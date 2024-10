Bản tin Xe cộ 19/10: Ford ra mắt SUV hạng C giá chỉ hơn 400 triệu đồng, ‘đe nẹt’ Honda CR-V

Kia Sportage 2025 lộ nội thất; Mazda BT-50 2025 nâng cấp lộ diện trước ngày ra mắt - Ford ra mắt SUV hạng C giá chỉ hơn 400 triệu đồng, ‘đe nẹt’ Honda CR-V Ford Equator 2025 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc với những thay đổi đáng kể trong thiết kế và tính năng giúp xe trở nên thời trang và hiện đại hơn. Ford Equator 2025 là đối thủ cạnh tranh của Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sportage…SUV hạng C này có 5 phiên bản với mức giá niêm yết từ 126.800-165.500 Nhân dân tệ (tương đương 416,20-543,22 triệu đồng). Ford Equator có phong cách thiết kế hiện đại và độc đáo. Điểm nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt xuyên thấu với các chi tiết tổ ong màu đen mang lại cảm giác khỏe khoắn và chắc chắn. SUV này còn bổ sung thêm hai màu sơn mới là xanh hoang dã và xám xương rồng. Trong đó, màu xám xương rồng lần đầu tiên xuất hiện trên các mẫu xe Ford tại đất nước tỷ dân. Nhìn từ bên hông, Ford Equator nổi bật với thiết kế phân đoạn và bánh xe lốc xoáy 20 inch mang lại cảm giác thể thao và năng động. Phần đuôi xe được trang bị đèn hậu hình ngôi sao chữ L kết hợp với cánh gió lớn ở phía trên và cản sau màu đen sáng tạo nên dáng vẻ vuông vắn và mạnh mẽ. Ford Equator được trang bị động cơ EcoBoost 1.5T với công suất tối đa 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 260 Nm.Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Tốc độ tối đa của nó là 180 km/h. - Mazda BT-50 2025 nâng cấp lộ diện trước ngày ra mắt Những hình ảnh đầu tiên của Mazda BT-50 2025 phiên bản nâng cấp vừa được hé lộ trước khi ra mắt chính thức. Mazda BT-50 hiện tại được phát triển dựa trên nền tảng của Isuzu D-Max. Được biết cách đây không lâu, Isuzu đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của D-Max tại Thái Lan và sau đó là Philippines vào tháng 6/2024. Đúng như dự đoán, sau khi Isuzu nâng cấp mẫu bán tải cỡ trung của mình, Mazda cũng chuẩn bị làm mới BT-50. Gần đây, Mazda Australia đã tung ra đoạn video giới thiệu về BT-50 facelift cho năm 2025 với những chi tiết gây không ít sự tò mò cho người hâm mộ dòng xe này. Mặc dù Mazda vẫn chưa công bố toàn diện về BT-50 2025 nhưng những hình ảnh đầu tiên cho thấy mẫu bán tải này sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới. Thiết kế của đèn pha LED và đèn chạy ban ngày LED gợi nhớ đến phong cách của CX-5, mang đến vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ hơn. Các hình ảnh cụ thể về nội thất và ngoại thất của BT-50 2025 vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, Mazda hứa hẹn rằng mẫu xe mới sẽ có những cải tiến toàn diện về thiết kế. Đặc biệt, giao diện người-máy (HMI) cũng sẽ được nâng cấp, mang lại trải nghiệm lái xe tốt hơn cho người sử dụng. - Kia Sportage 2025 lộ nội thất Mẫu SUV cỡ C lộ hình ảnh nội thất trước thời điểm ra mắt phiên bản facelift, nhiều khả năng ngay trong tháng này. Theo Carscoops, Kia Sportage 2025 dành cho thị trường châu Âu đã lộ hình ảnh nội thất ngay trước thời điểm được đồn đoán sẽ ra mắt vào ngày 24/10. Đây là bản facelift của mẫu SUV cỡ C. Ở châu Âu, Kia Sportage có trục cơ sở ngắn hơn so với bản dành cho khách hàng Mỹ, dự kiến ra mắt xứ cờ hoa vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Khoang nội thất của Kia Sportage 2025 được trang bị một màn hình cong trải dài trên táp-lô. Ngoài cụm màn hình cong này, phần lớn chi tiết ở táp-lô vẫn nằm dưới lớp ngụy trang. Kia Sportage 2025 sở hữu vô lăng 2 chấu. Phiên bản trong hình sử dụng hộp số sàn. - Mô tô cao cấp Honda CB1000 Hornet SP hé lộ giá bán Thương hiệu Nhật Bản vừa công bố giá bán chính thức của mẫu xe mô tô cao cấp Honda CB1000 Hornet SP tại thị trường Anh. Tại Anh, Honda CB1000 Hornet SP đã có giá chính thức là 9.999 Bảng (326 triệu đồng), đắt hơn bản thường 1.000 Bảng (32 triệu đồng). Xe sử dụng động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng tương tự có nguồn gốc từ CBR1000RR Fireblade 2017-2019, nhưng có mô-men xoắn và công suất cực đại lớn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Khối động cơ này cho công suất 157 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm. - Ferrari ra mắt F80 giá giá 3,9 triệu USD, "kẻ" kế nhiệm LaFerrari Siêu xe Ferrari F80 hoàn toàn mới trị giá 3,9 triệu USD, là chiếc xe thương mại mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của Ferrari, khi công suất đạt 1.200 CV. Đã gần ba thập kỷ trôi qua kể từ khi Ferrari tung ra siêu xe 'F-hai chữ số', và giờ đây, chiếc Ferrari F80 hoàn toàn mới, trị giá 3,9 triệu USD, là chiếc xe thương mại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Ferrari. Công suất 1.200 ps, hệ truyền động hybrid 3 động cơ sáu xi-lanh và hiệu suất được khẳng định có thể biến các siêu xe nó gặp trên đường thành những mẫu xe "rùa bò". Theo đúng phong cách của Prancing Horse, mẫu xe F80 (phù hợp với danh hiệu của bộ 5 siêu xe thập kỷ của thương hiệu, sau F40, F50, Enzo và LaFerrari), dự kiến sẽ được sản xuất giới hạn 799 chiếc.