Bản tin Xe cộ 16/1: Mazda 6e EV ra mắt tại châu Âu, mở bán cuối năm nay

Khan hàng ngày cận Tết, khách mua ô tô phải chờ nhiều ngày; Xe ga 125cc giảm sốc còn 41 triệu đồng, rẻ hiếm có trong lịch sử, xịn ngang SH Mode, chỉ nhỉnh hơn Vision - Mazda 6e EV ra mắt tại châu Âu, mở bán cuối năm nay Sedan điện Mazda 6e vừa chính thức trình làng tại thị trường châu Âu. Xe mang diện mạo mới khác xa so với Mazda 6. Đây chính là mẫu EZ-6 đã được ra mắt tại Trung Quốc vào năm ngoái và được kỳ vọng sẽ thay thế mẫu sedan Mazda 6 trong tương lai. Mazda 6e tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng, nhưng mang một diện mạo hoàn toàn mới so với Mazda 6. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt tích hợp dải đèn LED bao quanh, không chỉ tăng cường tính thẩm mỹ mà còn có khả năng hiển thị trạng thái pin trong quá trình sạc. Mazda 6e có hai tùy chọn pin. Phiên bản pin nhỏ có dung lượng 68,8 kWh cho tầm vận hành 483km, hỗ trợ sạc nhanh từ 10-80% chỉ trong 22 phút với công suất 200 kW. Chỉ cần sạc 15 phút, xe có thể di chuyển thêm 233km. Phiên bản này sản sinh công suất 258 mã lực, tăng tốc từ 0-100km/h trong 7,6 giây. Trong khi đó, phiên bản pin lớn hơn với dung lượng 80 kWh mang đến phạm vi hoạt động lên tới 555km. Tuy nhiên, thời gian sạc từ 10 - 80% sẽ kéo dài khoảng 45 phút. Phiên bản này có công suất 244 mã lực với thời gian tăng tốc từ 0-100km/h là 7,8 giây. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Mazda 6e sẽ chính thức bán ra tại châu Âu vào nửa cuối năm 2025 và dự kiến có mặt tại Anh vào đầu năm 2026. - Khan hàng ngày cận Tết, khách mua ô tô phải chờ nhiều ngày Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu mua sắm xe dịp cuối năm tăng mạnh. Các mẫu xe như Toyota Camry, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux, Hyundai Tucson, Creta, Ford Everest, và Territory đều ghi nhận số lượng đơn đặt hàng tăng đột biến trong nửa đầu tháng 1/2025, sát thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo ghi nhận từ các đại lý lớn như Toyota Hải Dương và Toyota Hà Nội, nhiều mẫu xe "hot" đang rơi vào tình trạng khan hàng. Một số xe như Corolla Cross, Yaris Cross và Hilux thậm chí chỉ nhận đặt hàng trước, với thời gian giao dự kiến vào sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, những màu xe ít được ưa chuộng như xanh hoặc xám vẫn còn số lượng nhỏ nhưng lựa chọn cho khách hàng rất hạn chế. Tình trạng khan hàng không chỉ xảy ra với Toyota mà còn được ghi nhận tại các đại lý Hyundai và Ford. Hyundai Tucson hiện không có xe để giao, trong khi mẫu Ford Everest Titanium cũng đang cạn nguồn cung. Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, hàng hóa nhập khẩu gần Tết thường chậm thông quan tại cảng, dự kiến đến 25/1/2025 sát Tết Nguyên đán mới hoàn thành. Điều này khiến nhiều đại lý không thể giao xe kịp trước kỳ nghỉ Tết. Hyundai Thành Công cũng gặp khó khăn tương tự khi nguồn linh kiện nhập khẩu không về kịp để đáp ứng nhu cầu gia tăng với mẫu Tucson. Dự kiến, nguồn cung sẽ được bổ sung sau Tết để phục vụ khách hàng. - Honda CRF450R 2025 trình làng, dành riêng cho những người ưa mạo hiểm Honda Motorcycle tại Nhật Bản mới đây đã công bố ra mắt sản phẩm mới trong dòng xe off-road CRF450R phiên bản 2025, với nhiều cải tiến đáng chú ý. Honda CRF450R 2025 là một mẫu xe chuyên dụng chỉ có thể sử dụng trên các đường đua, không thể sử dụng hợp pháp trên đường công cộng. Xe được thiết kế đặc biệt cho mục đích sử dụng chuyên môn. Khung xe được làm từ hợp kim nhôm chiếm hơn 70%, với cấu trúc các phần kết nối với khung sau được thay đổi để cải thiện sự ổn định khi lái, độ bền và cấu trúc nội thất của hệ thống giảm xóc trước và sau cũng đã được sửa đổi để mang lại lực giảm xóc mượt mà và ổn định hơn. Xe cũng có cải tiến về bộ kẹp phanh trước giúp giảm hiện tượng phai màu khi kẹp phanh nóng và cải thiện lực phanh với đường cong ít hơn so với trước. Ngoài ra, bình ắc quy lithium-ion mới cũng nhẹ và gọn gàng hơn so với trước. Về động cơ, xe sử dụng động cơ đơn xi-lanh dung tích 449cc làm mát bằng chất lỏng, với cấu trúc Unicam OHC 4 van. Cổ hút được cải tiến với kích thước mới 38mm và cổ xả mới 31mm, cùng với tỷ lệ nén được thay đổi thành 13.5:1. Xe sử dụng bộ chế hòa khí mới 44mm, hệ thống phun xăng PGM-FI, truyền động qua