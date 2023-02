Bài 1: Cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' nhận tiền làm lễ để...chữa ung thư?

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Luật sư Đăng Ngọc Duệ, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn THD cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, đồng thời cũng nghiêm cấm hành vi mê tín, dị đoan. Pháp luật có quy định rõ ràng về việc xử lý hành vi mê tín, dị đoan, đó là:

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, Bộ luật hình sự còn quy định một số tình tiết tăng nặng như: Phạm tội có tổ chức (là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, công việc của từng người). Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp (phạm một tội từ 5 lần trở lên và lấy việc phạm tội là việc chính, nguồn thu từ việc phạm tội là nguồn sống).

Nhiều người đưa tiền cho "cô đồng" Hương làm lễ

Báo Dân trí đang nhận được đơn thư trình báo của nhiều người cho rằng mình bị "cô đồng" Trương Thị Hương thao túng tâm lý khiến họ phải đưa hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho cô này để làm lễ giải hạn. Nếu bạn đọc muốn phản ánh các thông tin về cô đồng này tới báo Dân trí, vui lòng gửi vào Email: info@dantri.com.vn

(còn nữa)

Ngày 14/02/2023

