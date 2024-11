Bản tin Xe cộ 13/11: Hyundai Santa Fe bán chạy sau khi ra mắt thế hệ mới

Lamborghini Revuelto Opera Unica độc nhất ra mắt tại Thượng Hải; Mercedes-Benz GLE 2026 nâng cấp có thiết kế đèn hậu hình ngôi sao - Hyundai Santa Fe bán chạy sau khi ra mắt thế hệ mới Hyundai Santa Fe liên tiếp ghi nhận doanh số tăng trưởng sau từng tháng kể từ khi thế hệ mới được mở bán tại Việt Nam. Theo kết quả bán hàng vừa được TC Group công bố, tổng doanh số ô tô Hyundai tháng 10 đạt 7.639 chiếc, tăng hơn 17% so với 6.518 xe giao đến khách hàng tháng 9. Đáng chú ý, Hyundai Santa Fe sau khi bước sang thế hệ mới tiếp tục có tháng thứ hai liên tiếp tăng doanh số. Mẫu SUV cỡ D bán được 1.007 chiếc, tăng 33% so với tháng 9 và là dòng xe ăn khách thứ ba của Hyundai. Hyundai Accent vẫn là mẫu ô tô Hyundai bán tốt nhất tháng 10 với doanh số 1.425 xe. Hyundai Creta đứng thứ hai với lượng bán 1.228 chiếc. Hyundai Grand i10 ghi nhận doanh số 753 xe, tăng hơn 34% so với tháng 9. Xếp sau là Hyundai Venue với 625 xe, tăng 29%. Hyundai Tucson đạt 558 xe giao đến khách hàng, còn Hyundai Stargazer có số bán là 433 xe. Nhóm xếp dưới lần lượt gồm Hyundai Custin (314 xe), Hyundai Elantra (218 xe) và Hyundai Palisade (213 xe, không bao gồm sản lượng xe xuất khẩu). Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 865 xe bán ra trong tháng 10, trong đó có 32 xe Hyundai Mighty LT 2,5 tấn và Hyundai Solati xuất khẩu thị trường nước ngoài. - Mercedes-Benz GLE 2026 nâng cấp có thiết kế đèn hậu hình ngôi sao Mẫu SUV Mercedes-Benz GLE 2026 nâng cấp đã sẵn sàng ra mắt, để trở thành đối thủ xứng tầm với BMW X5. Mercedes-Benz GLE 2026 mới sở hữu những điểm nhấn thiết kế hiện đại và một chi tiết nổi bật nhất đèn hậu LED hình ngôi sao. Thiết kế đèn mới này lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu sedan E-Class vào năm ngoái. Với điểm nổi bật này, khách hàng sẽ dễ dàng nhận diện GLE từ xa, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Mercedes-Benz GLE nâng cấp mới được thiết kế lại khá kỹ lưỡng, cũng đã xuất hiện nhiều lần trong các bức ảnh chụp khi chạy thử. Trong khi phần đầu xe được che phủ kín với lớp ngụy trang, những thay đổi nhỏ trong đèn pha và lưới tản nhiệt báo hiệu một diện mạo mạnh mẽ và cuốn hút hơn. Nhiều khả năng đèn pha xe sẽ có thiết kế vuốt ngược về phía sau, cùng với lưới tản nhiệt lớn hơn và đi kèm khung xe chắc chắn. Việc Mercedes cập nhật GLE sớm như vậy được cho là động thái nhằm cạnh tranh trực tiếp với BMW X5, mẫu xe vừa hoàn tất thiết kế mới và sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2026. Để giữ chân khách hàng, Mercedes quyết định nâng cấp mẫu GLE hiện tại thay vì chờ một phiên bản hoàn toàn mới. Theo kế hoạch, GLE nâng cấp sẽ chính thức ra mắt vào năm tới và được bán ra thị trường vào năm 2026. Về động cơ, Mercedes dự kiến duy trì các lựa chọn động cơ 4 và 6 xi-lanh với hệ thống mid hybrid. Ngoài ra, động cơ V8 4.0L mạnh mẽ với công suất 510 mã lực hiện vẫn tiếp tục được trang bị cho GLE 580. Tuy nhiên, khả năng duy trì động cơ V8 còn bỏ ngỏ khi Mercedes đang dần chuyển sang động cơ I6, có sức mạnh không thua kém và tiết kiệm nhiên liệu hơn. - Lamborghini Revuelto Opera Unica độc nhất ra mắt tại Thượng Hải Siêu xe Lamborghini Revuelto Opera Unica hoàn toàn mới được lấy cảm hứng từ vũ trụ với phối màu mất hơn 480 giờ để hoàn thành. Tại trung tâm triển lãm West Bund ở Thượng Hải (Trung Quốc), Lamborghini chính thức giới thiệu siêu phẩm "Opera Unica" độc nhất thế giới mới dành cho siêu xe Revuelto. Tương tự các dự án trước, đây là tác phẩm của trung tâm thiết kế Lamborghini Centro Stile và bộ phận đặc biệt Ad Personam với nhiều tùy chọn độc quyền. Ngoại thất của chiếc xe được lấy cảm hứng từ ngôi sao sáng nhất của chòm sao Kim Ngưu, đại diện cho chiến lược điện khí hóa Direzione Cor Tauri mà Lamborhgini theo đuổi. Lớp