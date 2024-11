Bản tin Xe cộ 19/11: Doanh số xe bán tải Việt Nam, ‘sân chơi’ riêng của Ford Ranger?

Tesla miễn phí trạm sạc để kích cầu doanh số; Mazda CX-30, CX-5 và CX-50 nâng cấp bọc thép chống đạn - Doanh số xe bán tải Việt Nam, ‘sân chơi’ riêng của Ford Ranger? Tất cả các thành viên nhóm bán tải đều tăng trưởng doanh số trong tháng 10/2024, song Ford Ranger vẫn chiếm lĩnh tới hơn 70% thị phần và tuyệt nhiên không có đối thủ trong cuộc đua ngai vàng phân khúc. Kết thúc tháng 10/2024, doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.679 chiếc, tăng 23,2% so với lượng tiêu thụ 2.174 xe ở tháng liền trước. Đà tăng trưởng diễn ra ở tất cả các mẫu xe. Thứ hạng giữa các thành viên không thay đổi so với tháng trước khi Ford Ranger tiếp tục xưng vương, đồng thời bỏ xa các đối thủ liền sau. Cụ thể, đã có 1.881 chiếc Ranger mở bán thành công trong tháng 10, tăng 27,7% theo tháng. Doanh số tăng trưởng tốt không chỉ giúp bán tải Mỹ mở rộng thị phần phân khúc, từ 67,8% trong tháng 9 lên thành 70,2% trong tháng 10, mà còn tăng hạng vượt bậc trên top 10 ô tô xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam, từ thứ 6 lên hàng quý quân. Vị trí á quân phân khúc tiếp tục xướng tên Mitsubishi Triton với 379 xe mở bán thành công trong tháng, tăng 10,3% so với kết quả kinh doanh ở tháng liền trước. Kết quả này phần nào cho thấy Triton thế hệ mới đang tạo được hiệu ứng tốt trên thị trường. Đà tăng trưởng doanh số của Toyota Hilux tiếp tục được duy trì trong tháng 10/2024 với 357 xe chốt đơn thành công, tăng 27,5% so với kết quả 280 xe trong tháng 9. Vị trí cuối cùng vẫn là cái tên quen thuộc Isuzu D-Max với 62 xe bán ra, nhích nhẹ 1 chiếc so với tháng trước. Đây đồng thời cũng là 1 trong 10 mẫu xe sở hữu doanh số thấp nhất thị trường ôtô Việt trong tháng 10. - Xem trước Chery concept với pin thể rắn, có thể chạy tới 1.500 km/sạc Chery concept sở hữu công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay là gói pin thể rắn có khả năng hoạt động tới 1.500 km/sạc. Chery chuẩn bị ra mắt một mẫu xe ý tưởng mới tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2024, diễn ra vào ngày 15/11 tới đây. Đây được coi là tiền đề cho một mẫu xe điện thuộc dòng Fulwin của hãng. Mẫu Chery concept này tích hợp nền tảng điện 800V cùng hệ thống pin thể rắn tiên tiến, hứa hẹn khả năng vận hành vượt trội với phạm vi di chuyển lên tới 1.500 km chỉ sau một lần sạc. Chery concept còn được trang bị động cơ quay 30.000 vòng/phút, giúp tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công nghệ lái bằng dây, cùng hệ thống treo khí hai buồng và giảm xóc CDC cũng là những điểm nhấn đáng chú ý. - Nissan giới thiệu xe điện mới tại Trung Quốc, được tích hợp AI Ngoài hệ thống hỗ trợ người lái, Nissan Dongfeng N7 được trang bị thêm 49 cảm biến và AI nhằm điều chỉnh tư thế ngồi của người lái. Liên doanh Nissan Dongfeng vừa giới thiệu mẫu xe mới tại Triển lãm ôtô Quảng Châu (Guangzhou motorshow 2024) mang tên N7. Đây là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của liên doanh này, cũng là hy vọng cuối của Nissan tại thị trường tỷ dân. Bên trong khoang lái được thiết kế