Bán lẻ cạnh tranh bán hàng từ offline đến cả sàn thương mại điện tử

Tương tự MSI, nhãn hàng Xiaomi Việt Nam cũng cho biết, việc mở rộng mô hình bán hàng thương mại điện tử chỉ mới khởi động chứ chưa thật sự chú trọng khi mô hình này vẫn chưa mang lại hiệu quả cao so với kênh truyền thống hiện nay.

Di Động Việt hiện duy trì khoảng hơn 1 ngàn phiên livestream mỗi tuần sau 2 năm phát triển kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Loan Trần.

Trong khi đó, thống kê từ FPT Retail cho thấy, trong tháng 5/2024, hệ thống ghi nhận 1.922 điện thoại iPhone bán ra từ gian hàng của FPT Shop và F.Studio by FPT, tăng doanh thu 240% so với tháng trước. Con số này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường thương mại điện tử, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ cao cấp của Apple.



Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích Thị trường của YouNet ECI nhận định, người tiêu dùng Việt Nam có sự tin tưởng ngày càng lớn đối với thương mại điện tử và đã sẵn sàng mua sắm các mặt hàng giá trị cao thông qua kênh này, trong đó có sự thúc đẩy của Shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí).



Dù tiềm năng của sàn thương mại điện tử là luôn có, việc kinh doanh trên môi trường số luôn yêu cầu những điều kiện để thuận mua vừa bán, không chỉ giúp tăng doanh số đáng kể cho cả bán lẻ mà còn cả nhãn hàng.



Trong đó, thông tin về hàng hóa, dịch vụ (giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển, phương thức thanh toán...) cần được rõ ràng và đảm bảo để người dùng tự tin hơn việc trải nghiệm mua sắm của mình. Đây cũng là điểm cần được chú trọng để bán lẻ và nhãn hàng khai thác tốt hơn "mỏ vàng số" tiềm năng hiện nay.