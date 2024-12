Bản tin Xe cộ 21/12: Hyundai Creta EV chốt lịch ra mắt vào tháng 1/2025

Honda bất ngờ mở bán ‘vua xe ga’ 160cc mới giá 69 triệu đồng: Được săn đón hơn cả Air Blade và Vario; Mô tô KTM 1390 Super Adventure R chính thức lộ diện - Hyundai Creta EV chốt lịch ra mắt vào tháng 1/2025 Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã chính thức chốt lịch ra mắt mẫu SUV cỡ B thuần điện Hyundai Creta EV vào ngày 17/1/2025 tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo (Ấn Độ).Theo dõi Baoquocte.vn trên Dựa trên hình ảnh chạy thử bị rò rỉ trước đó có thể thấy thiết kế của Hyundai Creta EV không khác nhiều so với bản xăng. Cản trước và sau của xe được tinh chỉnh, đi kèm với bộ mâm khí động học 18 inch mới. Khu vực lưới tản nhiệt dù được ngụy trang kín đáo nhưng khả năng sẽ được thiết kế đóng kín giống như trên những mẫu xe điện khác. Phía đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu LED đặc trưng giống với Creta phiên bản xăng. Bước vào bên trong, khoang cabin của Hyundai Creta EV nổi bật với vô lăng 3 chấu dạng tròn hoàn toàn thay vì đáy phẳng giống như bản xăng. Creta EV còn có thêm logo "Creta electric" độc quyền ở trên hệ thống ghế ngồi. Nhiều đồn đoán cho rằng, Hyundai sẽ trang bị cho Creta EV hai tùy chọn động cơ là: động cơ điện đơn và động cơ điện kép. Với hệ thống phanh tái tạo tiên tiến, người dùng có thể mong đợi phạm vi hoạt động thực tế của xe khoảng 350 km. - Mô tô KTM 1390 Super Adventure R chính thức lộ diện Sau khi được hé lộ lần đầu tại triển lãm EICMA 2024, hãng KTM đã chính thức giới thiệu những thông tin xung quanh mẫu xe mô tô 1390 Super Adventure R của mình. KTM 1390 Super Adventure R sẽ gia nhập dải sản phẩm cùng 1390 Super Adventure S và Super Adventure S Evo đã ra mắt trước đó. Cả ba mẫu Super Adventure ra mắt vào năm 2025 đều được trang bị động cơ V-twin 1.350cc của KTM, được đặt trong khung dạng trellis. Bộ khung xe cứng hơn và được hoàn thiện bằng màu cam nổi bật trên R, với khung phụ phía sau lớn lộ ra màu trắng sáng. Không ngoài dự đoán, bản R chia sẻ cấu hình động cơ với bản S Evo - công suất là 173 mã lực và mô-men xoắn 145Nm. Nhưng không giống 1390 Adventure S Evo, nó không có công nghệ radar. KTM đã xác nhận, mẫu xe R mới sẽ được sản xuất tại Áo và ra mắt vào năm 2025, tuy nhiên giá vẫn chưa được hãng công bố. - Người tiêu dùng sẽ sớm được mua các ô tô Honda giá rẻ này Người tiêu dùng sẽ thích ngay khi huyền thoại Honda xuất hiện với diện mạo mới. Hãng xe Nhật vừa công bố mẫu coupe thể thao Prelude, một dòng xe huyền thoại đã xuất hiện từ nửa thế kỷ trước. Nếu trước đây là động cơ xăng đầy uy lực thì Prelude vừa có diện mạo mới vừa dùng động cơ hybrid-electric. Huyền thoại Honda Prelude thế hệ đầu tiên được đưa vào sản xuất vào tháng 11- 1978. Vào thập niên 1970, Honda đã ghi dấu ấn thị trường toàn cầu với ba