hiện đại, nổi bật với bộ xử lý bằng chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Theo CarnewsChina, N7 sẽ là mẫu xe điện đầu tiên được tích hợp thuật toán AI hỗ trợ điều chỉnh tư thế ngồi của người lái. Với 49 cảm biến được trang bị ở ghế, hệ thống AI này sẽ tự nâng, hạ hay điều chỉnh độ nghiêng ghế dựa trên sức nặng hay áp lực của cơ thể. Các thông tin chi tiết về động cơ và giá bán của bản thương mại vẫn chưa được tiết lộ. Tương tự nhiều liên doanh Nhật Bản - Trung Quốc khác, Nissan Dongfeng không ghi nhận kết quả bán hàng tốt tại đất nước tỷ dân trong thời gian dài. - Tesla miễn phí trạm sạc để kích cầu doanh số Để đạt được mốc doanh số đặt ra trong quý 4/2024, Tesla đã đưa ra gói ưu đãi miễn phí 3 tháng sạc pin tại các trạm Supercharge. Để có thể đạt được mục tiêu bán ra ít nhất 515.000 xe tại Bắc Mỹ trong quý 4/2024, Tesla đã bổ sung thêm ưu đãi cho những khách hàng nhận xe trong khoảng thời gian này. Cụ thể, khi mua xe của Tesla trong quý 4/2024, khách hàng sẽ được ưu đãi sạc miễn phí tại các trạm Superchar và trải nghiệm tính năng lái xe tự động cao cấp (FSD) trong 3 tháng. Ưu đãi này nhằm giúp cho khách hàng có những chuyến đi hấp dẫn trong kỳ nghỉ cuối năm, khi họ có thể đi đến mọi địa điểm trên toàn quốc mà không tốn chi phí vận hành. Điều đáng chú ý là Tesla hiện vẫn đang tặng kèm khách hàng mua xe nhiều chương trình ưu đãi, bao gồm việc giảm giá cho một số mẫu xe, khả năng chuyển tính năng lái xe tự động cao cấp (FSD) từ xe hiện tại sang xe mới và các tùy chọn trả góp với lãi suất 0%. Rõ ràng, nhà sản xuất xe điện hàng đầu nước Mỹ đang nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu bán hàng là 515.000 xe được giao trong quý. Nếu đạt được mốc doanh số này, Tesla sẽ hoàn thành mục tiêu liên tiếp tăng trưởng doanh số trong một thập kỷ. Nếu không bán được 515.000 xe trong quý 4/2024, họ sẽ không đạt được mục tiêu đó. Việc Tesla tăng ưu đãi nhằm kích cầu người dân Mỹ mua xe điện khi mà các khoản ưu đãi từ chính phủ có thể bị cắt giảm. Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là có thể cắt giảm khoản ưu đãi thuế xe điện liên bang sau khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025. - Mazda CX-30, CX-5 và CX-50 nâng cấp bọc thép chống đạn Mazda mới đây đã công bố gói nâng cấp bọc thép chống đạn dành cho các mẫu xe SUV phổ thông của mình bao gồm CX-30, CX-5 và CX-50. Trước đây, xe chống đạn thường chỉ xuất hiện ở phân khúc xe sang như BMW hay Mercedes-Benz, tuy vậy, trong thời gian qua, các hãng xe phổ thông cũng đã bắt đầu cung cấp loại hình dịch vụ này và điển honhf là xòng xe SUV Mazda CX chống đạn. Cụ thể, vào giữa tháng 11/2024 này, Mazda đã công bố phiên bản chống đạn cho đội hình SUV bao gồm CX-30, CX-5 và CX-50. Phiên bản Mazda CX 2025 chống đạn đã được công bố tại Colombia và tạm thời cũng chỉ bán riêng tại quốc gia này. Những mẫu xe CX-30, Mazda CX-5 và CX-50 chống đạn sẽ được trang bị thân bọc thép cấp 2 đủ sức chống chịu súng cỡ nhỏ sử dụng đạn 9 mm hoặc 357 trở xuống. Ngoài ra, dịch vụ của Mazda sẽ bổ sung kính cửa sổ đa lớp chống đạn dày 17 mm cùng các tấm chắn đạn ba chiều cho mọi bề mặt cứng bên ngoài. Mức độ bảo vệ này không nghiêm ngặt như các dòng xe chuyên dụng thường thấy.