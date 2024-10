Bản tin Xe cộ 15/10: Xe điện Audi Q6 Sportback e-tron mới có tầm hoạt động xa nhất

Siêu mô tô Honda Gold Wing 2024 giá hơn 1,2 tỷ đồng về Việt Nam; Doanh số Hyundai Santa Fe vượt xa Toyota Fortuner ngay trong tháng đầu mở bán thế hệ mới - Siêu mô tô Honda Gold Wing 2024 giá hơn 1,2 tỷ đồng về Việt Nam Honda Việt Nam chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu mô tô phân khối lớn Gold Wing 2024 thế hệ mới. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối với giá bán đề xuất 1,231 tỷ đồng. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1975 đến nay, Honda Gold Wing luôn giữ vững vị thế là biểu tượng hoàn hảo trong thế giới xe mô tô touring. Phiên bản Gold Wing 2024 ra mắt thị trường Việt Nam với 2 tùy chọn màu sắc đỏ đen và bạc đen. Honda Gold Wing sử dụng bộ khung sườn đôi bằng vật liệu nhôm đúc với hệ thống treo thanh giằng kép từ phía trước xe kết hợp bộ phận giảm xóc điện tử giúp đảm bảo khả năng giảm chấn tối ưu. Hệ thống càng sau Pro-Arm vận hành kết hợp cơ cấu giảm xóc Pro-Link với mức giảm chấn được điều chỉnh điện tử, cùng hệ thống phuộc trước có thể tự điều chỉnh theo chế độ lái đã chọn. Xe trang bị hệ thống phanh kép kết hợp (D-CBS) giúp hỗ trợ lực phanh đồng đều cùng với điều khiển ABS cho khả năng dừng xe hiệu quả, tự tin chinh phục đường trường. - Công ty Ngân Lực thuê 200 ô tô điện VinFast và hợp tác mở rộng mạng lưới trạm sạc V-Green Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi xanh với VinFast, FGF và V-Green. Theo đó, Ngân Lực dự kiến sẽ thuê 200 ô tô điện VinFast VF 8 và VF 9 từ FGF để cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các doanh nghiệp đối tác, đồng thời phối hợp mở mới trạm sạc V-Green tại các trụ sở, văn phòng thuộc quyền quản lý của công ty. 200 ô tô điện VinFast được NIAD dự kiến thuê từ FGF chủ yếu là các mẫu xe cao cấp VF 8 và VF 9, nhằm cung cấp dịch vụ vận chuyển dài hạn cho các đối tác. Mục tiêu trong lộ trình chuyển đổi xanh của NIAD là sẽ dần thay thế dàn xe xăng hiện tại sang xe điện, qua đó cùng với các đối tác hình thành và khuyến khích thói quen sử dụng ô tô điện văn minh, thân thiện hơn với môi trường. Song song với việc cho thuê ô tô điện VinFast, FGF cũng sẽ hỗ trợ thu cũ đổi mới các mẫu xe xăng hiện có của NIAD để góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi xanh từ xe xăng sang xe điện. Với mục tiêu chung là cùng nhau kiến tạo tương lai xanh bền vững, FGF và NIAD sẽ hợp tác để mang đến cho các khách hàng những lựa chọn dịch vụ đa dạng, từ thuê xe ngắn hạn, dài hạn đến mua xe, bao gồm cả xe mới và xe đã qua sử dụng. Không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ vận chuyển và cho thuê xe, NIAD còn hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green để phát triển và mở mới trạm sạc ô tô điện VinFast theo hình thức nhượng quyền tại các văn phòng, trụ sở của đối tác hoặc thuộc quyền quản lý, vận hành của NIAD. Việc chủ động đảm bảo hạ tầng trạm sạc không chỉ giúp khách hàng an tâm và thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe điện, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho NIAD. - Xe điện