mẫu xe gồm Civic, Accord và Prelude. Đến thời điểm hiện nay, ba mẫu xe này đều xuất hiện với động cơ hybrid-electric. Đây cũng là chiến lược hướng về mục tiêu trung hòa carbon của hãng cho đến năm 2050. Honda cũng xác định các dòng ô tô của hãng sẽ hoàn toàn chạy bằng điện vào năm 2040. Honda đã đạt được doanh số bán ô tô điện kỷ lục vào năm 2024, hiện chiếm hơn 1/4 tổng doanh số của hãng. - Honda bất ngờ mở bán ‘vua xe ga’ 160cc mới giá 69 triệu đồng: Được săn đón hơn cả Air Blade và Vario ‘Tân binh’ xe tay ga 160cc của Honda vừa chính thức được mở bán với thiết kế ‘ăn đứt’ Air Blade và Vairo, trang bị sánh ngang SH, giá bán chỉ 69 triệu đồng. Vào ngày 19/12/2024, Honda Nhật Bản đã chính thức mở bán ADV 160 2025. Xe được phân phối với 3 màu thân xe gồm: Đỏ tươi (mới), Đen kim loại (mới) và Xám khói ngọc trai. Giá bán lẻ đề xuất (chưa bao gồm thuế tiêu thụ 10%) của Honda ADV 160 mới là 450.000 Yên (khoảng 69 triệu đồng). Với mức giá cực hấp dẫn này nếu về Việt Nam, Honda ADV 160 có thể sẽ còn “hút khách” hơn cả Air Blade, Vario và thậm chí cả SH. Về thiết kế, Honda ADV 160 2025 vẫn sở hữu đường nét góc cạnh cực kỳ thể thao và mạnh mẽ. Xe được trang bị đèn pha LED toàn phần. Màn hình LCD sắc nét. Kính chắn gió thay đổi độ cao 2 mức và chỉnh bằng tay thay vì điện như trên các dòng cao cấp hơn như Forza 750, X-ADV 750. Về vận hành, Honda ADV 160 2025 được trang bị động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 156,9 cc, làm mát bằng chất lỏng, được cung cấp bởi PGM-Fi. Công suất tối đa là 15,82 mã lực tại 8.500 vòng/phút với mô-men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, truyền đến bánh sau thông qua hộp số CVT và truyền động đai. - Nissan Kicks đời cũ "đổi tên" Kicks Play 2025 bán 21.520 USD Với giá 21.520 USD, Nissan Kicks 2025 chứng minh rằng những chiếc xe đời cũ cũng có thể chuyển mình thành bản mới, chỉ với phương pháp thay tên nhưng không đổi họ. Nissan đang quay trở lại với phong cách cũ với những gì còn sót lại của năm ngoái và Kicks là mẫu xe được hãng áp dụng. Vào đầu năm nay, Nissan Kicks đời cũ thiết kế lại và đây là một cải tiến lớn nhờ động cơ mạnh hơn, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và thiết kế rất đẹp mắt. Tuy nhiên, đây không phải là Kicks duy nhất trên thị trường được bán ra, vì Nissan Kicks Play 2025 mới đã xuất hiện trong hình dạng của 1 phiên bản đời cũ. Nếu bạn đang trải qua cảm giác khó hiểu, tất nhiên rồi, có lẽ nhiều người cũng sẽ như vậy, vì chiếc Nissan Kicks Play 2025 chính là Kicks S 2024, nhưng được đổi tên gọi, nói 1 cách dân dã là thay tên để đẩy nhanh hàng tồn kho còn lại. Nissan không nói lý do tại sao họ vẫn giữ mẫu xe này, nhưng thật khó để biện minh cho sự tồn tại của nó vì giá xe Nissan Kicks Play 2025 khởi điểm là 21.520 USD trước khi tính thêm phí vận chuyển là 1.390 USD. Để so sánh, Nissa Kicks bản mới nhất chỉ có giá khởi điểm là 21.830 USD và phí vận chuyển là 1.390 USD.