Bản tin Xe cộ 18/9: BMW mất hai năm để phát hiện ra lỗi xe, chi phí sửa lỗi lên tới hàng tỷ euro

Trình làng 2025 Kawasaki Eliminator 400, giá gần 142 triệu đồng; Toyota hợp tác với BYD ra mắt xe điện riêng - BMW mất hai năm để phát hiện ra lỗi xe, chi phí sửa lỗi lên tới hàng tỷ euro Theo các tài liệu bị rò rỉ mà Bloomberg xem được, sau 2 năm, BMW mới phát hiện ra lỗi hệ thống phanh, khiến nhà sản xuất này phải thu hồi tới 1,5 triệu xe. Theo các báo cáo, nhiều khách hàng và đại lý đã bắt đầu phàn nàn về lỗi phanh từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, phải đến tháng trước, hãng sản xuất ô tô Đức mới thống kê số lượng xe có thể bị ảnh hưởng. Lỗi được cho là bắt nguồn từ một nhà máy ở Hungary, nơi các vết bẩn hoặc bụi trên bảng mạch khiến hiệu suất bị ảnh hưởng. Không có báo cáo nào về tai nạn hoặc thương tích do lỗi này. BMW cho biết chi phí sửa lỗi hệ thống phanh có thể lên tới 1 tỷ euro. Vào tuần trước, cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh sau cảnh báo lợi nhuận vì quy mô của vấn đề, với 5 tỷ euro bị xóa khỏi giá trị tại một thời điểm. Khoảng 80.000 xe BMW tại Hoa Kỳ đã được thu hồi vào tháng 2 do BMW tiến hành đánh giá chuyên sâu về vấn đề này vào tháng 10 năm 2023. Con số này đã tăng vọt kể từ đó và dường như là vấn đề chung của BMW và bao gồm một số thương hiệu Rolls-Royce. - Toyota hợp tác với BYD ra mắt xe điện riêng Toyota bZ3C sở hữu bộ pin do BYD cung cấp, sẽ bắt đầu được sản xuất tại cơ sở liên doanh với FAW trong vài tháng tới. Theo Carscoops, những hình ảnh và thông số đầu tiên về xe điện Toyota bZ3C vừa hé lộ. Mẫu xe này là sản phẩm hợp tác giữa Toyota với BYD và FAW, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Bản thương mại trông khá giống mẫu xe từng ra mắt cách đây 5 tháng, dự kiến bắt đầu sản xuất từ quý IV. Toyota bZ3C sẽ sử dụng bộ pin LFP do bộ phận FinDream chuyên về pin của BYD cung cấp. Mẫu crossover điện sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 500-600 km sau mỗi lần sạc, công bố theo chu trình CLTC. Toyota bZ3C được trang bị duy nhất motor điện công suất 268 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Giá bán của Toyota bZ3C chưa được tiết lộ. - Yamaha Axis Z 2025 ra mắt, cạnh tranh với Honda Lead Hãng Yamaha vừa trình làng mẫu xe tay ga mới Yamaha Axis Z tại thị trường Nhật Bản với giá bán từ 283.800 yên (khoảng 49 triệu đồng). Yamaha Axis Z 2025 sở hữu kích thước tổng thể chỉ 1.790mm x 685mm x 1.145mm với chiều cao yên 770mm. Xe cũng chỉ nặng 100 kg và khoảng sáng gầm 125mm. Cụm đèn pha của Axis Z 2025 được đặt trên đầu xe. Trong khi đèn xi nhan được đặt ở quây trước và vuốt theo chiều dọc đem tới tổng thể mặt trước hài hòa. Về sức mạnh, Yamaha đưa tới Axis Z 2025 khối động cơ BlueCore với xy-lanh đơn dung tích 124cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 8,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,8 Nm. - VinFast triển khai chương trình “Phủ xanh Việt Nam” - ưu đãi tới 12 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi xanh sang xe máy điện VinFast công bố triển khai chương trình “Phủ xanh Việt Nam” với ưu đãi hấp dẫn lên tới 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng sở hữu xe máy điện, qua đó đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi xanh. VinFast quyết định triển khai chương trình “Phủ xanh Việt Nam” từ ngày 20/09 đến hết ngày 31/12/2024 dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện VinFast. Cụ thể, với khách hàng mua xe theo hình thức thuê pin, VinFast dành tặng món quà trị giá 3 triệu