Audi Q6 Sportback e-tron mới có tầm hoạt động xa nhất Audi Q6 Sportback e-tron hoàn toàn mới có thiết kế ấn tượng với phạm vi hoạt động xa nhất trong các mẫu xe điện của Audi. Ngày 14/10, Audi loan báo ra mắt toàn cầu mẫu xe Audi Q6 Sportback e-tron hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô Paris 2024. Nhờ thiết kế khí động học với hệ số cản không khí cd là 0,26 (phiên bản SUV: 0,28) và dung lượng pin lên đến 100 kWh, chiếc Q6 Sportback e-tron performance có phạm vi hoạt động lên đến 656 km. Điều này giúp Sportback trở thành mẫu xe có phạm vi hoạt động xa nhất trong chuỗi các phiên bản của Audi Q6 e-tron. Mẫu xe Q6 Sportback e-tron được trang bị hai kích cỡ pin và hai hệ dẫn động. - Doanh số Hyundai Santa Fe vượt xa Toyota Fortuner ngay trong tháng đầu mở bán thế hệ mới Sau khi trình làng thế hệ mới hồi tháng 9, Hyundai Santa Fe đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng, bám sát đối thủ Ford Everest. Thị trường SUV hạng D tại Việt Nam đã trở nên sôi động hơn trong tháng 9 nhờ sự ra mắt của Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Mặc dù thiết kế mới và việc loại bỏ tùy chọn động cơ diesel gây ra nhiều tranh cãi, phiên bản này vẫn đóng góp tích cực vào doanh số của Hyundai. Theo số liệu từ TC Motor, Hyundai Santa Fe đã bán ra 758 chiếc trong tháng 9, tăng 48% so với tháng 8. Phiên bản mới chính thức được giới thiệu vào ngày 18/9, vì vậy lượng xe thế hệ mới chỉ chiếm một phần tổng doanh số. Để đánh giá chính xác sức hút của Santa Fe 2024, người dùng cần đợi đến kết quả của tháng 10 khi mẫu xe này được phân phối đầy đủ trong cả tháng, không còn chia sẻ doanh số với thế hệ trước. Dù có doanh số khả quan, Hyundai Santa Fe vẫn xếp thứ hai sau Ford Everest - mẫu xe dẫn đầu phân khúc với 948 chiếc bán ra. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai mẫu xe đã giảm xuống còn 180 chiếc, so với 301 chiếc của tháng trước. Bên cạnh đó, Santa Fe cũng vượt xa đối thủ Toyota Fortuner. Mặc dù Fortuner ghi nhận mức tăng trưởng doanh số đến 91% trong tháng 9, với 451 chiếc bán ra, nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ ba, thua Santa Fe tới 307 chiếc. - Kèo căng cho Honda Wave Alpha, Yamaha mở bán ‘vua xe số’ 115cc mới tại đại lý, rẻ và đẹp hơn Future ‘Tân binh’ xe số 115cc của Yamaha đã chính thức được mở bán tại đại lý với thiết kế cực đẹp cùng mức giá hấp dẫn chỉ từ 21,2 triệu đồng. Mới đây, Yamaha Việt Nam đã cho ra mắt phiên bản Sirius Fi hoàn toàn mới. Yamaha Sirius Fi mới được phân phối với 3 biến thể phanh cơ, phanh đĩa và vành đúc cùng mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 21,2 – 23,9 triệu đồng. Hiện tại, những chiếc Sirius Fi 2025 đã chính thức có mặt tại một số đại lý Yamaha nhằm phục vụ khách hàng. Trong đó, Sirius Fi phiên bản phanh cơ và phanh đĩa mới cùng có 4 màu thân xe gồm: Đen xám, Xám, Đỏ xám và Trắng đen. Riêng phiên bản Sirius Fi vành đúc mới có 4 màu Xanh bạc, Đen, Xám đen và Bạc đen. Theo hãng xe Nhật Bản, Yamaha Sirius Fi 2025 đã được nâng cấp với hai đèn định vị được gom lại đặt kề với cụm đèn pha, không chỉ làm cho phần đầu xe trở nên thanh thoát mà còn làm diện mạo xe thêm thu hút, giúp nhận ra nét độc đáo của xe ngay khi nhìn lướt qua.