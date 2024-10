Bản tin Xe cộ 18/10: Ford Expedition 2025 trình làng với nhiều công nghệ mới

Porsche Taycan 2025 - xe điện tiền tỷ chốt lịch ra mắt Việt Nam; Toyota Camry 2025 chính thức 'trình làng': Xe mới nhưng giá cũ siêu hời, 'hạ' luôn Mazda 6 và Kia K5 - Ford Expedition 2025 trình làng với nhiều công nghệ mới Ford mới đây đã cho ra mắt Expedition 2025 với nhiều cải tiến về thiết kế đồng thời bổ sung thêm nhiều công nghệ, tiện ích mới. Về thiết kế, phần đầu của Ford Expedition 2025 có thiết kế lưới tản nhiệt đơn giản, kết hợp hệ thống đèn pha LED cải tiến và cản trước trông chắc chắn hơn. Hình dáng và tỷ lệ tổng thể vẫn quen thuộc, ngoại trừ các cột trụ được sơn đen tạo nên cảm giác liền mạch với phần kính xe. Ở phía sau, Ford Expedition 2025 được thiết kế với các đường nét mềm mại hơn, đèn hậu gắn cao và nhiều chi tiết trang trí màu đen tạo điểm nhấn. Bước sang thế hệ mới, Ford Expedition được tăng khả năng off-road với phiên bản Tremor. Với Ford Expedition Tremor, xe sẽ có thêm điểm nhấn màu cam, đèn LED phụ trên lưới tản nhiệt, các tấm bảo vệ gầm xe và lốp địa hình General Grabber kích thước 33 inch. Về truyền động, các phiên bản Active, King Ranch và Platinum được trang bị động cơ EcoBoost V6 3,5 lít, sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 651Nm. Phiên bản Tremor và Platinum tùy chọn sử dụng động cơ V6 sản sinh công suất 440 mã lực và mô-men xoắn 691Nm. - Porsche Taycan 2025 - xe điện tiền tỷ chốt lịch ra mắt Việt Nam Theo đó, Porsche Taycan 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày hôm nay 17/10/2024. Hiện giá bán của xe vẫn chưa được công bố. Porsche Taycan tại Việt Nam là một trong những mẫu xe điện hạng sang đầu tiên được phân phối chính hãng vào cuối năm 2020. Sau gần 4 năm, mẫu xe điện này chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Theo đó, Porsche Taycan 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17/10. Đây là phiên bản nâng cấp đã ra mắt thị trường quốc tế vào hồi tháng 2/2024. So với phiên bản cũ, Porsche Taycan 2025 mới không thay đổi nhiều ở ngoại hình. Hãng xe Đức chỉ bổ sung cản trước cải tiến, chắn bùn trước mới và logo Porsche tích hợp đèn LED ẩn trước/sau. Bên cạnh đó là cụm đèn pha nâng cấp với hệ thống đèn LED ma trận 4 bóng tùy chọn. Ở những phiên bản cao cấp như Turbo và Turbo S, xe sở hữu cản trước/sau thể thao hơn. Thêm vào đó là logo Porsche mạ crôm dành riêng cho bản Turbo và những điểm nhấn ngoại thất màu xám Turbonite. Điểm nhấn của Porsche Taycan 2025 nằm ở thông số vận hành. Theo đó, với gói Performance Battery Plus tùy chọn, khách hàng có thể tăng dung lượng của xe từ 93 kWh lên 105 kWh. Phạm vi di chuyển của xe sau một lần sạc đầy pin dao động từ 503 - 678 km ở bản dẫn động cầu sau RWD và từ 558 - 630 km ở bản Turbo S. - Gần trăm xe Honda CR-V hybrid tại Mỹ có nguy cơ cháy do pin Có 98 xe Honda CR-V hybrid đời 2023 tại Mỹ bị ảnh hưởng. Bộ pin sử dụng trên các xe này do Panasonic cung cấp. Chuyên trang Carscoops dẫn thông tin từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho hay nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn đã được xác định trong bộ pin lithium-ion của một