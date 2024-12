Bản tin Xe cộ 10/12: Toyota Camry hybrid 2025 từ 1,4 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Toyota Corolla Cross có màu mới 'mượn' từ Mazda; Yamaha chính thức ra mắt ‘vua côn tay’ 155cc mới giá 66 triệu đồng: Lấn át Honda Winner X và Exciter - Yamaha chính thức ra mắt ‘vua côn tay’ 155cc mới giá 66 triệu đồng: Lấn át Honda Winner X và Exciter Yamaha vừa tung ra thị trường ‘tân binh’ xe côn tay 155cc mới xịn sò hơn Exciter, sẵn sàng hạ đo ván Honda Winner X với thiết kế cực đỉnh, giá 66 triệu đồng. Mới đây, Yamaha Thái Lan đã chính thức ra mắt phiên bản màu mới cho mẫu xe côn tay XSR155. Theo đó, New Yamaha XSR155 sẽ được bổ sung thêm màu Dark Navy Blue (Xanh nước biển) thể thao và mạnh mẽ hơn, xe được mở bán với mức giá đề xuất là 96.600 Baht (tương đương 66,5 triệu đồng). Về thiết kế, Yamaha XSR155 mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.005 x 805 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.330 mm, chiều cao yên 810 mm, khoảng sáng gầm xe 170 mm, trọng lượng 134 kg (bao gồm cả dầu động cơ và xăng), dung tích bình xăng 10 lít. Các trang bị đáng chú ý trên New Yamaha XSR155 bao gồm: Đèn pha và đèn hậu LED dạng tròn Heritage mang lại khả năng chiếu sáng ấn tượng, màn hình Full LCD có khả năng hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua, vị trí bánh răng và mức nhiên liệu… Bên cạnh đó, XSR155 màu mới vẫn sở hữu thiết kế cổ điển với bình xăng hình giọt nước Knee Grip mang lại tư thế lái thoải mái hơn. Xe được trang bị lốp đa năng kép có thể di chuyển cả trong phố cũng như các cung đường off-road. - Khách mua BMW được hỗ trợ lệ phí trước bạ tới hơn 300 triệu đồng Các mẫu xe BMW được chính hãng ưu đãi bằng hình thức hỗ trợ từ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 12/2024. Thaco Auto triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng xe BMW tháng 12/2024 với giá trị cao nhất lên đến hơn 300 triệu đồng. Cụ thể, hai mẫu xe điện BMW iX3 và BMW i4 cũng được ưu đãi hấp dẫn lên đến 10% giá trị xe. BMW iX3 có giá bán 3,539 tỷ đồng được ưu đãi đến 350 triệu, BMW i4 có giá 3,799 tỷ đồng được ưu đãi đến 380 triệu. Hiện tất cả các mẫu xe điện BMW đều được tặng kèm bộ sạc nhanh Wallbox chính hãng. Thêm vào đó, Thaco Auto còn triển khai chương trình ưu đãi riêng dành cho khách hàng thân thiết với mức ưu đãi lên đến 50 triệu đồng. Với các mẫu xe động cơ đốt trong, BMW X7 xDrive40i Pure Excellence nhận được ưu đãi có giá trị cao nhất. Tuy ưu đãi chỉ tương đương 50% lệ phí trước bạ song giá xe từ 6,369 tỷ đồng đưa mức ưu đãi lên đến 318 triệu đồng. Ngoài X7, các mẫu xe nhập khẩu khác của BMW như X4, X6 và Z4 đều nhận được mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Đáng chú ý, khách hàng mua hai mẫu xe nhập khẩu BMW 430i Gran Coupe và BMW 530i M Sport sẽ nhận được mức ưu đãi cao nhất, tương đương 100% phí trước bạ. Như vậy, khách hàng mua xe BMW 430i Gran Coupe có giá bán từ 2,629 tỷ đồng sẽ được ưu đãi 280 triệu. Tương tự, đối với BMW 530i M Sport giá từ 2,759 tỷ đồng sẽ được ưu đãi đến 295 triệu đồng. Bên cạnh đó, các mẫu xe BMW lắp ráp trong nước như BMW 3-Series, BMW 5-Series, BMW X3 và BMW X5 dù không còn hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ, nhưng vẫn nhận được chương trình ưu đãi về giá bán tương đương 50% lệ phí trước bạ từ Thaco Auto. - Toyota Camry hybrid 2025 từ 1,4 tỷ đồng tại Đông Nam Á Sau Thái Lan và Việt Nam, mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 cuối cùng cũng chính thức ra mắt tại Malaysia với 1 biến thể động cơ duy nhất là hybrid 2.5 HEV. Tại Triển lãm ô tô quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2024, Toyota Camry 2025 thế hệ mới đã chính thức ra mắt ở thị trường Malaysia. Mẫu sedan cỡ D sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với chỉ một phiên bản