Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả năm 2024 của Việt Nam có thể đạt trên 3 tỷ USD. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm, xuất khẩu loại trái cây này đã đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ.

Đồng thời, ông Nam đề nghị các doanh nghiệp, người dân và các cơ quan cần đáp ứng yêu cầu về nhật ký, hồ sơ sản xuất cũng như các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trước khi thu hoạch sầu riêng mà phía Trung Quốc yêu cầu.

Mặc dù là loại trái cây mang về hàng “tỷ đô” nhưng Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cũng lo ngại tình trạng nhiều nhà vườn chạy theo số lượng hơn là chất lượng, bán sầu riêng non khi được giá... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của trái sầu riêng Việt Nam.

“Việc cắt sầu riêng non cho sản lượng cao hơn 10% so với sầu riêng chín, nhưng ảnh hưởng mạnh đến chất lượng”, ông Nguyên cảnh báo, tình trạng cắt sầu riêng non sẽ làm ảnh hưởng đến cả một ngành hàng, hình ảnh nông sản Việt.

Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ tình trạng này, cũng như tăng cường giám sát chất lượng, quá trình thu hái và ngăn chặn tình trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Khi sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc, EU thì bắt buộc phải kiểm tra dư lượng, đạt tiêu chuẩn mới thu hái để xuất khẩu.

VĂN PHÚC