số mẫu xe Honda CR-V hybrid thế hệ cũ. Tổng cộng 98 xe Honda CR-V hybrid đời 2023 tại Mỹ sẽ được triệu hồi. Số xe này được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 6/10/2022 đến ngày 24/1/2023. Honda lý giải vấn đề nói trên xuất phát từ những thay đổi trong quy trình sản xuất pin. Một số cực âm được sản xuất với độ dày lớp phủ đồng không đủ đảm bảo, dẫn đến khả năng nứt, làm lộ lớp nhôm bên dưới. Nhôm tương tác với chất điện phân sẽ tạo thành hợp kim làm giảm tính toàn vẹn của cell pin. Trong trường hợp xấu nhất, cực pin hoặc lõi dẫn điện sẽ bị hỏng. Khi này, chủ xe Honda CR-V hybrid sẽ bị mắc kẹt bên trong do không thể tiếp tục điều khiển xe. Honda cho hay nếu sự cố xảy ra khi pin đang được cấp điện, tia lửa có khả năng phát sinh, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn, va chạm hoặc thương tích. - Quên Honda Vision đi, Yamaha ra mắt ‘xe ga quốc dân’ 125cc mới có phanh ABS, phuộc Ohlins, giá mềm Yamaha vừa chính thức ra mắt ‘tân binh’ xe tay ga 125cc có thiết kế xịn sò bậc nhất phân khúc, giá bán dễ tiếp cận. Mới đây, Yamaha đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga đô thị mới đầu bảng của mình ở phân khúc 125cc, đó là Grand Filano 2025 Special Edition. Phiên bản Đặc biệt của Grand Filano được sản xuất giới hạn chỉ 5.000 xe nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập Yamaha Motor Thái Lan. Về thiết kế, Yamaha Grand Filano Special Edition sở hữu ngoại hình hấp dẫn hơn nhiều so với các phiên bản còn lại. Cụ thể, phiên bản Đặc biệt của Grand Filano được trang bị phuộc Ohlins cao cấp mang lại cảm giác vận hành êm ái khi di chuyển trên mọi dạng địa hình. Được biết, phuộc Ohlins thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe trong đường đua, người dùng muốn sử dụng loại phuộc này thường phải độ ngoài. - Toyota Camry 2025 chính thức 'trình làng': Xe mới nhưng giá cũ siêu hời, 'hạ' luôn Mazda 6 và Kia K5 Giá khởi điểm của Toyota Camry 2025 gây sốc vì không tăng so với thế hệ cũ, tạo đà 'vượt mặt' các mẫu Sedan cùng phân khúc D như Mazda 6 hay Kia K5. Giữa tháng 10 vừa qua, Toyota Camry thế hệ hoàn toàn mới 2025 vừa được ra mắt tại Thái Lan với 3 phiên bản: HEV Smart, HEV Premium và HEV Premium Luxury. Là 1 trong những dòng xe nổi tiếng về thiết kế sang trọng và hiện đại, ngoại thất Toyota Camry 2025 vẫn giữ nhiều nét đặc trưng như phiên bản cũ. Điểm thay đổi chủ yếu là mặt ca-lăng màu đen bóng kết nối trực tiếp với đèn pha sắc cạnh. Lưới tản nhiệt trung tâm được điều chỉnh về họa tiết và kích thước. Cụm đèn pha full-LED gồm cặp bóng chiếu sáng xếp chồng và dải đèn định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ thanh mảnh hình chữ C. Tính năng tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu và điều chỉnh chế độ chiếu xa/gần cùng cảm biến gạt mưa tự động được trang bị trên tất cả các phiên bản. Cản sau vuông vức, đơn giản hơn và cụm ống xả kép đối xứng hai bên đã được loại bỏ, nắp cốp vẫn giữ thiết kế cánh lướt gió cỡ lớn. Thân xe Camry 2025 không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Điểm mới đáng chú ý nhất là cột C với ô kính trang trí được bổ sung nhằm tạo hiệu ứng mui xe vuốt dốc. Từ phiên bản HEV Premium trở lên, xe sử dụng la-zăng 18 inch kiểu dáng thể thao năng mạnh mẽ.