duy nhất 2.5 HEV. Phiên bản Toyota Camry HEV 2025 mới sử dụng động cơ 4 xi-lanh Dynamic Force A25A-FXS 2.5 L, cho công suất 186 PS/221 Nm, kết hợp mô tơ điện có công suất 136 PS/208 Nm. Tổng công suất 230 PS. Toyota Camry hoàn toàn mới sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA. Xe có kích thước D x R x C lần lượt 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm), dài hơn so với con số 4.885 của Camry cũ. Chiều dài cơ sở 2.825 mm. Khoảng sáng gầm 135 mm. Dung tích khoang hành lý phía sau 500 lít. Dung tích bình xăng 50 lít. Điểm ấn tượng nhất của Toyota Camry 2025 chính là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, với dải đèn LED ban ngày kiểu Hammerhead. Trong khi cản trước mở rộng tạo nét trẻ trung và phá cách so với trước. Đèn pha và đèn hậu LED kết hợp la-zăng hợp kim 18 inch. - Kia Seltos giảm giá tại đại lý, cao nhất gần 50 triệu đồng Thông tin từ đại lý Kia cho biết tháng 12/2024, Kia Seltos giảm giá cao nhất hơn 40 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi cao nhất từ khi phiên bản Seltos mới được giới thiệu. Tháng 12/2024, đại lý Kia thông tin mẫu xe Seltos mới đang được ưu đãi bằng hình thức giảm giá. Bên cạnh đó, khách hàng mua bất kỳ phiên bản Seltos nào cũng sẽ nhận được quà tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng, có thể quy đổi thành tiền mặt. Theo chương trình ưu đãi, hầu hết các phiên bản Kia Seltos sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp sẽ được hỗ trợ mức tương đương 50% lệ phí trước bạ. Duy nhất chỉ có Kia Seltos 1.5T Deluxe sử dụng động cơ tăng áp sẽ chỉ được ưu đãi một năm bảo hiểm vật chất nhưng có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 8 triệu đồng. Như vậy, sau ưu đãi giá, Kia Seltos 1.5T GT-Line (Đặc biệt) có giá thực tế tại đại lý chỉ 791 triệu đồng (giảm 48 triệu đồng). Kia Seltos 1.5T GT-Line có giá tại đại lý là 761 triệu đồng và Seltos 1.5T Luxury là 711 triệu đồng. Các phiên bản Kia Seltos sử dụng động cơ 1.5 lít thường sẽ có giá thực tế tại đại lý từ 631 – 741 triệu đồng. - Toyota Corolla Cross có màu mới 'mượn' từ Mazda Toyota được sử dụng màu sơn đỏ đặc trưng Soul Red Crystal từ đối tác Mazda để áp dụng cho dòng Corolla Cross. Đỏ Soul Red Crystal được đánh giá là màu sơn đặc trưng và được yêu thích nhất của thương hiệu Mazda hiện nay. Trong tương lai, phối màu này cũng sẽ xuất hiện trên mẫu xe Toyota Corolla Cross. Vào đầu tháng 12 này, Toyota đã tiết lộ với tờ The Autopian về kế hoạch bổ sung màu đỏ Soul Red Crystal vào bảng màu ngoại thất của crossover Corolla Cross từ năm sau. Điều này có được nhờ mối quan hệ hợp tác giữa Toyota và Mazda với nhà máy chung đặt tại Huntsville, Mỹ. Các mẫu Toyota Corolla Cross và Mazda CX-50 bán tại thị trường Hoa Kỳ đều được sản xuất tại nhà máy nói trên. Đó là lý do Toyota có thể mượn và đem sử dụng màu sơn đỏ này cho Corolla Cross đời 2025. Theo đó, màu Soul Red Crystal sẽ thay thế cho một tông đỏ cũ có tên Barcelona Red trên Corolla Cross. Toyota chưa công bố ảnh chính thức về mẫu crossover với diện mạo mới. Corolla Cross 2025 cũng là sản phẩm duy nhất của Toyota được bán với màu sơn đỏ từ Mazda. Ngoài ra, mẫu xe này còn có một số nâng cấp nhẹ như ốp gương đen nhám mới và vị trí của huy hiệu AWD và HEV được điều chỉnh. Toyota Corolla Cross 2025 có thể vẫn giữ nguyên cấu hình hiện tại. Bao gồm một phiên bản sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, đi kèm hộp số CVT, cho công suất 169 mã lực. Hệ dẫn động cầu trước hoặc tùy chọn dẫn động bốn bánh. Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng kết hợp động cơ 2.0L cùng ba mô-tơ điện, cho ra tổng công suất 196 mã lực. Toyota Corolla Cross 2025 dự kiến sẽ chính thức có mặt tại các đại lý Mỹ từ cuối tháng 12. Giá khởi điểm tham khảo của phiên bản chạy xăng là 24.035 USD (khoảng 610 triệu đồng), còn phiên bản hybrid có giá từ 28.395 USD (khoảng 720 triệu đồng).