đồng, có thể quy đổi thành quyền lợi tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết VinClub để sử dụng các dịch vụ khác của Vingroup, hoặc quy đổi thành tiền mặt để thanh toán khi mua xe. Với khách hàng mua xe kèm pin, mức ưu đãi lên tới 12 triệu đồng, có thể quy đổi theo hai hình thức trên. Như vậy, khách hàng chỉ cần chi từ 15 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chiếc xe máy điện Evo200 hoặc Evo200 Lite thời trang, thông minh và chất lượng, với khả năng di chuyển tối đa lên tới hơn 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Mức giá tương ứng dành cho các mẫu xe Feliz S, Klara S2, Vento S và Theon S theo hình thức thuê pin lần lượt là từ 24 triệu, 32 triệu, 47 triệu và 60 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe máy xăng cùng phân khúc, có chất lượng và khả năng vận hành tương đương. Trong khi đó, nếu mua xe kèm pin, khách hàng chỉ cần chi từ 25,9 triệu, 34,9 triệu, 42,9 triệu, 57,9 triệu và 70,9 triệu đồng lần lượt cho các mẫu xe Evo200/Evo200 Lite, Feliz S, Klara S2, Vento S và Theon S. Mức giá này rất cạnh tranh so với các mẫu xe máy xăng cùng phân khúc, trong khi chi phí sử dụng được giảm tới mức tối thiểu (chỉ còn tiền sạc điện), qua đó tạo điều kiện lý tưởng cho người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi xanh cùng xe máy điện VinFast. Không chỉ dễ dàng sở hữu, xe máy điện VinFast còn giúp người dùng tiết kiệm lên tới 35% chi phí sử dụng trong vòng 3 năm so với xe máy xăng. Đặc biệt, các dòng xe máy điện VinFast còn được bảo hành chính hãng lên đến 5 năm, dài hơn bất kỳ dòng xe máy xăng truyền thống nào trên thị trường. - Trình làng 2025 Kawasaki Eliminator 400, giá gần 142 triệu đồng Mô tô mới mang tên “Kẻ hủy diệt” 2025 Kawasaki Eliminator vừa được trình làng, có thiết kế mạnh mẽ và giá bán khởi điểm hợp lý. Nhà sản xuất xe máy Kawasaki Nhật Bản vừa tung ra ấn phẩm mới 2025 Kawasaki Eliminator 400, với 2 phiên bản khác nhau, đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của người lái. Về cơ bản, “Kẻ hủy diệt” Eliminator 400 có phong cách thiết kế kiểu mô tô hành trình, tậm trung chủ chiếu vào việc di chuyển đường dài. Xe có chiều cao yên ngồi thấp 735 mm, dễ dàng kiểm soát, và cũng có nhiều trang bị hiện đại. Động cơ của 2025 Kawasaki Eliminator 400 thuộc loại đôi xi lanh, 4 thì, DOHC, dung tích 399cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này tương tự như trên xe Ninja 400 và Z400, cho công suất tối đa 48 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 37 Nm tại 7.000 vòng/phút. - BMW X5 thế hệ mới sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 có gì? Mẫu xe SUV BMW X5 thế hệ hiện tại đã ra mắt toàn cầu từ năm 2018, như vậy đã đến lúc thế hệ tiếp theo của mẫu SUV cỡ trung này được ra đời. BMW X5 thế hệ mới dự kiến sẽ được phát triển trên nền tảng khung gầm CLAR như mẫu 7-Series và 5-Series. Trong khi đó, phiên bản thuần điện iX5 sẽ dùng khung gầm Neue Klasse đời mới. Nhiều khả năng, BMW X5 2026 mới sẽ có cả tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Còn bản thuần điện sẽ xoay quanh 2 cấu hình mô tơ đơn tiêu chuẩn và mô tơ đôi cao cấp tương tự BMW i5. Thiết kế của xe theo đó cũng sẽ hiện đại và mang đậm chất tương lai với đèn pha phong cách, lưới tản nhiệt nhỏ hơn và tay nắm cửa dạng ẩn. Theo nhiều đồn đoán, BMW X5 đời mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối 2025. Mốc thời gian này có vẻ hợp lý bởi đây cũng là năm kỷ niệm 25 năm ngày X5 xuất hiện lần đầu và cũng đánh dấu việc thế hệ X5 hiện tại đã có mặt trên thị trường 7 năm.