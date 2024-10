Bản tin Xe cộ 22/10: Mini Cooper mui trần ra mắt, giá từ 34 nghìn USD

Tiêu thụ xe xanh tăng mạnh trước thềm VMS 2024; Triumph Speed Twin 900 trình làng với nhiều cải tiến - Mini Cooper mui trần ra mắt, giá từ 34 nghìn USD Mới đây, thương hiệu xe sang Anh quốc vừa cho ra mắt phiên bản mới của Mini Cooper Convertible tại thị trường Mỹ. Mini Cooper Convertible 2025 có diện mạo mới với cản trước và sau được thiết kế lại, đồ họa LED bóng bẩy hơn và tùy chọn bánh xe hợp kim mới. Tại Mỹ, Mini Convertible đi kèm với bánh xe 17 inch hoặc 18 inch, trong khi người mua ở châu Âu có thể lựa chọn vành 16 inch nhỏ hơn. Mui mềm có thể thu vào một phần (như cửa sổ trời) hoặc toàn bộ chỉ trong 18 giây, ngay cả ở tốc độ lên đến 30km/h. Cốp xe có dung tích 215 lít nhiều hơn 5 lít so với phiên bản mui cứng. Tuy nhiên, khi hạ mui xuống, dung tích sẽ giảm xuống còn 160 lít. Mẫu xe mới chạy trên phiên bản nâng cấp của cùng một nền tảng, cung cấp 2 cấu hình của cùng một động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0 lít. Cooper C Convertible sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, trong khi Cooper S Convertible tăng công suất lên 201 mã lực và 300Nm. - Quên Future đi, ‘huyền thoại xe số’ Honda Dream 2025 mở bán tại Việt Nam, lấn át Wave Alpha, giá mềm Honda Dream 2025 vừa ra mắt đã chính thức cập bến đại lý Việt Nam với thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và Future, giá dễ tiếp cận hơn trước. Sau hơn 1 tháng ra mắt tại thị trường Campuchia, lô xe Honda Dream 2025 đầu tiên đã chính thức được đưa về một số đại lý xe máy tư nhân tại khu vực phía Nam, Việt Nam. Theo ghi nhận, những chiếc Dream 2025 đầu tiên được mở bán với mức giá 130 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 5 triệu đồng so với lô xe cũ. Xe có đủ 3 màu sắc cho khách Việt lựa chọn gồm: Xanh, Đỏ và Đen. So với thế hệ cũ, tem xe Honda Dream 2025 mới được thiết kế lại với các chi tiết nổi bật bằng vàng, bạch kim và kim cương hình tam giác, trong khi tem phía trước được thiết kế mới hấp dẫn hơn. Động cơ mới gây ấn tượng với logo Dream chrome trên lớp sơn bóng, tăng thêm nét quyến rũ toàn diện. - Tiêu thụ xe xanh tăng mạnh trước thềm VMS 2024 Doanh số xe hybrid trong tháng 9 cao gấp 4 lần kỳ báo cáo trước, còn lượng tiêu thụ ôtô thuần điện của một thương hiệu cũng vượt mốc 9.000 xe. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 9, sức mua ôtô tại Việt Nam đã lập đỉnh kể từ đầu năm. Có đến 36.585 ôtô các loại đến tay khách Việt ở tháng cuối quý III, trong đó bao gồm 1.044 xe hybrid. Nhóm xe hybrid ở Việt Nam có công bố doanh số bao gồm Suzuki XL7 Hybrid, Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Innova Cross HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Toyota Camry 2.5HV, Toyota Corolla Altis 1.8HEV, Toyota Alphard HEV cùng với Kia Sorento HEV/PHEV, bên cạnh Suzuki Ertiga Hybrid đã tạm ngừng bán. Trong nửa đầu năm, doanh số chung của các xe hybrid này từng chạm đáy vào tháng 2 (tổng cộng 204 