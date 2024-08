Bản tin Xe cộ 14/8: Toyota công bố lợi nhuận kỷ lục bất chấp doanh số giảm

- Đề xuất mức phạt khi cho trẻ dưới 10 tuổi ngồi hàng ghế trước ô tô

Bộ Công an đề xuất phạt từ 0,8-1 triệu đồng nếu để trẻ dưới 10 tuổi ngồi cùng hàng ghế với người lái ô tô khi tham gia giao thông.

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất mức xử phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) ngồi cùng hàng ghế với người lái xe hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Bộ Công an đề xuất phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe.

Cùng mức phạt trên, Bộ Công an đề xuất các hành vi sẽ bị xử phạt gồm: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường, chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy, chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần.

- Malaysia bắt buộc xe máy trên 150 phân khối phải có phanh ABS