổng thể tốt hơn so với Creta ICE. - Xe Trung Quốc Omoda C5 chính thức cập cảng Việt Nam, ra mắt vào ngày 26/11 Lô xe Omoda C5 đầu tiên đã chính thức cập cảng Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình ra mắt vào ngày 26/11 tới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Omoda C5 sẽ được bàn giao tới những khách hàng tiên phong trong khuôn khổ sự kiện “Lễ giới thiệu sản phẩm Omoda C5 - Fashionology - Khám phá tương lai” được tổ chức vào ngày 26/11. Trong sự kiện, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ công bố giá bán chính thức của mẫu xe Trung Quốc này. Omoda C5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với thiết kế ngoại thất trẻ trung, hiện đại. Xe sở hữu kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Nội thất của mẫu xe Trung Quốc này cũng không hề kém cạnh so với các đối thủ, nổi bật là màn hình kép kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, đi kèm hàng loạt tiện nghi hiện đại như sạc không dây, cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng hệ thống lọc không khí PM2.5. - BMW R 18: Cổ điển nhưng đầy uy lực trên từng chặng đường, giá từ 959 triệu đồng BMW R 18 là mẫu cruiser mang phong cách cổ điển, hòa quyện giữa thiết kế hoài cổ và công nghệ hiện đại. Với khối động cơ Big Boxer mạnh mẽ cùng những đường nét thiết kế tinh tế, R 18 đem đến trải nghiệm lái đầy cảm xúc, dành cho người yêu thích sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. BMW R 18 là chiếc xe mô tô cruiser mang đậm dấu ấn thiết kế cổ điển, lấy cảm hứng từ dòng xe R 5 huyền thoại của BMW từ những năm 1930. Với những chi tiết mạ chrome bóng bẩy, bình xăng hình giọt nước và khung sườn ống đôi cổ điển, R 18 ngay lập tức gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch lãm, đậm chất retro. Điểm nhấn nổi bật của BMW R 18 nằm ở khối động cơ Big Boxer 1802 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 158 Nm tại vòng tua 3000 vòng/phút. Đây là động cơ boxer lớn nhất mà BMW từng sản xuất, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái và mượt mà. Âm thanh phát ra từ hệ thống ống xả đôi được tinh chỉnh đầy uy lực, tạo cảm giác phấn khích cho người lái. - Volvo phát triển xe hybrid dành riêng cho thị trường Trung Quốc Volvo sẽ phát triển một chiếc SUV plug-in hybrid dành riêng cho Trung Quốc. Dự kiến mẫu xe này sẽ được sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2025. Volvo sẽ phát triển một mẫu SUV plug-in hybrid mới có tên là V446 dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Chiếc xe hybrid mới này được phát triển chung với Meizu và Geely. Volvo V446 sẽ dựa trên một trong những mẫu SUV plug-in hybrid hiện có của Lynk & Co – thương hiệu liên doanh giữa Volvo và Geely. Quá trình phát triển phần mềm và phần cứng chủ yếu do nhóm R&D Volvo Trung Quốc phụ trách. Dự kiến Volvo V466 sẽ thiết kế theo nền tảng của mẫu xe Lynk & Co 08 và sẽ sử dụng công nghệ EM-P PHEV, dựa trên nền tảng CMA 2 vốn quen thuộc với Volvo. Lynk & Co 08 EM-P là một chiếc SUV plug-in hybrid cỡ trung có chiều dài cơ sở 2.848 mm. Phiên bản cao cấp nhất của Lynk & Co 08 có cấu hình 5 chỗ, hệ thống pin hybrid có dung lượng 40 kWh và phạm vi kết hợp là 1.200 km. Xe có công suất 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 905 Nm. Tại Trung Quốc, Lynk & Co 08 có giá khởi điểm từ 24.700 USD. - Chiếc ôtô thứ 2 của Xiaomi sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2025 Chiếc ôtô điện mới của Xiaomi sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2025 theo nguồn tin nội bộ của công ty sẽ là 1 dòng xe SUV có mã nội bộ tên là MX11. Truyền thông Trung Quốc gần đây đã đưa tin mẫu xe thứ hai của Xiaomi, một chiếc SUV, hiện có tên mã là Xiaomi MX11 hoàn toàn mới, sẽ ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2025. Người ta cũng biết rằng phiên bản sản xuất của Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3/2025. Theo một nguồn tin nội bộ, mẫu xe SUV điện mới của Xiaomi sẽ được ra mắt vào tháng 2 hoặc tháng 3/2025. Tuy nhiên, một nguồn tin khác thân cận với Xiaomi Auto cho biết việc ra mắt mẫu SUV này sẽ diễn ra cùng nhịp với việc ra mắt SU7. SU7 đã ra mắt vào đầu năm nay vào ngày 28 tháng 3 và bắt đầu giao hàng sau đó vài ngày. Mặc dù chính thức là một chiếc SUV, nhưng kiểu dáng của chiếc xe này rất thấp, và nhiều người đã chỉ ra rằng chiếc xe có hình dạng và hình bóng tương tự như Ferrari Purosangue. Tuy nhiên, cũng dễ thấy rằng một số yếu tố thiết kế của SU7 được chuyển sang chiếc xe mới, chẳng hạn như đèn pha, đèn hậu, cửa không khung và tay nắm cửa bán ẩn.