Bản tin Xe cộ 21/11: Ford Ranger Super Duty - 'siêu' bán tải mới sắp được sản xuất

Bán tải MG sắp ra mắt thách thức Ford Ranger; Triệu hồi 2695 xe Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam - Ford Ranger Super Duty - 'siêu' bán tải mới sắp được sản xuất Ford Ranger Super Duty được phát triển tại Úc, sản xuất tại Thái Lan và sẽ ra mắt vào năm 2026. Xe có khả năng kéo tối đa 4.500 kg, vượt trội so với các mẫu bán tải cỡ trung hiện nay và được thiết kế dành riêng cho các ngành công nghiệp và ứng dụng chuyên biệt. Ford đã chính thức xác nhận rằng, hãng sẽ ra mắt Ranger Super Duty vào năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên tên gọi “Super Duty” được sử dụng trên một mẫu xe ngoài dòng bán tải F-Series. Theo thông tin từ trang web chính thức của Ford tại Úc, Ranger Super Duty sẽ là một mẫu bán tải cỡ trung mới với khả năng vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Về thông số kỹ thuật, Ranger Super Duty có khả năng kéo tối đa 4.500 kg, cao hơn đáng kể so với mức 3.500 kg của Ranger hiện tại và tương đương với các dòng bán tải cỡ lớn như F-150, Chevrolet Silverado và Ram 1500. Trọng lượng tối đa cho phép (GVM) là 4.500 kg, vượt xa mức 3.350 kg của Ranger tiêu chuẩn. Tổng trọng lượng kết hợp (GCM) đạt mức 8.000 kg, cao hơn đáng kể so với mức 6.400 kg của Ranger trang bị động cơ V6 turbodiesel 3.0L. - Bán tải MG sắp ra mắt thách thức Ford Ranger MG chuẩn bị ra mắt xe bán tải tại Australia, kỳ vọng giúp hãng xe thuộc tập đoàn SAIC Motor sớm trở thành một trong 3 cái tên bán chạy nhất xứ sở chuột túi. Theo Carscoops, MG đang lên kế hoạch ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung tại Australia, thách thức các đối thủ trên thị trường như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton. MG đặt mục tiêu trở thành một trong 5 hãng xe bán chạy nhất Australia vào cuối năm 2027, trước khi góp mặt trong top 3 vào cuối năm 2030. Ông Peter Ciao - CEO của MG Motor Australia - thừa nhận hãng này sẽ không có cơ hội chen chân vào top 3 nếu không sở hữu bán tải trong đội hình, bởi đây là phân khúc chiếm ưu thế tại Australia. Hiện, MG đang sở hữu một mẫu bán tải cỡ trung mang tên MG Extender, ra mắt lần đầu vào năm 2019 và hiện có mặt tại một số thị trường như Thái Lan, Lào và Pakistan. Việc MG đưa bán tải Extender gia nhập thị trường Australia có vẻ khả thi, nhưng nguồn tin của CarExpert cho hay hãng xe thuộc tập đoàn SAIC đã loại trừ khả năng này. - VinFast Energy, Schneider Electric và ESEC hợp tác thúc đẩy giải pháp pin lưu trữ và quản lý năng lượng Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng xanh VinEG (“VinFast Energy”), Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam (“Schneider Electric”) và Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Biển Đông (“ESEC”) đã ký kết thoả thuận hợp tác phát triển giải pháp lưu trữ năng lượng tiên tiến, qua đó thúc đẩy lĩnh vực quản lý năng lượng tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, các bên sẽ tập trung triển khai những lĩnh vực hợp tác chiến lược về năng lượng xanh, bao gồm quản lý năng lượng và giải pháp lưu trữ năng lượng bền vững. Thông qua thoả thuận này, các công ty kỳ vọng góp phần thúc đẩy công cuộc giảm phát thải ròng về 0, hướng đến một tương lai bền vững. Trong đó, VinFast Energy sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tiên tiến. Hệ thống được nghiên cứu - phát triển (R&D), sản xuất và lắp đặt tại Việt Nam. Sự tham gia của VinFast Energy không chỉ khẳng định năng lực sản xuất nội địa mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp năng lượng trong nước. Về phía Schneider Electric, công ty sẽ cung cấp những giải pháp điều khiển hệ thống lưới điện vi mô (microgrid) tiên tiến cùng các thiết bị điện liên quan. Các giải pháp trên sẽ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu suất năng lượng, đồng thời tạo ra một khối hệ thống năng lượng thông minh, linh hoạt và tối ưu. Cùng với 2 công ty trên ESEC – công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, thiết kế và thi công lắp đặt, sử dụng những giải pháp điều khiển microgrid cùng với hệ thống phân phối điện năng mà Schneider Electric cung cấp. Việc kết hợp trên sẽ mang lại những giải pháp tối ưu giúp quản lý được đồng bộ và điều hành hệ thống năng lượng hiệu quả hơn. - Triệu hồi 2695 xe Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam Công ty Honda Việt Nam (HVN) mới đây đã thông báo về triển khai chiến dịch triệu hồi từ ngày 19 tháng 11 đối với dòng xe CR-V e:HEV RS. Theo thông báo, lần triệu hồi này liên quan đến việc rò rỉ xăng, mùi xăng của bơm nhiên liệu cao áp khi động cơ hoạt động trên dòng xe Honda CR-V e:HEV RS năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và phân phối. Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam. Nhưng HVN khuyến cáo chủ xe Honda CR-V e:HEV RS trong diện triệu hồi nên nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra sớm nhất. Chi phí cho việc kiểm tra hoặc trường hợp cần thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả. Honda CR-V e:HEV RS được phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023 có giá bán 1,259 tỷ đồng, nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như các phiên bản máy xăng khác. Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp với hai môtơ điện cho công suất kết hợp tối đa là 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 335 Nm. Môtơ điện được cấp nguồn bởi pin lithium-ion, xe sử dụng hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD. - “Ngược chiều” các đối thủ trong nước, Xiaomi tăng mục tiêu giao 130.000 xe điện Công ty sản xuất ô tô “tay ngang” này đã tăng gấp đôi sản lượng kể từ tháng 6 và tung ra mẫu xe cao cấp SU7 Ultra, có giá hơn 110.000 USD, để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Xiaomi tăng mục tiêu giao xe điện (EV) hướng tới mục tiêu 130.000 xe vào cuối năm 2024. Điều này diễn ra khi công ty báo cáo doanh thu quý 3 tăng 30,5%. Giám đốc điều hành Xiaomi Lôi Quân đã công bố mục tiêu đã sửa đổi, tăng so với mục tiêu trước đó là 120.000 xe cho mẫu xe điện đầu tiên của mình là mẫu xe sedan SU7. Mục tiêu mới này vượt xa mục tiêu ban đầu là 76.000 xe được đặt ra khi ra mắt mẫu xe này vào đầu năm nay. Xiaomi cho biết hoạt động kinh doanh xe điện của công ty đã vượt quá kỳ vọng trong quý 3 năm 2024, với doanh thu từ xe điện thông minh và các sáng kiến ​​mới đạt 9,7 tỷ nhân dân tệ, nhờ biên lợi nhuận gộp 17,1%. Công ty đã giao 39.790 xe Xiaomi SU7 Series trong quý 3, nâng tổng số xe giao lên 67.157 xe vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Vào tháng 10, số xe giao hàng hàng tháng đã vượt quá 20.000 xe và công ty công nghệ đã đạt được sản lượng tích lũy là 100.000 xe vào giữa tháng 11.