xe), sau đó tăng lên 929 xe ở kỳ báo cáo tháng 5. Nhóm này trồi sụt liên tục trong giai đoạn tháng 6-8 trước khi bùng nổ trong tháng 9 với tổng cộng 1.044 xe các loại đến tay khách Việt. So với 465 xe hybrid bán ra trong tháng 8, tổng doanh số xe hybrid tại Việt Nam đã cao hơn gấp đôi. Toyota Innova Cross HEV trở lại mạnh mẽ với 258 xe bán ra, là xe hybrid sở hữu doanh số tốt nhất tháng 9. “Tân binh” Suzuki XL7 Hybrid ghi nhận doanh số 256 xe trong tháng đầu tiên công bố kết quả bán hàng. Toyota Corolla Cross 1.8HEV cũng có tháng 9 bùng nổ với 223 xe đến tay khách Việt, mức cao nhất kể từ đầu năm. Phần lớn đại diện trong nhóm xe hybrid đều tăng doanh số trong tháng 9, trừ Toyota Yaris Cross HEV và Toyota Camry 2.5HV. Phiên bản hybrid của Toyota Corolla Altis cũng bán được 7 xe sau khi từng trắng doanh số ở kỳ báo cáo tháng 8. - Triumph Speed Twin 900 trình làng với nhiều cải tiến Triumph đã chính thức ra mắt Speed Twin 900 phiên bản 2025 với hàng loạt cải tiến đáng kể. Đây là một bản nâng cấp khá toàn diện từ kiểu dáng đến công nghệ. Ngay từ thiết kế, Speed Twin 900 đã khác hoàn toàn đời cũ với bình xăng mới, thể thao hơn nhờ thiết kế vuốt thon và các đường nét nổi đậm hơn. Các tấm ốp hông với khe gió và nắp bướm ga cách điệu, tạo nên những đường nét năng động hiện đại, cùng với đó là pô xe ngắn hơn và cụm đèn pha nhỏ gọn hơn. Speed Twin 900 mới có ba tùy chọn màu sắc trắng Pure White thể thao với sọc xanh lam và cam sáng trên bình xăng, tông màu Phantom Black u ám với sọc xám đậm và điểm nhấn màu vàng, hoặc thiết kế Aluminum Silver sang trọng với điểm nhấn màu đỏ bao quanh logo Triumph. Phuộc trước Marzocchi upside-down chất lượng cao, kết hợp với hệ thống treo sau đôi Marzocchi bình dầu rời piggy-back chỉnh được tải trọng đảm bảo khả năng xử lý nhạy bén. - Cơ quan chính quyền Mỹ điều tra hệ thống tự lái của Tesla Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã chính thức mở cuộc điều tra về công nghệ tự lái của Tesla sau khi xảy ra bốn vụ tai nạn, trong đó có một vụ dẫn đến tử vong của một người đi bộ. Công nghệ tự lái đã trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển của Tesla, với Giám đốc điều hành Elon Musk nhiều lần tuyên bố xe của Tesla hoạt động an toàn hơn khi sử dụng chế độ tự động so với khi có người điều khiển. Tuy nhiên, những tai nạn gần đây đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của công nghệ này, buộc NHTSA phải vào cuộc điều tra. NHTSA đang xem xét liệu phần mềm mà Tesla gọi là "Full Self-Driving" có cơ chế giám sát và yêu cầu tài xế phải giành lại quyền kiểm soát khi hệ thống không thể tự vận hành an toàn hay không. Các quan chức liên bang cũng đã điều tra một hệ thống Autopilot - chế độ tự lái tự động của Tesla trong nhiều năm. Các tai nạn mà cơ quan này điều tra xảy ra trong những tình huống tầm nhìn bị hạn chế, chẳng hạn như ánh nắng quá mạnh, sương mù, hoặc bụi. Công nghệ tự lái của Tesla chủ yếu dựa vào hệ thống camera, trong khi các đối thủ cạnh tranh sử dụng công nghệ radar và laser, vốn có khả năng phát hiện vật thể tốt hơn trong điều kiện tầm nhìn kém.