hộp số 5 cấp với hệ thống ly hợp đa đĩa ướt và thủy lực. - Ra mắt ‘Honda City phiên bản SUV’ mới giá 433 triệu đồng: Rẻ gần bằng Kia Morning, trang bị cực xịn ‘Honda City phiên bản SUV’ hoàn toàn xứng đáng được coi là một ‘siêu phẩm’ khi sở hữu nhiều trang bị hiện đại, dù giá bán chỉ ngang ngửa phiên bản cao cấp của mẫu xe cỡ A – Kia Morning. Honda Cars India vừa bất ngờ cho ra mắt 2 phiên bản đặc biệt của mẫu SUV cỡ trung Elevate gồm phiên bản Black Edition và Signature Black Edition. Cả hai phiên bản mới này đều được cung cấp ở cả biến thể ZX số sàn và ZX CVT số tự động. Honda Elevate Black Edition có giá bán được công bố là 1.551.000 Rs (khoảng 433,1 triệu đồng) cho biến thể số sàn và 1.673.000 Rs (khoảng 467,2 triệu đồng) cho biến thể số tự động CVT. Trong khi đó các biến thể Elevate Signature Black Edition ZX MT và CVT lần lượt có giá bán là 1.571.000 Rs và 1.693.000 Rs (khoảng 438,7 triệu đồng và 472,8 triệu đồng). Các phiên bản đặc biệt này đều có màu sơn Đen Crystal Black Pearl mới. Mức giá khởi điểm của 2 phiên bản mới này tương đối hấp dẫn, chỉ ngang ngửa với phiên bản cao cấp của Kia Morning - vốn là một mẫu xe cỡ A. Hiện tại, tất cả các đại lý của Honda trên khắp Ấn Độ đều đã bắt đầu nhận cọc các phiên bản Black Edition mới của Honda Elevate. Phiên bản số sàn sẽ bắt đầu được bàn giao tới khách hàng từ ngày 25/1/2025, trong khi phiên bản số tự động sẽ bắt đầu được bàn giao từ ngày 25/2/2025. Theo như nhà sản xuất cho biết, Honda Elevate phiên bản đặc biệt mới được trình làng để đáp ứng nhu cầu phổ biến của thị trường: “Honda Elevate Black Edition và Signature Black Edition thể hiện sự táo bạo và tinh tế, mang đến một sản phẩm độc đáo cho những ai coi trọng phong cách và sự đổi mới”. Các phiên bản Honda Elevate Black Edition ngoài việc sở hữu màu sơn Crystal Black Pearl mới, còn nhận được một số cải tiến về mặt thẩm mỹ so với phiên bản thông thường. Cụ thể thì lưới tản nhiệt phía trên của xe có các thanh mạ crôm, bánh xe hợp kim cùng đai ốc được sơn màu đen thể thao. Các chi tiết trang trí ở cản trước và sau màu bạc, chi tiết trang trí cửa dưới và thanh ray trên nóc xe làm tăng thêm vẻ ấn tượng cho ngoại thất của xe. Phiên bản mới cũng có biểu tượng ‘Black Edition' đặc biệt ở phía sau. Tương tự như Honda Elevate Black Edition, Elevate Signature Black Edition cũng có lưới tản nhiệt phía trên của mặt trước, ốp trang trí phía trước và phía sau, thanh ray trên nóc và ốp trang trí cửa dưới đều có màu đen. Bánh xe hợp kim màu đen và logo 'Signature Edition' trên chắn bùn trước càng làm tăng thêm sự khác biệt so với phiên bản thông thường. - Xe ga 125cc giảm sốc còn 41 triệu đồng, rẻ hiếm có trong lịch sử, xịn ngang SH Mode, chỉ nhỉnh hơn Vision Xe ga 125cc Piaggio Liberty giảm sốc trước tết, chỉ còn 41 triệu đồng được ví như SH Mode, rẻ ngang Vision. Piaggio Liberty có thiết kế trẻ trung, năng động phù hợp với nhiều khách hàng. Khung xe nhỏ gọn, cà vạt tại yếm trước gắn logo Piaggio nổi bật. Ngoài ra, xe còn có nhiều tính năng hiện đại như màn hình LCD, cổng sạc USB, hệ thống chiếu sáng full LED mang đến khả năng chiếu sáng tốt, cốp xe lớn lên tới 17 lít có thể chứa một chiếc mũ bảo hiểm 3/4 cùng nhiều vật dụng cá nhân khác, chân chống cảm ứng biến điện tử,... Cung cấp sức mạnh cho Piaggio Liberty là động cơ iGet với hệ thống phun xăng điện tử. Khối động cơ 125cc cho phép xe đạt công suất tối đa 7,6 kW tại 7.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên tới 10,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Một điểm cộng lớn của Liberty là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,66 lít/ 100km. Thời điểm cận Tết Nguyên Đán 2025, mẫu xe tay ga Piaggio Liberty đang nhận nhiều ưu đãi lớn từ phía đại lý nhằm kích cầu mua sắm và thu hút người tiêu dùng. Cụ thể, mức giảm của Piaggio Liberty tại đại lý dao động từ 5-7 triệu đồng, tùy từng khu vực. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thấp nhất của Liberty 125 One ghi nhận là 41,6 triệu đồng, bản Liberty 125 S ở mức 50,7 triệu đồng và Liberty 125#25 là 53,8 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng đại lý, khách mua xe còn được tặng kèm rửa xe miễn phí trọn đời, phủ nano sáng bóng xe, bảo hành trong vòng 3 năm hoặc 30.000 km, gói dịch vụ 5000 km, áo mưa...