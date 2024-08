Bản tin Xe cộ 10/8: Honda Civic mới sắp ra mắt Việt Nam, có thêm bản hybrid

Điểm thay đổi trên Honda Civic ra mắt vào tháng 10 tới chính là lưới tản nhiệt được làm mới theo hoạ tiết lục giác kết hợp cùng cản trước sắc nét hơn và hốc gió lớn thể thao giúp tăng tính khí động học. Đèn hậu thiết kế tối màu tạo nên vẻ đẹp hài hoà.

Honda Civic e:HEV RS với động cơ đốt trong 2.0L kết hợp cùng mô tơ Hybrid sản sinh công suất cực đại lên tới 200 Hp (149 kW). Song song với động cơ Hybrid mới, động cơ xăng 1.5L VTEC TURBO truyền thống được duy trì trên hai phiên bản RS và G, sản sinh công suất cực đại lên đến 176 Hp (131 kW) ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 – 4.500 vòng/phút.

- Phiên bản đặc biệt Range Rover Sport SV Edition Two chính thức ra mắt thị trường

Mới đây, Land Rover ra mắt phiên bản đặc biệt Range Rover Sport SV Edition Two 2025. Phiên bản mới này được phát triển dựa trên mẫu xe hiệu suất cao Range Rover Sport SV và được xem là sản phẩm đỉnh cao của sự hoàn hảo và sức mạnh

Trong vài năm qua, nhiều hãng xe đã tung ra phiên bản “First Edition” đặc biệt của các mẫu xe mới. JLR đã từng cho ra mắt phiên bản Range Rover Sport SV Edition One vào năm ngoái và giờ đây, hãng tiếp nối với phiên bản Range Rover Sport SV Edition Two.

Bốn mẫu đặc biệt đã được tuyển chọn cho mẫu xe Edition Two: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss và Sunrise Copper Satin. Mỗi màu kết hợp sơn với nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon khác nhau và thương hiệu đặc biệt đã được thêm vào bộ chia gió trước, bảng điều khiển trung tâm, bệ bước chân và đèn vũng nước.