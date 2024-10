Bản tin Xe cộ 2/10: Doanh số giảm mạnh, nhiều mẫu xe âm thầm 'khai tử' tại thị trường Việt Nam

Hyundai Tucson 2023 máy dầu cạn hàng, khách hàng phải chờ phiên bản mới ra mắt; Nhiều thương hiệu xe mới sẽ ra mắt tại Vietnam Motor Show 2024 - VinFast có thể ra mắt ô tô điện 2 chỗ kích thước nhỏ Mẫu xe điện VinFast vừa được đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, thiết kế cho thấy đây sẽ là ô tô có 2 chỗ ngồi với kích thước nhỏ. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa công bố nhiều kiểu dáng công nghiệp mới được đăng ký trong tháng 9/2024, đáng chú ý nhất trong đó là một mẫu xe VinFast với thiết kế nhỏ gọn và mới mẻ khi chỉ sở hữu 2 cửa và chiều dài rất ngắn cùng phần gầm xe thấp tương đương với các hatchback thay vì một SUV mini như VinFast VF 3. Nhiều dự đoán cho rằng, mẫu xe mới này sẽ được thương mại hóa trong thời gian tới và có giá rẻ hơn so với VF 3, mang tên gọi VF 1 hoặc VF 2, đây là các vị trí tên đang còn thiếu của hãng xe điện Việt Nam. Với kích thước nhỏ và 2 cửa, mẫu xe mới của VinFast dự kiến sẽ chỉ có 2 ghế ngồi với nhu cầu sử dụng trong khu vực thành thị, đặc biệt là các nội khu đô thị lớn. Theo thông tin trong kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm mới được thiết kế bởi 2 nhà thiết kế Joao Marcos de Oliveira Ramos vốn là giám đốc thiết kế của VinFast trong giai đoạn 3/2023-6/2024 và Jae Hoon Lee cũng là người đã tạo nên kiểu dáng của 2 mẫu xe VF 7 và VF Wild. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của xe được nộp từ ngày 24/01/2024, cho thấy VinFast có thể đang phát triển các bước tiếp theo đối với mẫu xe điện mới. Hình dáng của xe có tính thon gọn và giống với một mẫu hatchback hơn so với các SUV trước của VinFast, nhưng vẫn có các logo hình chữ V ở phần đầu và đuôi xe. Phía sau xe vẫn có cửa cốp nhưng nhiều khả năng không có quá nhiều không gian chứa đồ đạc. - Hyundai Tucson 2023 máy dầu cạn hàng, khách hàng phải chờ phiên bản mới ra mắt Việc phiên bản máy dầu Hyundai Tucson tại Hà Nội “cạn hàng” đang tạo nên làn sóng quan tâm lớn từ khách hàng, khi mẫu xe này chuẩn bị nhường chỗ cho phiên bản nâng cấp 2024 sắp ra mắt… Tại thị trường Hà Nội, thông tin về mẫu xe Hyundai Tucson 2023 đang khiến nhiều khách hàng cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại, một số đại lý đã hết hàng với phiên bản máy dầu và không nhận thêm đơn đặt hàng mới. Trong khi đó, các phiên bản máy xăng vẫn còn nhưng số lượng cũng rất hạn chế. Điều này dường như là một bước dọn đường cho phiên bản nâng cấp của Hyundai Tucson sắp ra mắt. Hyundai Tucson được phân phối trên thị trường với bốn phiên bản, bao gồm ba phiên bản máy xăng và một phiên bản máy dầu. Trong đó, phiên bản máy dầu 2.0L nổi bật với động cơ mạnh mẽ, đem đến cho người lái cảm giác lái tốt cùng với tính năng an toàn và tiện nghi phong phú. Bên cạnh mức giá hợp lý, mẫu xe này đã nhanh chóng cạn hàng, cho thấy sự quan tâm lớn từ phía khách hàng. Đặc biệt, các đại lý cho biết rằng nhu cầu đối với phiên bản máy dầu cao hơn nhiều so với các phiên bản máy xăng, dẫn đến tình trạng hết hàng nhanh chóng. Thông tin từ một số đại lý cho biết, việc ngừng nhận đặt cọc cho phiên bản máy dầu hiện tại một phần do sự chuẩn bị cho phiên bản nâng cấp của Hyundai Tucson. - Doanh số giảm mạnh, nhiều mẫu xe âm thầm khai tử tại thị trường Việt Nam Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua những biến động mạnh, không ít mẫu xe đã âm thầm rút lui khỏi thị trường. Trong số đó Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga và Toyota Yaris là những cái tên nổi bật, đều phải đối mặt với tình trạng doanh số ảm đạm, dẫn đến quyết định "khai tử" từ các nhà sản xuất. Những mẫu ô tô âm thầm khai tử như Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga và Toyota Yaris cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự cạnh tranh khốc liệt, thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng và chiến lược marketing không hiệu quả là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sống còn của các mẫu xe này. - Mua Toyota Corolla Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Tháng 10/2024, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe. So với tháng trước có thêm một mẫu xe nhận được ưu đãi này là Corolla Cross. Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp cùng Công ty Tài chính TMV cùng hệ thống đại lý, triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe trong tháng 10/2024 bằng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Đáng chú ý, khách mua xe Toyota Corolla Cross cũng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, chỉ khách hàng mua Toyota Corolla Cross bản máy xăng mới được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với số tiền quy đổi tương ứng tối đa 41 triệu đồng. Còn bản hybrid không được ưu đãi. Ngoài Toyota Corolla Cross, TMV vẫn giữ nguyên danh sách các mẫu xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như tháng trước gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Trong đó, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ tối đa với Toyota Vios quy đổi thành tiền mặt từ 23 – 27 triệu đồng. Tương tự với Toyota Veloz Cross từ 32 – 33 triệu đồng, Avanza Premio từ 28 – 30 triệu đồng và Yaris Cross là 33 – 38 triệu đồng. - Nhiều thương hiệu xe mới sẽ ra mắt tại Vietnam Motor Show 2024 Triển lãm Ô tô và Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) diễn ra từ ngày 23-27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Nhóm các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã công bố việc tổ chức Triển lãm Ô tô và Xe máy Việt Nam 2024 - Vietnam Motor Show 2024. Triển lãm năm nay có sự góp mặt của 19 thương hiệu ô tô và xe máy, cùng với hơn 50 thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ. Trong số này, có các GAC, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, MG, BYD, GAZ, Honda, SYM, Yamaha Motor, UM Motorcycles, Harley-Davidson, Triumph Motorcycles, KTM và Husqvarna Motorcycles. Tại Vietnam Motor Show 2024, các thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với công nghệ hiện đại, đặc biệt là các mẫu xe điện, xe hybrid mới nhất. Trong đó, Subaru sẽ giới thiệu mẫu Crosstrek hoàn toàn mới được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản với 2 phiên bản: 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S Eyesight e-Boxer Hybrid. BYD có thể ra mắt cùng lúc 3 mẫu xe điện mới tại triển lãm năm nay, bao gồm M6, Han EV và Tang EV.