sơn thủ công phức tạp gồm các tông màu đỏ Rosso Mars, cam Arancio Dac và cam Arancio Apodis, kết hợp hiệu ứng chuyển đổi tinh tế giữa sắc đỏ Rosso Efesto và màu sơn đen Nero Pegaso. Theo Lamborghini, tùy chọn màu sơn phức tạp này phải mất hơn 480 giờ để hoàn thành bởi những nghệ nhân thủ công và chỉ áp dụng duy nhất trên siêu xe này. - VinFast đã bán ra hơn 51.000 xe VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10/2024, nâng tổng số luỹ kế lên hơn 51.000 chiếc, chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. VinFast tiếp tục bàn giao số lượng lớn ô tô điện cho khách hàng trong tháng 10 với hơn 11.000 chiếc, đạt mức tăng trưởng 21% so với tháng trước. Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VF 3 với gần 5.000 xe và VF 5 với hơn 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và VF e34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu chia sẻ: “Để có được kỳ tích này, trước hết phải kể đến sự chung tay góp sức của hàng trăm nghìn khách hàng VinFast - những người đã dũng cảm, tiên phong ủng hộ một thương hiệu Việt non trẻ, đã kiên nhẫn, kiên trì sử dụng, góp ý cho sản phẩm và dịch vụ của VinFast trong những ngày đầu, nhờ đó VinFast đã có được những cải tiến, tiến bộ vượt bậc về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có được ngày hôm nay”. Hiện tại, VinFast đang bán ra thị trường Việt Nam 7 dòng ô tô điện thuộc tất cả phân khúc từ mini-SUV đến E-SUV, với giá bán đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và hấp dẫn so với các xe xăng cùng phân khúc. - Mitsubishi Xforce giảm doanh số vẫn chắc ngôi đầu SUV đô thị Toyota Yaris Cross là SUV cỡ B bán tốt nhất tháng 10, nhưng đường đua doanh số trong năm 2024 dường như đã sớm có kết quả với chiến thắng thuộc về Mitsubishi Xforce. Trong tháng thứ hai của đợt ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp tại Việt Nam, phân khúc SUV đô thị chứng kiến đà tăng trưởng chung ở gần như toàn bộ mẫu xe có công bố doanh số. Ngôi đầu trong tháng đã có sự xáo trộn khi Toyota Yaris Cross tăng mạnh sức bán, nhưng Mitsubishi Xforce gần như chắc chắn sẽ trở thành "vua doanh số" của phân khúc trong năm 2024. Trong số 8 đại diện có công bố doanh số ở nhóm SUV đô thị, có đến 6 mẫu xe tăng doanh số trong tháng 10. Lượng tiêu thụ chung toàn phân khúc đạt 7.534 xe, trong đó có đến 4 đại diện bán được trên 1.000 xe/tháng. Kỳ báo cáo đầu tiên của quý IV vì thế được xem như đã phủ "màu hồng" lên phân khúc đang là điểm nóng của thị trường xe Việt. Hai cái tên hiếm hoi giảm doanh số ở phân khúc này là Honda HR-V và Mitsubishi Xforce. Nếu sức bán của Honda HR-V giảm từ 695 xe về 664 xe không gây ra quá nhiều xáo trộn thì trong trường hợp của Mitsubishi Xforce, doanh số giảm về 1.481 xe trong tháng 10 khiến "tân binh" này phải nhường ngôi đầu bán chạy cho Toyota Yaris Cross. - Tận thấy Porsche 911 Turbo 50 Years đặc biệt, từ 6,52 tỷ đồng Porsche đã chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mang tên 911 Turbo 50 Years, nhằm kỷ niệm 50 năm ra đời của 911 Turbo. Xe cũng chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 1.974 chiếc. Porsche 911 Turbo 50 Years đặc biệt gây ấn tượng với ngoại thất màu xám đi cùng những hình dán decal trang trí lấy cảm hứng từ mẫu Porsche 911 RSR Turbo từng được trưng bày tại triển lãm ô tô Frankfurt năm 1973. Khu vực nắp động cơ, nắp bình nhiên liệu và logo Porsche còn sở hữu màu sơn độc quyền mang tên ‘Turbonite’ khá ấn tượng. Xe được trang bị tiêu chuẩn mâm 911 Turbo S Exclusive Design màu Turbonite kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau hoặc tùy chọn mâm Sport Classic màu trắng. Với gói tùy chọn này, khoang cabin cũng có nhiều chi tiết được bọc da cùng các điểm nhấn kẻ sọc và biểu tượng Porsche trên mui xe và vô lăng. “Trái tim” của Porsche 911 Turbo 50 Years vẫn là động cơ boxer 3.7L tăng áp kép cho công suất 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800Nm.